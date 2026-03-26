Colombia

En video, turista y presunta trabajadora sexual protagonizaron fuerte riña en el centro de Cartagena

El hecho se volvió viral, dejando a residentes y viajeros impactados por la intensidad del incidente y las reacciones de quienes presenciaron la escena

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Un video viralizado que muestra una violenta pelea entre un turista extranjero y una mujer en las inmediaciones de la Torre del Reloj en Cartagena ha reavivado la preocupación por la seguridad y el control en uno de los principales sectores turísticos de la ciudad - crédito @ColombiaOscura / X

El Centro Histórico de Cartagena fue escenario de una confrontación que quedó registrada en video y rápidamente circuló en redes sociales.

Un turista extranjero y una mujer, señalada como trabajadora sexual, por medios locales como Impacto News, se vieron envueltos en una pelea física junto a la Torre del Reloj, ante la mirada de varios transeúntes.

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Las grabaciones muestran cómo ambos se agreden mutuamente con golpes y patadas, incluso caen al piso en medio de la confrontación. Aunque se especula que la discusión surgió por desacuerdos relacionados con un encuentro sexual, las autoridades no han precisado las causas ni han revelado la identidad de los participantes.

El altercado ha provocado preocupación entre la ciudadanía y turistas, ya que el lugar se considera uno de los puntos turísticos más emblemáticos y concurridos de la ciudad.

La falta de una respuesta inmediata por parte de la Alcaldía y del alcalde Dumek Turbay ha generado críticas sobre la eficacia de los controles en la zona.

De acuerdo con la Policía Metropolitana, un par de patrulleros separaron a los implicados, pero se desconoce si fueron detenidos. Los habitantes de Cartagena insisten en la urgencia de reforzar la seguridad, sobre todo en horarios nocturnos.

En Cartagena, las riñas públicas pueden acarrear multas y otras sanciones, según lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Las autoridades han pedido mantener el respeto en los espacios públicos para evitar nuevos incidentes.

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