Colombia

Demanda en tribunales pone en alerta a pensionados por posible reducción de mesadas

El proceso pone bajo revisión el funcionamiento del retiro programado y su impacto en el ingreso de los pensionados

Guardar
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la acción popular presentada contra Colfondos y el Ministerio de Hacienda por la reducción de mesadas pensionales desde enero de 2026- crédito VisualesIA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca abrió un proceso judicial que podría impactar a miles de pensionados del régimen de ahorro individual - crédito VisualesIA

Un proceso judicial que podría tener implicaciones para miles de pensionados empezó a tomar forma en los tribunales. Aunque por ahora no hay decisiones de fondo, el caso ya encendió alertas sobre la estabilidad de las mesadas en el régimen de ahorro individual.

La discusión gira en torno a una demanda que cuestiona posibles cambios en los pagos a afiliados bajo la modalidad de retiro programado. El punto de partida no es menor, se habla de una eventual reducción o congelación de ingresos para decenas de miles de personas. En medio de ese escenario, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió abrir el caso y avanzar en su estudio, aunque descartó, por ahora, adoptar medidas urgentes. La decisión marca el inicio formal de un proceso que pondrá bajo la lupa a varias entidades del sistema pensional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El aumento histórico del salario mínimo obligó a recalcular miles de mesadas en el régimen privado de pensiones- crédito VisualesIA/Adobe Stock
La demanda cuestiona posibles reducciones o congelaciones en los pagos de las mesadas bajo la modalidad de retiro programado - crédito VisualesIA/Adobe Stock

La acción popular fue interpuesta contra el Ministerio de Hacienda y Colfondos, con el argumento de que se habría afectado el derecho colectivo a la seguridad social. Según el recurso, los hechos estarían relacionados con lo ocurrido en enero de 2026, cuando presuntamente se habrían presentado alteraciones en el pago de las mesadas.

La demanda fue presentada por Martha Cecilia Valbuena Mesa, que solicitó la protección de los derechos de los afiliados al régimen de ahorro individual. En su petición, advirtió que cerca de 72.600 personas podrían haberse visto impactadas en la prestación del servicio, específicamente en la modalidad de retiro programado.

A pesar de la gravedad de lo planteado, el Tribunal consideró que no había elementos suficientes para decretar una medida cautelar urgente. Es decir, no encontró pruebas que demostraran, en esta etapa inicial, una afectación generalizada o un daño inminente que justificara una intervención inmediata. Uno de los aspectos clave en esta decisión fue el alcance de las pruebas presentadas. El despacho señaló que únicamente se aportó el comprobante de pago de la mesada pensional de la demandante, correspondiente a diciembre de 2025 y enero de 2026.

El Tribunal descartó, por ahora, medidas urgentes al no encontrar pruebas de una afectación generalizada en los pagos de las pensiones - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS
El Tribunal descartó, por ahora, medidas urgentes al no encontrar pruebas de una afectación generalizada en los pagos de las pensiones - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

Ese documento, aunque relevante para el caso individual, no permitió establecer un patrón que evidenciara una situación extendida entre los miles de afiliados mencionados en la acción. La falta de información adicional fue determinante para negar la solicitud urgente. Sin embargo, el proceso no se detiene ahí. El Tribunal optó por darle curso a la petición bajo la figura de medida cautelar ordinaria, “teniendo en cuenta la importancia del asunto y la trascendencia de la medida cautelar solicitada”. Esto implica que el caso seguirá avanzando, aunque bajo un análisis más detallado y con mayor participación de las partes involucradas.

Como parte de ese trámite, se ordenó notificar a varias entidades para que presenten sus argumentos. Entre ellas están el Ministerio del Trabajo, Asofondos y la Superintendencia Financiera de Colombia, que ahora deberán pronunciarse sobre los hechos expuestos en la demanda.

Cotizar más de 1.300 semanas en Colpensiones puede aumentar el porcentaje de la pensión hasta un tope del 80% del salario promedio- crédito VisualesIA
La confianza en el sistema pensional se ve amenazada por la incertidumbre en los montos de las mesadas, causando alerta entre los afiliados al retiro programado - crédito VisualesIA

Estas instituciones cuentan con un plazo de cinco días desde la notificación para responder. Sus intervenciones serán clave para que el Tribunal evalúe si existen fundamentos suficientes para adoptar alguna medida provisional mientras se resuelve el fondo del caso. El debate de fondo toca un tema sensible, la confianza en el sistema pensional. Para quienes están en retiro programado, el monto de la mesada puede variar dependiendo de factores como la rentabilidad de los fondos y la expectativa de vida, lo que ya introduce un grado de incertidumbre.

En ese contexto, cualquier señal de reducción o congelación genera preocupación entre los afiliados. Por eso, el avance de este proceso será seguido de cerca, no solo por los directamente involucrados, sino por todo el sector. Por ahora, el expediente entra en una fase de recolección de información y contraste de versiones. Será en ese escenario donde se definirá si hay elementos que respalden las afirmaciones de la demanda o si, por el contrario, se trata de un caso aislado sin impacto general.

Temas Relacionados

Pensión en ColombiaColfondosMinisterio de HaciendaColombia-NoticiasColombia-Economía

Más Noticias

Video: un celular falso fue el detonante para que tres hombres se enfrentaran a cuchillo en el centro de Bogotá

El altercado registrado en la vía pública terminó con dos hombres lesionados durante un enfrentamiento originado por la compra presuntamente fraudulenta, mientras otros transeúntes presenciaban los hechos

Video: un celular falso fue el detonante para que tres hombres se enfrentaran a cuchillo en el centro de Bogotá

Colombia vs. Croacia EN VIVO - amistoso fecha FIFA: la Tricolor se mide ante la selección de Luka Modrić

Los Cafeteros tendrán su primer reto de cara a la Copa del Mundo de Norteamérica de 2026 cuando jueguen ante la tercera mejor selección del mundo en Qatar 2022

Colombia vs. Croacia EN VIVO - amistoso fecha FIFA: la Tricolor se mide ante la selección de Luka Modrić

Fiscalía reiteró que la Segunda Marquetalia planeó y pagó por el asesinato de Miguel Uribe: “No era solo un muchacho”

Luz Adriana Camargo, fiscal general, confirmó que ya conoce el monto que se habría pagado para ejecutar el magnicidio y que todo “era un acto de desestabilización política”

Fiscalía reiteró que la Segunda Marquetalia planeó y pagó por el asesinato de Miguel Uribe: “No era solo un muchacho”

Empresas estadounidenses exigirieron reglas claras al Congreso para atraer inversiones a Colombia: “Vemos una oportunidad”

De acuerdo con el CEA, la consolidación de políticas innovadoras y una mayor fluidez en los diálogos entre empresarios y Estado pueden fortalecer el potencial económico nacional

Empresas estadounidenses exigirieron reglas claras al Congreso para atraer inversiones a Colombia: “Vemos una oportunidad”

Agentes de tránsito de Medellín se enfrentan al alcalde Fico y exigen garantías laborales por incumplimientos de la Secretaría de Movilidad

Las denuncias de los funcionarios apuntan a una modificación de horarios sin consulta, la falta de entrega de uniformes y la necesidad de ajustes en la carga laboral ante la falta de personal suficiente

Agentes de tránsito de Medellín se enfrentan al alcalde Fico y exigen garantías laborales por incumplimientos de la Secretaría de Movilidad
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército bombardeó campamento de las disidencias entre Amazonas y Guaviare: buscan establecer si “Iván Mordisco” es uno de los abatidos

Ejército bombardeó campamento de las disidencias entre Amazonas y Guaviare: buscan establecer si “Iván Mordisco” es uno de los abatidos

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

Plan pistola en Cauca: un policía resultó herido tras ataque armado en Caldono; denuncian hostigamiento

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Santaolalla anunció el paso de su ‘Ronroco Tour 2026’ por Colombia: fechas, lugares y precios de boletería

Gustavo Santaolalla anunció el paso de su ‘Ronroco Tour 2026’ por Colombia: fechas, lugares y precios de boletería

Diego Sáenz y Cristina Warner confirmaron el fin de su relación: “Esperamos respeto”

Blessd dejó de seguir a Kris R y confirmó su distanciamiento: “Uno va entendiendo cómo se mueve todo”

Abiertas las votaciones de los Premios Nuestra Tierra 2026: así puede apoyar a su artista favorito

Blessd le sugirió a Westcol preguntarle a Petro sobre el uso de drogas en su próxima entrevista: “Todo el mundo ha probado”

Deportes

Colombia vs. Croacia EN VIVO - amistoso fecha FIFA: la Tricolor se mide ante la selección de Luka Modrić

Colombia vs. Croacia EN VIVO - amistoso fecha FIFA: la Tricolor se mide ante la selección de Luka Modrić

Así le fue a Francia, próximo rival de la selección Colombia, en su amistoso contra Brasil

Estas son las cinco nuevas reglas que la selección Colombia tendrá en el Mundial 2026: ojo con la pérdida de tiempo

La historia de Sebastián Herrera, el antioqueño que jugó el repechaje a la Copa del Mundo con una selección europea

Nueva Caledonia vs. Jamaica EN VIVO por el Repechaje Intercontinental del Mundial 2026: no se pierda el minuto a minuto