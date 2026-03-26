Demanda en tribunales pone en alerta a pensionados por posible reducción de mesadas

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca abrió un proceso judicial que podría impactar a miles de pensionados del régimen de ahorro individual - crédito VisualesIA

Un proceso judicial que podría tener implicaciones para miles de pensionados empezó a tomar forma en los tribunales. Aunque por ahora no hay decisiones de fondo, el caso ya encendió alertas sobre la estabilidad de las mesadas en el régimen de ahorro individual.

La discusión gira en torno a una demanda que cuestiona posibles cambios en los pagos a afiliados bajo la modalidad de retiro programado. El punto de partida no es menor, se habla de una eventual reducción o congelación de ingresos para decenas de miles de personas. En medio de ese escenario, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió abrir el caso y avanzar en su estudio, aunque descartó, por ahora, adoptar medidas urgentes. La decisión marca el inicio formal de un proceso que pondrá bajo la lupa a varias entidades del sistema pensional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La demanda cuestiona posibles reducciones o congelaciones en los pagos de las mesadas bajo la modalidad de retiro programado - crédito VisualesIA/Adobe Stock

La acción popular fue interpuesta contra el Ministerio de Hacienda y Colfondos, con el argumento de que se habría afectado el derecho colectivo a la seguridad social. Según el recurso, los hechos estarían relacionados con lo ocurrido en enero de 2026, cuando presuntamente se habrían presentado alteraciones en el pago de las mesadas.

La demanda fue presentada por Martha Cecilia Valbuena Mesa, que solicitó la protección de los derechos de los afiliados al régimen de ahorro individual. En su petición, advirtió que cerca de 72.600 personas podrían haberse visto impactadas en la prestación del servicio, específicamente en la modalidad de retiro programado.

A pesar de la gravedad de lo planteado, el Tribunal consideró que no había elementos suficientes para decretar una medida cautelar urgente. Es decir, no encontró pruebas que demostraran, en esta etapa inicial, una afectación generalizada o un daño inminente que justificara una intervención inmediata. Uno de los aspectos clave en esta decisión fue el alcance de las pruebas presentadas. El despacho señaló que únicamente se aportó el comprobante de pago de la mesada pensional de la demandante, correspondiente a diciembre de 2025 y enero de 2026.

El Tribunal descartó, por ahora, medidas urgentes al no encontrar pruebas de una afectación generalizada en los pagos de las pensiones - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

Ese documento, aunque relevante para el caso individual, no permitió establecer un patrón que evidenciara una situación extendida entre los miles de afiliados mencionados en la acción. La falta de información adicional fue determinante para negar la solicitud urgente. Sin embargo, el proceso no se detiene ahí. El Tribunal optó por darle curso a la petición bajo la figura de medida cautelar ordinaria, “teniendo en cuenta la importancia del asunto y la trascendencia de la medida cautelar solicitada”. Esto implica que el caso seguirá avanzando, aunque bajo un análisis más detallado y con mayor participación de las partes involucradas.

Como parte de ese trámite, se ordenó notificar a varias entidades para que presenten sus argumentos. Entre ellas están el Ministerio del Trabajo, Asofondos y la Superintendencia Financiera de Colombia, que ahora deberán pronunciarse sobre los hechos expuestos en la demanda.

La confianza en el sistema pensional se ve amenazada por la incertidumbre en los montos de las mesadas, causando alerta entre los afiliados al retiro programado - crédito VisualesIA

Estas instituciones cuentan con un plazo de cinco días desde la notificación para responder. Sus intervenciones serán clave para que el Tribunal evalúe si existen fundamentos suficientes para adoptar alguna medida provisional mientras se resuelve el fondo del caso. El debate de fondo toca un tema sensible, la confianza en el sistema pensional. Para quienes están en retiro programado, el monto de la mesada puede variar dependiendo de factores como la rentabilidad de los fondos y la expectativa de vida, lo que ya introduce un grado de incertidumbre.

En ese contexto, cualquier señal de reducción o congelación genera preocupación entre los afiliados. Por eso, el avance de este proceso será seguido de cerca, no solo por los directamente involucrados, sino por todo el sector. Por ahora, el expediente entra en una fase de recolección de información y contraste de versiones. Será en ese escenario donde se definirá si hay elementos que respalden las afirmaciones de la demanda o si, por el contrario, se trata de un caso aislado sin impacto general.