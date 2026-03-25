Video: conductor casi atropella a una mujer que lo enfrentó por intentar agredir a sus mascotas en Bogotá

En un video de cámaras de seguridad se observa el momento en que el sujeto intenta agredir a las mascotas, pero se abstiene de sus impulsos - crédito @PlataformaAlto/X

La intolerancia en Bogotá volvió a quedar registrada en video tras un hecho ocurrido en una zona residencial de la ciudad, donde un hombre intentó agredir a dos perros y luego arremetió con su vehículo contra una joven y una motocicleta.

La situación, registrada por cámaras de seguridad, se difundió ampliamente en redes sociales y provocó opiniones divididas entre los habitantes de la ciudad.

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Detalles del acto de intolerancia

De acuerdo con las imágenes conocidas, el hombre transitaba por el andén cuando se detuvo ante una vivienda desde donde dos perros le ladraban. El sujeto, visiblemente molesto, intentó agredir a los animales a través de la reja, pero finalmente no lo hizo.

El hecho dejó daños materiales severos tras el impacto del vehículo contra una motocicleta estacionada en la vía pública - crédito @PlataformaAlto/X

En ese momento, la joven propietaria de los perros salió a defenderlos y enfrentó verbalmente al hombre, lo que generó una discusión en plena vía pública.

Minutos después, el hombre regresó al lugar a bordo de un vehículo y, según muestran las grabaciones, aceleró en dirección a la joven, que logró subirse rápidamente al andén para evitar ser atropellada. Aunque el agresor no alcanzó a impactarla, terminó derribando una motocicleta estacionada, lo que ocasionó daños materiales severos.

Este episodio de agresividad quedó registrado y circuló masivamente en redes sociales, donde usuarios expresaron preocupación por el riesgo al que fueron expuestos tanto la joven como los animales, mientras que otros reprocharon la actitud de ambos adultos. El video muestra cómo, tras el intento de atropello, la mujer, y quien sería su pareja, salieron detrás del vehículo, que abandonó la escena a alta velocidad.

La discusión de una agresión que no se dio y que terminó en daños severos a una motocicleta - crédito @PlataformaAlto/X

“Ambas partes Intolerantes, el tipo reaccionó al ladrido de los perros, la vieja se le nota lo agresiva, no es sino escucharla 🙄" ; “Eso le pasa por alzada, ese señor no le pegó a los perros, solo los amenazó, ahí tiene” ; “Se llama tentativa de homicidio y de una va para la cárcel (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

Por su parte, la organización Plataforma Alto, dedicada a la defensa animal y la denuncia de presuntos casos de maltrato, se pronunció sobre el caso e hizo un llamado a las autoridades de Bogotá para que investiguen lo sucedido e identifiquen al responsable, al advertir que se trató de “una conducta que ha puesto en grave riesgo la vida e integridad de las personas y de los perritos que habitan esa casa”. La organización pidió a la ciudadanía aportar información a la Fiscalía o a la Policía que ayude a localizar al agresor.

Canales oficiales para denunciar el maltrato animal en Bogotá y cómo acceder a ellos

En Bogotá, los canales de denuncia de maltrato animal se han fortalecido para responder de manera eficiente a situaciones que pongan en riesgo la vida o integridad de los animales.

Por ello, la ciudadanía dispone de varias vías oficiales para reportar hechos de maltrato o abuso. La Línea de Emergencias 123 opera las 24 horas y recibe llamadas de ciudadanos que informan situaciones urgentes que afectan la salud de los animales. El sistema cuenta con operadores civiles y policías que canalizan las denuncias para su atención inmediata.

La Alcaldía distrital ha dispuesto varios canales para denunciar casos de maltrato animal - crédito @ColombiaOscura / X

Otra alternativa es acudir al punto de atención presencial del Idpyba, ubicado en la carrera 10 No 26 - 51, Edificio Residencias Tequendama, Torre Sur, Piso 5. Allí se pueden presentar denuncias sobre maltrato físico o psicológico, aportando información detallada y respaldada por evidencias fotográficas, audiovisuales o documentales. Las denuncias también pueden enviarse al correo electrónico proteccionanimal@animalesbog.gov.co.

La plataforma Bogotá Te Escucha es una herramienta digital que permite reportar casos de manera anónima y confidencial, adjuntando material probatorio como fotos o videos. Todas las denuncias recibidas son evaluadas por especialistas y clasificadas según la urgencia, lo que permite priorizar desde afectaciones leves hasta riesgos inminentes para la vida de los animales.