Johan Trujillo, el campesino al que buscan en redes sociales por su heroica labor transportando soldados heridos en su moto tras accidente aéreo en Putumayo

El video fue uno de los primeros en conocerse con el pasar de las horas luego de que se reportó el siniestro aéreo la mañana del lunes 23 de marzo de 2026 en jurisdicción del municipio de Puerto Leguízamo - crédito @JJTrellezv/X

Uno de los videos que más ha impactado a la opinión pública en Colombia tras la tragedia aérea que enluta a las Fuerzas Militares muestra cómo campesinos acudieron rápidamente a auxiliar a los uniformados que sobrevivieron a la caída del avión Hércules C-130 en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo.

La noche del 24 de marzo, el presidente Gustavo Petro decretó tres días de duelo nacional durante el Consejo de Ministros.

En decenas de publicaciones en redes sociales como Instagram, Facebook y X, uno de los videos que más generó reacciones de apoyo y mensajes de respeto hacia los habitantes de la zona fue el de Johan Trujillo, quien puso a disposición su vehículo y colaboró activamente en el traslado de los soldados heridos que sobrevivieron al accidente.

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Por tal motivo, desde varias cuentas se comenzaron a pedir datos de contacto del campesino para apoyarlo con recursos luego de la escena que se quedó grabada en la mente de miles de colombianos y ciudadanos alrededor del mundo que han seguido los detalles de la investigación y cómo se recuperan los heridos.

En total iban 127 pasajeros incluida la tripulación, de los que se confirmó la muerte de 69 uniformados.

Una de las publicaciones que exaltó el papel fundamental de Trujillo fue la agencia de viajes especializada en motocicletas Nativo Road, que a través de Instagram pide ayuda para encontrarlo y hacerle llegar varios detalles a manera de agradecimiento.

“Si alguien sabe cómo ubicarlo queremos enviarle unas llantas de @lamegabodegadellantas y kit de arrastre @daytonamotos63. Compartamos, alguien lo debe conocer. Él es Johan Trujillo, el campesino que abordo de su legendaria Honda XL ayudó a evacuar a decenas de soldados heridos en el colapso del avión Hércules en el Putumayo”, menciona el mensaje que se conoció la mañana del martes 24 de marzo de 2026.

Varios ciudadanos esperan encontrar a Johan Trujillo para retribuirle su acción - crédito @nativos_road/IG

Otro ejemplo en el que el objetivo es dar con el residente local en Puerto Leguízamo es el de la vieja gloria del fútbol profesional colombiano y exjugador de la selección Colombia y Atlético Nacional, John Jairo Tréllez, que mediante una publicación el mismo 24 de marzo, pero desde su perfil en X.

“Vean esta belleza de gesto en el Putumayo. Este señor, sin pensarlo dos veces, se puso el camuflado en el alma y auxilió a nuestros soldados heridos”, inicia el mensaje del exdeportista, conocido como J.J. “La Turbina” Tréllez.

“Ayúdenme a difundir para que encontremos a este valiente y le demos el agradecimiento que se merece. ¡Un berraco de verdad!“, cierra la publicación.