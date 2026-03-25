Hombre denunció que su habitación quedó destruida por obras del metro de la 80 en Medellín: “Se me perdió todo”

La demolición de un edificio junto a las obras del Metro de la 80 en Medellín dejó a varias familias sin hogar y sin pertenencias, y un ciudadano denunció públicamente que su habitación quedó destruida y señaló: “Perdí todo lo que tenía: ropa, electrodomésticos y objetos personales” - crédito @AndresAlvarezO / x

Las consecuencias de la demolición vinculada al metro de la 80 en Medellín se hicieron evidentes el lunes 23 de marzo, cuando un ciudadano relató en redes sociales que su habitación quedó destruida tras los trabajos realizados junto a su vivienda.

Según el afectado, perdió todo lo que tenía: ropa, electrodomésticos y objetos personales. La situación, describió, le resultó devastadora: “Es muy duro ver cómo, en minutos, se pierde lo que uno construye con esfuerzo”.

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El alcance del daño también quedó registrado en video. Allí puede escucharse: “Pues mi habitación fue afectada por la demolición de aquí al lado. Yo estoy bien, pero se me perdió todo, todo se perdió”.

La emergencia ocurrió durante las labores para la construcción del intercambio vial del Rinconcito Ecuatoriano en el barrio Córdoba, comuna 5. Esta obra es clave para el futuro paso del tren ligero que unirá el occidente con el sur y el norte de la ciudad. El alcalde Federico Gutiérrez explicó en redes sociales que 4 viviendas sufrieron daños estructurales y hubo pérdida total de enseres para varias familias.

Impactantes imágenes del interior de una vivienda en Medellín que sufrió graves daños estructurales, presuntamente a causa de las obras de construcción del Metro de la 80. La habitación está cubierta de polvo y escombros, con una pared completamente destruida - crédito @AndresAlvarezO / X

Las autoridades evacuaron a 7 familias por precaución. Aunque los daños materiales fueron graves, las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas ni fallecidas. Equipos jurídicos y sociales atienden a los damnificados y trabajan en determinar las causas técnicas del colapso.

Según el informe entregado por las autoridades, las 24 personas evacuadas en la zona de Rinconcito Ecuatoriano han puesto en el foco las consecuencias inmediatas de las intervenciones viales asociadas al desarrollo de la futura línea del metro de la 80 en Medellín.

Entre quienes evacuaron se cuentan 2 adultos mayores, 2 menores y 2 mascotas, según las autoridades, la medida fue para prevenir riesgos mientras se evalúa la integridad de las casas afectadas.

En total, 10 viviendas fueron evacuadas de manera preventiva después de detectar daños en la infraestructura. Además, se identificaron 12 edificaciones afectadas, lo que obligó a las autoridades a activar un protocolo especial.

El hecho se presentó debido a las obras de democión para dar paso a las obras del intercambiador para el Metro de la 80 - crédito @FicoGutierrez / X

De acuerdo con Marcela Gómez Rendón, subdirectora del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, “hicimos la recomendación de una evacuación temporal de diez viviendas, veinticuatro personas. No se reportan lesionados”. El proceso de evacuación incluyó la “activación de la comisión social para revisar el estado de las familias”, detalló Gómez Rendón en declaraciones a Telemedellín.

Al lugar llegó un contingente del cuerpo oficial de bomberos, que desplegó 2 máquinas y 10 unidades para atender la emergencia. La prioridad fue garantizar la seguridad de los afectados y verificar el estado de las edificaciones. El equipo técnico también inspeccionó la estabilidad de las viviendas y coordinó la atención de las familias, mientras la comisión social acompañó el proceso de reubicación temporal.

Los hechos presentados en Rinconcito Ecuatoriano se dan en medio de un ambicioso plan de obras públicas, impulsado directamente por el Distrito de Medellín. Se han destinado más de $570.120 millones a tres intervenciones viales consideradas estratégicas para la conexión y desarrollo de la línea del metro de la 80.

Estas obras, están clasificadas entre las más costosas ejecutadas por la administración local, quedaron fuera del contrato de cofinanciación con la Nación, lo que obligó al Distrito a asumir la totalidad de la gestión y el financiamiento.

Se ordenó la evacuación preventiva de varias viviendas ante el riesgo de daño estructural - crédito @FicoGutierrez / X

Entre los proyectos más avanzados se encuentra el intercambio vial en el sector de Rinconcito Ecuatoriano, cuya obra representa la de mayor valor económico, con un presupuesto preliminar de $213.074 millones y una fecha de entrega prevista para septiembre de 2027. A la par, se adelantan los trámites necesarios para adquirir los predios donde se construirán los futuros intercambios de la Avenida 80 con San Juan y de la Carrera 70, en cercanías al centro comercial Arkadia.