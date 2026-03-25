El descuido silencioso que podría arruinar su viaje en Semana Santa y golpear su bolsillo

Policías de carretera para esta semana santa de 2026 en Colombia - crédito Policía Nacional y Freepik

No portar el kit de carretera puede convertirse en un error costoso para los conductores en Colombia, con sanciones económicas significativas durante temporadas como Semana Santa, según información obtenida por Revista Semana. Este requisito está contemplado en la ley.

La normativa establece que los conductores que no cuenten con estos elementos pueden recibir una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, lo que representa una cifra cercana a los $875.452 en 2026.

Las autoridades insisten en que este equipo es clave para atender emergencias en carretera y prevenir riesgos durante los desplazamientos.

- crédito Infobae

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Elementos obligatorios del kit de carretera

El Código Nacional de Tránsito, en su artículo 30, establece la obligatoriedad de portar el kit de carretera como una medida preventiva para garantizar la seguridad vial.

Este conjunto de elementos permite a los conductores responder ante situaciones como fallas mecánicas, accidentes o emergencias durante el trayecto, facilitando la señalización y la atención inmediata del problema.

Entre los implementos exigidos se encuentran un gato para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales reflectivas en forma de triángulo o luces intermitentes, un botiquín de primeros auxilios y un extintor.

También se deben incluir dos tacos para bloquear el vehículo, una caja de herramientas básica con alicate, destornilladores y llaves, además de una llanta de repuesto y una linterna.

Estos elementos son considerados indispensables para minimizar riesgos en carretera, especialmente en trayectos largos o en condiciones adversas.

- crédito Bomberos Cúcuta

Multa, prevención y recomendaciones

De acuerdo con la normativa vigente, conducir sin el kit de carretera constituye una infracción que puede derivar en una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes. Para 2026, esta sanción equivale aproximadamente a $875.452, lo que representa un impacto económico considerable para los conductores.

Más allá de la sanción, las autoridades recomiendan realizar un mantenimiento preventivo del vehículo antes de iniciar cualquier viaje, verificando el estado técnico-mecánico y asegurando que documentos como el SOAT y la revisión estén vigentes.

También se aconseja descansar adecuadamente antes de conducir para evitar riesgos asociados a la fatiga, así como evitar el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas al volante.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

En cuanto al extintor, uno de los elementos clave del kit, se recomienda revisar su estado periódicamente. Aunque su vida útil puede variar entre cinco y diez años, en Colombia es obligatorio mantenerlo en condiciones óptimas y realizar recargas cuando sea necesario.

Factores como el almacenamiento o el paso del tiempo pueden afectar su funcionamiento, reduciendo su efectividad en caso de emergencia.

Durante temporadas de alta movilidad como Semana Santa, las autoridades intensifican los controles en carretera, por lo que portar el kit completo no solo es una obligación legal, sino una medida esencial para garantizar la seguridad propia y la de otros usuarios de la vía.

En este contexto, cumplir con los requisitos exigidos por la ley se convierte en una acción clave para evitar sanciones y enfrentar de manera adecuada cualquier eventualidad durante los desplazamientos.