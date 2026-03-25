Colombia

El descuido silencioso que podría arruinar su viaje en Semana Santa y golpear su bolsillo

Un requisito que muchos conductores pasan por alto puede convertirse en una sanción costosa en carretera, especialmente en temporada de alta movilidad, según advierten autoridades de tránsito en Colombia

Guardar
Policías de carretera para esta
Policías de carretera para esta semana santa de 2026 en Colombia - crédito Policía Nacional y Freepik

No portar el kit de carretera puede convertirse en un error costoso para los conductores en Colombia, con sanciones económicas significativas durante temporadas como Semana Santa, según información obtenida por Revista Semana. Este requisito está contemplado en la ley.

La normativa establece que los conductores que no cuenten con estos elementos pueden recibir una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, lo que representa una cifra cercana a los $875.452 en 2026.

Las autoridades insisten en que este equipo es clave para atender emergencias en carretera y prevenir riesgos durante los desplazamientos.

- crédito Infobae
- crédito Infobae

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Elementos obligatorios del kit de carretera

El Código Nacional de Tránsito, en su artículo 30, establece la obligatoriedad de portar el kit de carretera como una medida preventiva para garantizar la seguridad vial.

Este conjunto de elementos permite a los conductores responder ante situaciones como fallas mecánicas, accidentes o emergencias durante el trayecto, facilitando la señalización y la atención inmediata del problema.

Entre los implementos exigidos se encuentran un gato para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales reflectivas en forma de triángulo o luces intermitentes, un botiquín de primeros auxilios y un extintor.

También se deben incluir dos tacos para bloquear el vehículo, una caja de herramientas básica con alicate, destornilladores y llaves, además de una llanta de repuesto y una linterna.

Estos elementos son considerados indispensables para minimizar riesgos en carretera, especialmente en trayectos largos o en condiciones adversas.

- crédito Bomberos Cúcuta
- crédito Bomberos Cúcuta

Multa, prevención y recomendaciones

De acuerdo con la normativa vigente, conducir sin el kit de carretera constituye una infracción que puede derivar en una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes. Para 2026, esta sanción equivale aproximadamente a $875.452, lo que representa un impacto económico considerable para los conductores.

Más allá de la sanción, las autoridades recomiendan realizar un mantenimiento preventivo del vehículo antes de iniciar cualquier viaje, verificando el estado técnico-mecánico y asegurando que documentos como el SOAT y la revisión estén vigentes.

También se aconseja descansar adecuadamente antes de conducir para evitar riesgos asociados a la fatiga, así como evitar el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas al volante.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

En cuanto al extintor, uno de los elementos clave del kit, se recomienda revisar su estado periódicamente. Aunque su vida útil puede variar entre cinco y diez años, en Colombia es obligatorio mantenerlo en condiciones óptimas y realizar recargas cuando sea necesario.

Factores como el almacenamiento o el paso del tiempo pueden afectar su funcionamiento, reduciendo su efectividad en caso de emergencia.

Durante temporadas de alta movilidad como Semana Santa, las autoridades intensifican los controles en carretera, por lo que portar el kit completo no solo es una obligación legal, sino una medida esencial para garantizar la seguridad propia y la de otros usuarios de la vía.

En este contexto, cumplir con los requisitos exigidos por la ley se convierte en una acción clave para evitar sanciones y enfrentar de manera adecuada cualquier eventualidad durante los desplazamientos.

Temas Relacionados

Kit de carreteraMultas de tránsitoCódigo de TránsitoSemana SantaColombia -Noticias

Más Noticias

Decisión judicial en Antioquia mantiene en vilo traslado masivo de usuarios de salud en Colombia a la Nueva EPS

Un nuevo pronunciamiento del Tribunal de Antioquia dejó en firme una medida que impacta a millones de afiliados, mientras continúa la discusión sobre el futuro de la Nueva EPS en el país

Decisión judicial en Antioquia mantiene

Ideam advierte aumento de lluvias en Colombia: así estará el clima en varias regiones esta semana de marzo

El Ideam pronosticó un incremento progresivo de lluvias en Colombia entre el 24 y el 27 de marzo, con precipitaciones en Caribe, Andina y Pacífica, siendo el viernes el día más lluvioso

Ideam advierte aumento de lluvias

“Paloma es arrolladora”: Uribe respalda su candidatura y abre la puerta a una eventual unión con Abelardo

El expresidente Álvaro Uribe aseguró que respalda a Paloma Valencia, pero no descartó una eventual unión con Abelardo de la Espriella de cara a la primera vuelta presidencial

“Paloma es arrolladora”: Uribe respalda

Tragedia del Hércules en Putumayo: llegan a Bogotá los cuerpos de 69 militares para identificación forense

Los cuerpos de los uniformados fallecidos en el accidente del avión Hércules en Putumayo ya llegaron a Bogotá, donde Medicina Legal realizará los análisis para su identificación en medio del duelo nacional

Tragedia del Hércules en Putumayo:

“Podemos dividir las 20.000 horas… y nos da que el avión puede volar 40 años más”: FAC contradice a Petro

La Fuerza Aeroespacial Colombiana aseguró que el avión Hércules accidentado en Putumayo tenía vida útil de varias décadas, contradiciendo al presidente Petro, quien lo calificó como “chatarra”

“Podemos dividir las 20.000 horas…
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Plan pistola en Cauca: un

Plan pistola en Cauca: un policía resultó herido tras ataque armado en Caldono; denuncian hostigamiento

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

ENTRETENIMIENTO

El bolso de lujo de

El bolso de lujo de Johan Mojica que acaparó la atención: marca, modelo y precio en Colombia

En video quedó el conmovedor momento que Alicia Keys le regaló a Karol G: “Me he preparado toda la vida”

Karina García habló del futuro de la “página azul” de su hija Isabella: “No quiero que ella cometa los mismos errores que yo”

Danna García explora su faceta más intensa como madre y actriz en su regreso a la televisión

Aterciopelados, Marbelle, Charlie Zaa, Galy Galiano y más: estos álbumes colombianos cumplen 30 años en 2026

Deportes

Colombia y su historial de

Colombia y su historial de enfrentamientos ante Croacia y Francia: un hat-trick y una remontada, las actuaciones más destacadas de la Tricolor

Defensa de Nicolás Rodríguez se pronunció por acusaciones de presunta violación: “No ha cometido conducta punible alguna”

Hernán Torres pasó la página por el fracaso de Millonarios: dirigirá equipo en riesgo de descenso

Tras muerte de Santiago Castrillón, sindicato de jugadores pide que se adopten medidas para evitar tragedias en el FPC

Obras del estadio Metropolitano avanzan a toda marcha y ya tiene nueva gradería: hinchas serán los beneficiados