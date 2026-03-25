Dos accidentes de aviones Hércules en menos de un mes sacuden Latinoamérica: un C-130 de la Fuerza Aérea de Bolivia salió de la pista y dejó 20 muertos

Dos accidentes fatales de aviones Hércules C-130 en Latinoamérica en menos de un mes generan preocupación por la seguridad aérea regional - crédito composición fotográfica / X

En menos de treinta días, dos aviones Hércules C-130 protagonizaron accidentes fatales en Latinoamérica.

El más reciente ocurrió el lunes 23 de marzo de 2026, cuando una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) se precipitó poco después de despegar en Putumayo, dejando al menos 69 muertos y 57 heridos. El incidente marcó a las fuerzas armadas y a la sociedad colombiana, que aún procesan el impacto de la tragedia.

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El accidente en Colombia: 126 personas a bordo

La aeronave, un C-130 Hércules de fabricación estadounidense, transportaba a 126 personas: 11 tripulantes de la FAC, 114 militares del Ejército Nacional y 2 agentes de la Policía Nacional.

El vuelo cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís, en el departamento de Putumayo, próximo a las fronteras con Perú y Ecuador. Según confirmaron autoridades, la caída se produjo a unos 1,5 kilómetros del aeródromo de origen, poco después del despegue, hacia las 9:50 a. m.

Al menos 70 muertos y 57 heridos dejó la caída de un Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana poco después de despegar en Putumayo - crédito Reuters

Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia, aseguró que “la aeronave se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad y la tripulación estaba debidamente cualificada.”

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron el momento en que el avión pierde el control y las posteriores labores de rescate entre humo y llamas. Se escucharon detonaciones, atribuibles a las municiones transportadas por la aeronave, según explicó Sánchez.

El comandante de la FAC, general Carlos Fernando Silva, informó que la Fuerza Aérea de Estados Unidos acompañará la investigación para esclarecer las causas del siniestro, que involucró a un modelo fabricado por Lockheed Martin.

Bolivia: un Hércules cargado de billetes se estrelló en El Alto

En Bolivia, un Hércules C-130 que transportaba 18 toneladas de billetes recién impresos para el Banco Central se estrelló en El Alto y dejó 20 muertos - crédito Reuters

A finales de febrero, otro accidente con un Hércules C-130 involucró a la Fuerza Aérea Boliviana. La nave se estrelló tras salirse de la pista al aterrizar en el aeropuerto de El Alto, golpeando varios vehículos en una avenida cercana. Las autoridades bolivianas informaron que al menos 20 personas murieron y otras 31 resultaron heridas.

El avión, que transportaba 18 toneladas de billetes recién impresos para el Banco Central de Bolivia, provocó escenas de caos. Las imágenes viralizadas mostraron a cientos de personas intentando recoger el dinero esparcido tras el accidente.

Según el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, hasta 30.000 personas intentaron ingresar a la zona restringida durante la noche, lo que generó enfrentamientos con la policía, que recurrió a gases lacrimógenos.

La agencia estatal boliviana detalló la quema de los billetes sobrevivientes, medida que generó descontento entre la población. Un residente, entrevistado por Reuters, manifestó: “Miren todo el dinero que han quemado, la gente necesita ese dinero, hay familias pobres. Necesitamos alzarnos en la ciudad de El Alto”.

Miles de personas intentaron tomar los billetes esparcidos tras el accidente en Bolivia, provocando enfrentamientos con la policía y quema de dinero - crédito Reuters

Contexto social y consecuencias

El accidente en Bolivia ocurrió en un contexto de tensión económica. El presidente Rodrigo Paz Pereira, en el cargo desde noviembre de 2025, enfrenta protestas por el recorte de subsidios y el aumento de la inflación, que ronda el 20% anual. Bolivia atraviesa una crisis por el agotamiento de las reservas internacionales y un alto nivel de subempleo.

La cobertura periodística del accidente también resultó afectada. La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia denunció que equipos de prensa sufrieron ataques directos mientras cubrían los hechos. Una unidad móvil de televisión fue “directamente atacada”; otros periodistas “fueron atacados con piedras” mientras realizaban su trabajo, indicó la organización en un comunicado.

La violencia registrada en las inmediaciones del siniestro afectó a varios ciudadanos, en medio de una tensa situación social y económica - crédito Reuters

La policía boliviana detuvo a al menos una docena de personas por intentar sustraer billetes. El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, advirtió que “el dinero transportado no tiene valor legal, ya que no ha sido emitido por el Banco Central y no tiene número de serie, y que intentar usar este dinero es un delito”.

Mientras avanzan las investigaciones técnicas en ambos países, persisten las preguntas sobre la seguridad operacional de los aviones Hércules C-130 en la región y el impacto social de estas tragedias.