Daniel Briceño instó a Gregorio Eljach a suspender al senador Álex Flórez tras crucial decisión del Consejo de Estado: “¿Por qué tanta demora?”

El representante a la Cámara Daniel Briceño se pronunció sobre las demoras de la Procuraduría en confirmar la sanción al senador Álex Flórez, por hechos ocurridos en 2022 en Cartagena - crédito Colprensa - suministrado a Infobae Colombia

El representante a la Cámara electo Daniel Briceño, que hará parte de la bancada del Centro Democrático en la corporación con miras al periodo 2026-2030, exigió el martes 24 de marzo de 2026 la suspensión inmediata del senador Álex Flórez, luego de que el Consejo de Estado validó la sanción impuesta al legislador por un altercado con la Policía Nacional en Cartagena; en hechos ocurridos hace cuatro años.

Briceño, que sacó la mayor votación del Legislativo, con más de 260.000 sufragios, con lo que superó a senadores de extenso recorrido en la corporación, cuestionó de manera pública la inacción del procurador Gregorio Eljach frente a este caso, que ha causado indignación. “¿Por qué tanta demora?”, señaló el dirigente del Centro Democrático en referencia al caso que conmocionó el escenario político a partir de 2022.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Consejo de Estado, en decisión del 10 de marzo de 2026, afirmó que la sanción contra Flórez “se encuentra ajustada a la ley”, en un fallo consolidó la validez de la suspensión e inhabilidad por seis meses determinada por la Procuraduría. La resolución fue notificada al despacho del procurador Eljach, que aún no ha hecho efectiva la medida disciplinaria en contra del congresista, cercano al acusado exalcalde Daniel Quintero.

Con este mensaje en X, el representante electo Daniel Briceño exigió resultados al procurador Gregorio Eljach, sobre la suspensión que debe aplicarse al senador Álex Flórez - crédito @danielbricen/X

Briceño dirigió un mensaje directo al procurador. “Señor Procurador Gregorio Eljach: Desde el pasado 10 de marzo de 2026 el Consejo de Estado le notificó a su despacho que la sanción en contra del senador Álex Flórez se encuentra ajustada a la ley ¿Por qué la Procuraduría sigue sin suspenderlo?”, dijo el parlamentario, que no ocultó su indignación frente a lo que estaría ocurriendo con el senador reelegido del Pacto Histórico.

Mientras tanto, siguen atentos a la resolución administrativa tras un proceso cuya génesis se ubica en la madrugada del 2 de septiembre de 2022, cuando Flórez, bajo los efectos del alcohol, insultó a policías que intervinieron en un conflicto en el Hotel Caribe de Cartagena. Los hechos quedaron grabados y fueron viralizados, provocando una investigación disciplinaria que culminó con la sanción confirmada por el tribunal.

El representante a la Cámara Daniel Briceño calificó como mentiras los argumentos del senador Álex Flórez tras la decisión del Consejo de Estado - crédito @danielbricen/X

Y frente a la reacción del implicado, el senador Flórez, que habló de que el Consejo de Estado lo que hizo fue determinar unos “requisitos formales” de un acto de la Procuraduría que ya había sido revocado y, por lo tanto, dicho acto “queda sin efectos y no existe sanción disciplinaria”, Briceño respondió. “Encontró ajustada a la ley la sanción que le impuso la Procuraduría el 18 de octubre de 2024″, remarcó.

Consejo de Estado ratificó la sanción contra Álex Flórez y señaló “el impacto ético” del caso

La Sala Dos Especial de Decisión del Consejo de Estado concluyó que, en el procedimiento seguido contra Flórez, “se verificó el cumplimiento de las garantías del debido proceso y la correcta aplicación del régimen disciplinario”. El tribunal sostuvo, acto seguido, que “la conducta del senador encaja en una prohibición constitutiva de falta disciplinaria”, pues su comportamiento afectó la imagen de la función pública.

Además de que “desconoció el estándar ético exigido a los congresistas”. Los hechos investigados no solo motivaron la sanción administrativa de la Procuraduría General de la Nación, sino también un proceso penal ante la Corte Suprema de Justicia, que fue archivado en julio de 2025 al no encontrarse méritos suficientes para una condena, y le permitió continuar con su ejercicio en el órgano legislativo.

Este fue el episodio que el senador del Pacto Histórico Álex Flórez protagonizó en un reconocido hotel de Cartagena, en alto estado de alicoramiento - crédito suministrada a Infobae Colombia

El episodio incluyó agravios públicos contra patrulleros de la Policía, a los que Flórez calificó como “asesinos”, “ladrones” y “violadores de derechos humanos”. En respuesta al impacto del escándalo, el propio congresista reconoció en su momento su problema de consumo de alcohol y anunció que se sometería a tratamiento médico para superar esta adicción y, en honor a la verdad, desde entonces no se han conocido nuevos casos.

La confirmación de la sanción obliga ahora a la Procuraduría, bajo la titularidad de Eljach, a hacer efectiva la suspensión por seis meses, tiempo en el cual Flórez no podrá ejercer funciones congresionales ni ocupar cargos públicos. Este nuevo capítulo sitúa el foco sobre el Ministerio Público, ante los cuestionamientos por la demora en ejecutar una sanción que, de acuerdo con lo resuelto por la justicia, está plenamente vigente.