Ciro Ramírez salió a defenderse tras ser condenado a 23 años de prisión por el caso de las ‘Marionetas 2.0′: “Ratifico mi inocencia”

Ciro Ramírez asegura que los testigos ratificaron que no tuvo interés económico ni político tras ser sentenciado a cárcel - crédito @CIROARAMIREZ/X

La Corte Suprema de Justicia condenó este miércoles al senador boyacense Ciro Alejandro Ramírez, perteneciente al partido Centro Democrático, a 23 años de prisión por su supuesta participación en la red de corrupción denominada las ‘Marionetas 2.0’, por lo que él anunció que apelaría dicha sentencia.

La Sala Especial de Primera Instancia lo halló responsable de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. Además de la pena de 279 meses y 8 días de cárcel, la sentencia incluye la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante más de veinte años y una multa que supera los $22.340 millones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras conocer la decisión, el senador Ciro Ramírez publicó un video en sus redes sociales, en el que reafirmó su postura sobre la inocencia frente a los cargos que se le imputan: “23 años porque gestioné un convenio y supuestamente tuve un interés económico y político. Necesitaron cuatrocientas treinta y ocho páginas para demostrar que yo había hecho eso”.

“Ya leímos la sentencia y no hay una sola página que demuestre certeza que yo haya cometido esos delitos. Primero, no lo gestioné, y aquí lo dice el testigo ante la Corte Suprema. No tuve interés económico, lo dice el testigo y lo ratificó el magistrado de la Corte Suprema. No tuve un interés político, lo dice el testigo”, afirmó Ramírez en el video.

Noticia en desarrollo...