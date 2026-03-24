Sergio Fajardo aclaró si piensa renunciar a la competencia por la Presidencia

Sergio Fajardo, candidato presidencial del partido Dignidad y Compromiso, habla el día en que registra su candidatura a la presidencia, en Bogotá, Colombia - crédito Sergio Acero/Reuters

La campaña de Sergio Fajardo ha desmentido en forma categórica las versiones sobre su presunta salida de la contienda presidencial en Colombia.

“Es FALSA la información que circula sobre una supuesta retirada del candidato de la contienda electoral para adherirse a otra campaña”, anunció el equipo del aspirante y su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, al mediodía del martes 24 de marzo de 2026.

Durante una reunión enfocada en la problemática de seguridad nacional, el comando destacó el impulso del Plan Guardián, y aseguró: “Fajardo, su fórmula vicepresidencial Edna Bonilla y todo su equipo están más vivos que nunca.” La campaña destacó la participación de figuras como Brigitte Baptiste y el general (r) Óscar Naranjo, y remarcó: “Seguimos construyendo el mejor equipo de gobierno de la historia de Colombia.”

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La dirección de campaña afirmó que más personalidades relevantes se sumarán “en los próximos días”, indicando que provendrán de diferentes sectores destacados del país. El comunicado se cerró con el lema: “CAMBIO. SERIO. SEGURO”.

Sergio Fajardo desmiente posible renuncia a su candidatura antes de la primera vuelta - crédito campaña Sergio Fajardo

Sergio Fajardo confía en ser una “gran sorpresa” en las elecciones presidenciales

Sergio Fajardo y su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, han expresado su confianza en dar una sorpresa en las elecciones presidenciales de Colombia el 31 de mayo de 2026, pese a contar con solo 3% de intención de voto según la más reciente encuesta de Noticias RCN publicada el 19 de marzo.

La razón de su optimismo, tal como explicaron en una entrevista para el pódcast Desnúdate con Eva de la periodista española Eva Rey, es la posibilidad de replicar el ascenso repentino que protagonizó Rodolfo Hernández en los comicios presidenciales de 2022, cuando pasó de cifras bajas en las encuestas a convertirse en una figura determinante en la segunda vuelta.

Los datos del sondeo de Noticias RCN sitúan a Iván Cepeda en primer lugar con 35%, seguido de Abelardo de la Espriella (21%), Paloma Valencia (16%) y Claudia López (4%). Este panorama adverso no desalienta a Fajardo y Bonilla, quienes aseguran que la historia reciente demuestra que la situación puede despegar sorpresivamente, como lo hizo Hernández en abril y mayo de 2022, cuando desafió los pronósticos y se erigió en fenómeno electoral.

Aunque las encuestas lo sitúan en un 3% de intención de voto, Sergio Fajardo cree firmemente que aún puede crecer y sumar apoyos junto a su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla - crédito Desnúdate con Eva/YouTube

En la conversación se destacó que la confianza de la dupla radica en la volatilidad del electorado colombiano y las oportunidades que surgen para quienes logran captar el descontento y las expectativas de cambio.

En la conversación con Eva Rey, Bonilla recalcó el valor de escuchar a la ciudadanía y construir propuestas concretas: “Todo es posible. Hay mucho por hacer”, afirmó, y recordó que “en abril de 2022, Rodolfo Hernández estaba muy bajo en las encuestas. ¿Y qué pasó en mayo? Se convirtió en un fenómeno. Algo cambió”.

Fajardo, por su parte, hizo énfasis en el carácter abierto del proceso político actual y en la importancia de su elección vicepresidencial: “Lo que quiero decirle a Colombia es que esto no está decidido. No se dejen engañar. Miren la fórmula vicepresidencial que he elegido, alguien que va a aportar y enriquecer la propuesta. Edna tiene la experiencia y el compromiso necesario para sumar a este proyecto”, señaló.

Sergio Fajardo y su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, han expresado su confianza en dar una sorpresa en las elecciones presidenciales de Colombia el 31 de mayo de 2026 - crédito Reuters

Tanto Fajardo como Bonilla subrayan que no buscan emular la estrategia ni los ideales de Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, pero reconocen que su irrupción inesperada en 2022 ilustra que los vuelcos en la política colombiana son posibles. Bonilla puntualizó: “No nos vamos a volver Rodolfo Hernández, ni en la estrategia ni en los ideales. Pero lo que pasó en las elecciones de 2022 fue algo que no se esperaba, y eso debe enseñarnos algo”.