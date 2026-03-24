Colombia

Representante de Ricardo Orrego se pronunció tras su salida de Caracol: “Fue una decisión unilateral del empleador”

El hecho representa uno de los mayores escándalos de los medios de comunicación colombianos en los últimos tiempos, debido a la amplia difusión de testimonios de las afectadas a través de las redes sociales

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La publicación fue difundida en
La publicación fue difundida en las cuentas oficiales del presentador - crédito Ricardo Orrego / Instagram

En medio del escándalo por la salida de dos de las más grandes figuras de Caracol Televisión, la apoderada de Ricardo Orrego Arboleda emitió un comunicado en el que afirmó que la terminación de su vínculo laboral con la compañía fue una decisión unilateral del empleador.

Así lo explicó la representante legal Juliett Natali Fiallo Gualdron en un comunicado oficial difundido durante la jornada del 24 de marzo de 2026 tras conocerse detalles de la salida del presentador del popular canal de televisión: “Esta decisión no es el resultado de una investigación disciplinaria concluida, ni de una sanción derivada de los hechos que han sido objeto de difusión pública”.

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El documento indica que la desvinculación de Orrego se produjo como parte de las facultades contractuales de Caracol Televisión, tras la activación de protocolos internos y legales para atender denuncias hechas públicas el viernes 20 de marzo. De acuerdo con información oficial difundida por el canal, la compañía inició una investigación con el compromiso de garantizar el debido proceso, la confidencialidad y el respeto a las partes involucradas.

La defensa de Orrego enfatizó que su cliente está dispuesto a colaborar “de manera oportuna, diligente y colaborativa” con todas las actuaciones administrativas, disciplinarias o judiciales que sean adelantadas por las autoridades.

Comunicado oficial de la representante
Comunicado oficial de la representante legal del famoso - crédito Ricardo Orrego / Instagram

A través de la publicación, el equipo legal del famoso presentador de deportes insiste en el respeto a garantías constitucionales como la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de defensa, de acuerdo con los artículos 29 y 33 de la Constitución Política de Colombia.

Asimismo, la apoderada aprovechó el comunicado para asegurar que, hasta la fecha, no existe una decisión en firme, sentencia ni pronunciamiento de autoridad competente que establezca responsabilidad alguna a cargo de Ricardo Orrego.

Así, la defensa advirtió que cualquier afirmación o conclusión anticipada que afecte su dignidad o buen nombre “carece de fundamento jurídico y podría comprometer derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento constitucional colombiano y los estándares internacionales de derechos humanos”, por lo que se pidió discreción con el manejo de la información a través de las redes sociales.

El comunicado concluyó reiterando el respeto a la integridad de las personas involucradas y a sus familias, teniendo en cuenta que son varias personas las que se ven afectadas por estos cambios.

Asimismo, se señaló que cualquier declaración pública adicional se realizará exclusivamente a través de su representación legal: “Por respeto a la integridad de todas las personas involucradas y a sus familias, mi representado se abstendrá de realizar declaraciones públicas adicionales. Toda comunicación oficial se canalizará exclusivamente a través de esta representación legal”.

Jorge Alfredo Vargas y Ricardo
Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego fueron denunciados por presunto acoso sexual. Caracol Televisión informó que las denuncias son de particular gravedad - crédito @orregoricardo/IG y @jorgeavargas67 / IG

El escándalo continúa incrementando con las denuncias compartidas por las periodistas que aseguran haber sido víctimas de acoso sexual por parte de presentadores del canal. Algunas de ellas nombraron a los dos involucrados en sus redes sociales, incluso, presentando pantallazos de conversaciones como pruebas, lo que desató una ola de comentarios en las diferentes plataformas digitales como Instagram, X y TikTok.

Ante la gravedad de las acusaciones, Caracol Televisión no solo confirmó la salida de los periodistas, sino que expresó su respaldo a las víctimas, debido a “La necesidad de proteger la integridad de todas las personas involucradas y sus familias, asegurar que las investigaciones puedan adelantarse con plena independencia y preservar la confianza que la sociedad deposita en nuestra organización”.

Caracol Televisión informó sobre la
Caracol Televisión informó sobre la terminación de los contratos con Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas - crédito @CaracolTV/X

Finalmente, el comunicado agregó lo siguiente: “A quienes han alzado la voz, les expresamos nuestro respeto y reconocimiento. Sabemos que hacerlo no es fácil. Este proceso está orientado a escucharlas, acompañarlas y garantizar que cada testimonio sea tratado con la seriedad, el cuidado y la confidencialidad que merece“.

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