Colombia

Mujer murió ahogada en una cascada que visitó para disfrutar de un día de descanso con su esposo

El deceso de Natalia Vanesa Laguado Martínez en una cascada de Rionegro reaviva el debate sobre seguridad en zonas turísticas, teniendo en cuenta que no es la primera vez que se presenta un caso de este tipo

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Los hechos ocurrieron en una
Los hechos ocurrieron en una cascada de difícil acceso - crédito @DefensaCivilCo/X

Lo que parecía ser una jornada de descanso tranquila en el sector El Bambú, en el municipio de Rionegro, ubicado en Santander, terminó en tragedia tras la muerte por inmersión de Natalia Vanesa Laguado Martínez, de 23 años, cuando cayó de manera accidental a una cascada ubicada en la vereda Misiguay.

Los hechos se encuentran bajo investigación de las autoridades que están verificando el lugar en el que se presentó el caso. Mientras que la familia de la víctima y la comunidad local están a la espera del esclarecimiento del suceso, en una región que ya había registrado incidentes similares.

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Según informaron medios regionales como Vanguardia, el accidente ocurrió la mañana del domingo 23 de marzo de 2026, fecha en la que una llamada de emergencia reportó la situación y movilizó a los organismos de socorro para intentar rescatar a la joven con vida.

Los planes de visitar cascadas
Los planes de visitar cascadas son muy populares en Colombia - crédito Juan Carlos Gómez/EFE

Un hombre, que más tarde fue identificado como el esposo de la víctima, fue el encargado de alertar a los servicios médicos y relató que una mujer se hallaba “al parecer sin signos virales”, por lo que decidió solicitar ayuda de las autoridades mientras permanecía en el lugar.

Cuando paramédicos y unidades policiales arribaron a la cascada Brisas, encontraron que la pareja había caído al afluente. Sin embargo, solo el acompañante logró sobrevivir y tras la respectiva revisión en el sitio se confirmó que se encontraba en estado estable.

Las operaciones de rescate se dificultaron por el difícil acceso al lugar, así como la fuerza de la corriente que caracteriza el sector de El Bambú. Residentes y visitantes intentaron socorrerlos, pero fue imposible evitar el desenlace fatal para Laguado Martínez. El cuerpo fue hallado sin vida por los equipos de socorro, que, al confirmar el fallecimiento, coordinaron la intervención judicial y el ingreso a las instalaciones de Medicina Legal para la necropsia de rigor.

La existencia de un antecedente de accidentes en la zona ha motivado una revisión adicional de las condiciones de seguridad del paraje, que en años previos ya había resultado escenario de otras tragedias asociadas a caídas y ahogamientos.

De acuerdo con testimonios de la comunidad, el sitio congrega a familias y grupos durante los fines de semana, razón por la que persiste la inquietud por la prevención de nuevos accidentes.

Las autoridades se desplazaron hasta
Las autoridades se desplazaron hasta el lugar y confirmaron que la mujer estaba muerta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En este caso, la pregunta sobre las circunstancias precisas del accidente se mantiene abierta. Según la versión preliminar recopilada por las autoridades, la joven y su pareja se encontraban en compañía de personas cercanas, cuando habrían caído al agua, por lo que las demás personas también intentaron auxiliarlos sin éxito alguno.

Las primeras pesquisas no descartan ninguna hipótesis, mientras los familiares aguardan un informe pericial que establezca con claridad el origen de la caída y que se determinen responsabilidades, en dado caso.

Las autoridades investigan el caso
Las autoridades investigan el caso que tiene en alerta a la población – crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Policía Judicial asumió la inspección del lugar del accidente y la recolección de pruebas, orientadas a determinar si el desenlace fue resultado de un accidente, una imprudencia, fallas en las condiciones del entorno o, incluso, la intervención de un tercero. El traslado del cadáver a Medicina Legal tiene el propósito de confirmar la causa científica del deceso y cerrar el círculo investigativo con un dictamen forense.

En ausencia de un pronunciamiento oficial, la incertidumbre predomina entre los allegados de Natalia Vanesa Laguado Martínez, que insisten en conocer los motivos que llevaron a la repentina pérdida de la joven durante una jornada de esparcimiento en la región. A su vez, la comunidad expresó su preocupación ante la reiteración de accidentes similares y solicitó a las autoridades acciones de prevención y monitoreo en áreas frecuentadas por turistas y habitantes locales.

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