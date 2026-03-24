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Matías Mier habría reaccionado a las declaraciones de Melissa Martínez que lo señalan de infidelidad: “Ya supérame”

Recientemente, la presentadora deportiva habló públicamente sobre los motivos de su divorcio con Matías Mier y reveló que la separación se debió a una infidelidad. La reacción del futbolista en redes sociales generó una fuerte polémica entre sus seguidores

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Matías Mier respondería tras las
Matías Mier respondería tras las declaraciones de Melissa Martínez sobre su divorcio por infidelidad - crédito @melissamartineza/ Instagram

La presentadora deportiva Melissa Martínez se volvió tendencia tras dar detalles sobre su separación del futbolista Matías Mier. Según declaró la periodista, la ruptura estuvo marcada por una infidelidad cometida por su entonces pareja, lo que desencadenó una ola de reacciones en redes sociales y medios.

Durante una entrevista para el programa Se dice de mí de Caracol Televisión, Martínez explicó que descubrió el engaño por llamadas a altas horas de la noche y por una fotografía. El matrimonio entre la presentadora y el deportista uruguayo había comenzado tras tres años de noviazgo y una ceremonia a la orilla del mar.

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El giro en la relación ocurrió cuando, según relató la barranquillera, las pruebas de infidelidad salieron a la luz y la exposición mediática hizo más difícil el proceso. Martínez afirmó que lo que más le dolió fue la atención pública que recibió la situación.

Las palabras de Melissa habrían
Las palabras de Melissa habrían desatado una reacción del futbolista uruguayo - crédito @Melissamartineza/Instagram

La periodista relató que, tras enterarse, tuvo una conversación breve con Mier. De acuerdo con su testimonio, en ese intercambio quedó claro que la relación había finalizado. Cuatro días después firmaron el divorcio y al quinto día la presentadora buscó apoyo profesional para enfrentar el momento. A pesar de la presión, Martínez aseguró que nunca dejó de cumplir con sus compromisos laborales, lo que consideró clave para superar ese capítulo.

La respuesta pública de Matías Mier no tardó en llegar. El futbolista compartió en sus redes sociales una imagen acompañada de risas y la canción “Ya supérame” del Grupo Firme, un mensaje interpretado por muchos seguidores como una respuesta indirecta a las declaraciones de su expareja. Este gesto dividió opiniones en plataformas digitales entre quienes apoyan a Martínez y quienes consideran que Mier también tiene derecho a contar su versión.

Así habría reaccionado Matías Mier
Así habría reaccionado Matías Mier a las declaraciones de Melissa sobre la supuesta infidelidad por la que se terminó su relación - crédito @mati.mier/ Instagram

La publicación del deportista avivó el debate sobre la vida privada de figuras públicas y los límites de la exposición en redes sociales. Algunos usuarios criticaron a la presentadora por hacer públicos los motivos de su divorcio, mientras otros respaldaron su decisión de hablar abiertamente sobre el tema. El gesto de Mier, percibido como irónico, dejó abierta la pregunta sobre si buscaba minimizar el asunto o simplemente restarle importancia.

Melissa Martínez reveló cómo descubrió la infidelidad de Matías Mier y el motivo de su rápido divorcio

Durante su participación en el programa Se dice de mí, Martínez relató detalles sobre la forma en la que descubrió la infidelidad de Matías Mier y cómo enfrentó el proceso de divorcio. La periodista explicó que el quiebre de su matrimonio tuvo un componente especialmente doloroso por la manera en la que los hechos salieron a la luz y la ausencia de un espacio privado para abordar la situación.

Martínez contó que la primera señal de alerta ocurrió una madrugada, cuando recibió una llamada inesperada. Poco después, la confirmación llegó a través de una fotografía publicada en una revista de entretenimiento, lo que marcó el inicio de un proceso que, según sus palabras, vivió con una fuerte exposición mediática. La presentadora admitió que lo que más le afectó fue sentirse desprotegida por parte de quien hasta entonces había sido su compañero de vida.

En el programa Se dice
En el programa Se dice de mí, la presentadora contó que descubrió el engaño por una llamada inesperada - crédito @mati.mier - @melissamartineza

“Me enteré de dos formas. Estaba acostada y comenzó a vibrar el celular, yo contesté y era una persona que estaba llamando en una madrugada. Y la confirmación la recibí con una fotografía en una revista de chismes… Eso fue duro… Creo que lo que más me dolió de ese capítulo fue la exposición, el sentir que la persona que me cuidaba no me cuidó en ese momento”, reveló.

En la entrevista, la comunicadora recordó que la última conversación con Mier fue breve y transcurrió en medio de la presión mediática y el impacto emocional del momento. Allí comprendió que la relación había terminado y que cada uno debía tomar un rumbo diferente. Cuatro días después, ambos firmaron el divorcio, cerrando legalmente una etapa que, de cara al público, parecía estable, pero que internamente ya atravesaba dificultades.

Martínez reflexionó sobre la importancia de la honestidad en las rupturas y sobre cómo, a pesar del tiempo transcurrido, durante mucho tiempo sintió la necesidad de recibir una disculpa para poder dar cierre al episodio. Esa llamada nunca llegó, por lo que tuvo que afrontar el proceso por sí misma e iniciar un proceso terapéutico a los pocos días, priorizando su salud mental.

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