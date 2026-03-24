Los cuerpos de militares fallecidos en accidente del avión Hércules en Putumayo serán trasladados a Bogotá para su valoración, confirmó Medicina Legal

Más de 120 ocupantes viajaban en la aeronave, principalmente personal militar cuando se estrelló en Putumayo - crédito @MinMedio/X

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó en la mañana del martes 24 de marzo de 2026 que asumirá el proceso integral de identificación de las víctimas del accidente aéreo ocurrido en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, el 23 de marzo.

Según indicó el director de la institución, Ariel Emilio Cortés Martínez, los cuerpos serán trasladados hasta la ciudad de Bogotá tras establecer un acuerdo con las Fuerzas Militares de Colombia.

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Según indicó el directivo, la decisión del traslado responde a la complejidad en el análisis de los cuerpos, por lo que la capital cuenta con más y mejores recursos técnicos para el abordaje integral de los cuerpos.

“El día de hoy lamentamos el accidente aéreo ocurrido el 23 de marzo de 2026 en zona rural cercana al municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, e informamos a la opinión pública que, en coordinación con las autoridades competentes, se acordó que los cuerpos de las víctimas fueran trasladados a la sede de la Dirección Regional Bogotá, donde se adelantará el abordaje forense integral para su identificación”, señaló el director.

Medicina Legal será la encargada de identificar los cuerpos de los militares fallecidos en accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo - crédito Medicina Legal

Según indicó la institución forense, se dispondrán de equipos técnicos y humanos suficientes para adelantar las necropsias con la mayor celeridad y rigurosidad, con el propósito de entregar los cuerpos a familiares en la mayor brevedad posible.

Además del trabajo científico forense, Medicina Legal confirmó que centrará sus labores en el acompañamiento integral a las familias, para lo cual también dispondrá de especialistas capacitados que incluye un equipo de trabajadores y sociales y psicología, entre otros.

“El Instituto dispondrá de los equipos forenses necesarios para realizar el análisis técnico científico de los cuerpos conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos y se contará con apoyo de personal especializado en psicología para brindar acompañamiento a las familias de las víctimas”, señaló Cortés.

La institución hizo énfasis en que el objetivo de este apoyo es contener las consecuencias emocionales generadas tras el accidente, marcando una respuesta institucional que trasciende la mera fase técnica.

El director de Medicina Legal confirmó el traslado de los cuerpos a Bogotá para su análisis técnico-científico y anunció apoyo integral para las familias de las víctimas - crédito Medicina Legal

Finalmente, Emilio Cortés aseguró que la información obtenida en los análisis forenses no será comunicada de forma pública para mantener la integridad de la información, además de contribuir a la investigación que adelantan las Fuerzas Militares tras la caída de la aeronave en el departamento de Putumayo.

“La información técnica y procedimental derivada de estas actuaciones será puesta, de manera oportuna, exclusivamente en conocimiento de las autoridades competentes, dentro del marco de la investigación”, señaló Medicina Legal.

Entretanto, el director de la institución envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas y garantizó el mayor respeto durante las labores forenses que se adelantarán en la capital del país.

“Desde Medicina Legal enviamos un saludo de condolencias a las familias y conforme a los avances de los procedimientos realizados seguiremos informando”, concluyó Ariel Emilio Cortés Martínez.

Imágenes muestran accidente de aeronave militar en Putumayo; reportan sobrevivientes - crédito @BN123colombia/X

Asimismo, información conocida por Infobae Colombia de fuentes enteradas de Medicina Legal, se sabe que los cadáveres de los 66 militares fallecidos confirmados empezarán a llegar a Bogotá sobre la tarde noche de este martes 24 de marzo.

De acuerdo con el informe más reciente de las Fuerzas Militares, 66 personas fallecieron y otras cuatro continúan desaparecidas tras el siniestro. La lista de víctimas mortales incluye al teniente coronel Juan Pablo Amador Pinilla, los mayores Jaime Alexander Fernández Camargo y Natalia Rojas Velandia, el subteniente Julián David González Herrera, los tenientes Javier Fernando Méndez Torres y Jhontan Stid Pinzón Réyes de la Fuerza Aérea Colombiana, así como el subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara y el patrullero Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez del Gaula de la Policía, según datos de la institución.

Estado de salud de los militares heridos que llegaron a Bogotá

El Hospital Militar Central reportó que 21 militares permanecen hospitalizados, de los cuales uno está en cuidados intensivos y dos en observación en urgencias, tras el accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana en Puerto Leguizamo, Putumayo, en el que viajaban 11 tripulantes, 115 soldados y dos policías, según el primer parte médico divulgado en la mañana del martes.

El centro médico detalló que 24 pacientes han sido ingresados a la sede de Bogotá —uno de ellos un rescatista presente en la zona del accidente—, mientras que los heridos restantes fueron inicialmente atendidos en el hospital local y el dispensario militar antes de ser derivados a centros de salud en Mocoa (Nariño), Florencia (Caquetá), Puerto Asís (Putumayo) y la capital.

En el comunicado, la entidad destacó que ha ofrecido atención especializada y recursos médicos completos para los afectados y sus familias. También se anunció que se emitirá un nuevo parte oficial sobre la evolución de los pacientes en las próximas horas.