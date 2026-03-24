Colombia

Localizados tres turistas que se extraviaron en el parque nacional natural Chingaza: detalles del operativo

“La colaboración entre las entidades y el apoyo de la comunidad, que permitió avanzar en las labores de búsqueda hasta lograr su ubicación”, señaló el reporte oficial por parte de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN)

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El 23 de marzo se
El 23 de marzo se confirmó el hallazgo de los ciudadanos - @ParquesColombia/X

Las autoridades confirmaron el hallazgo con vida de las tres personas que se encontraban extraviadas en inmediaciones del Parque Nacional Natural Chingaza, en Cundinamarca, tras un operativo de búsqueda que se extendió durante varias horas y movilizó a equipos de distintas entidades.

Según información oficial, la localización se produjo el lunes 23 de marzo en el sector conocido como Hoya Hernando – El Arnical, en jurisdicción del municipio de Fómeque.

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La desaparición de las personas se reportó la noche del domingo 22 de marzo, cuando un campesino de la zona alertó al equipo de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) sobre la ausencia de tres visitantes que se encontraban en el área protegida.

De acuerdo con el comunicado divulgado por la entidad, se activó de inmediato un plan de búsqueda y rescate, en coordinación con la Policía Nacional y la Alcaldía de Fómeque, con el apoyo de las comunidades locales.

El operativo contempló el despliegue de dos comisiones interinstitucionales, que cubrieron rutas estratégicas como La Paila, Cerro de los Órganos, Laguna del Medio, Lagunas Encadenadas y el Camino Monfortiano, con el objetivo de abarcar los posibles trayectos recorridos por los extraviados y lograr su pronta ubicación.

Los ciudadanos fueron reportados como
Los ciudadanos fueron reportados como desaparecidos desde el 22 de marzo - crédito @ParquesColombia/X

Durante la búsqueda, se mantuvo comunicación permanente con los familiares de las personas desaparecidas, informando sobre los avances del operativo y las acciones implementadas para su localización.

Según detalló Parques Nacionales Naturales de Colombia en su respuesta oficial, el hallazgo tuvo lugar en una zona de difícil acceso, lo que requirió la articulación de recursos logísticos y humanos de varias instituciones.

“El resultado fue posible gracias a la colaboración entre las entidades y el apoyo de la comunidad, que permitió avanzar en las labores de búsqueda hasta lograr su ubicación”, señaló la entidad.

Tras ser encontradas, las tres personas recibieron acompañamiento por parte del equipo en terreno y fueron trasladadas a un lugar seguro para su valoración médica, con el fin de descartar afectaciones en su salud.

La prioridad, según las autoridades, fue garantizar el bienestar físico y emocional de los rescatados, así como facilitar el reencuentro con sus familiares.

Asimismo, Policía Nacional y la Alcaldía de Fómeque reiteraron la importancia de respetar las normas establecidas para el ingreso y tránsito dentro de las áreas protegidas, así como la conveniencia de utilizar únicamente senderos autorizados y evitar el ingreso a zonas no habilitadas, en especial durante la noche o en condiciones de baja visibilidad.

De acuerdo con el comunicado oficial, “los visitantes deben acatar las recomendaciones de seguridad y reportar cualquier situación anómala a través de la línea nacional de emergencias 123 o ante las autoridades locales”.

Esta fue la ubicación de
Esta fue la ubicación de los ciudadanos extraviados - crédito Parques Nacional Naturales de Colombia / sitio web

El puesto de mando unificado (PMU), activado desde el inicio de la emergencia, coordinó la movilización de los recursos y el flujo de información entre las distintas entidades involucradas, permitiendo una respuesta rápida y articulada.

La experiencia reciente en el Parque Nacional Natural Chingaza evidencia la relevancia de la cooperación institucional y comunitaria para enfrentar situaciones de emergencia en zonas rurales y áreas naturales.

“La articulación entre las instituciones y la comunidad fue clave para alcanzar este resultado”, señalaron al final del mensaje oficial.

Tenga en cuenta las recomendaciones si tiene planeado ir a un Parque Nacional Natural

Estas son algunas recomendaciones clave para evitar extraviarse durante una visita a un Parque Nacional Natural en Colombia:

1. Infórmese antes de ingresar

  • Consulte el sitio web oficial del parque o la oficina de Parques Nacionales Naturales de Colombia para conocer rutas, horarios, restricciones y recomendaciones.
  • Informe a familiares o amigos sobre su itinerario y horario estimado de regreso.

2. Use siempre senderos señalizados

  • Siga únicamente los caminos autorizados y respete la señalización.
  • Evite tomar atajos o explorar rutas no oficiales.

3. Contrate guías autorizados

  • En parques con rutas extensas o poco transitadas, opte por guías certificados que conozcan el terreno y las normas del parque.

4. Lleve equipamiento adecuado

  • Use ropa cómoda y resistente, zapatos apropiados para caminar en montaña o selva, gorra, bloqueador solar y repelente.
  • Lleve suficiente agua, alimentos ligeros y un botiquín básico.

5. Conserve batería y medios de comunicación

  • Lleve el teléfono móvil con carga completa y, si es posible, una batería portátil.
  • Descargue previamente mapas offline de la zona o utilice aplicaciones de geolocalización sin conexión.
Tenga en cuenta los consejos
Tenga en cuenta los consejos para no terminar extraviado en un Parque Nacional Natural de Colombia - crédito PNN / sitio web

6. Respete las condiciones climáticas

  • Consulte el pronóstico antes de entrar al parque y evite ingresar en condiciones de lluvia intensa o niebla.

7. No se separe del grupo

  • Manténgase siempre con su grupo, especialmente si hay niños, adultos mayores o personas con movilidad reducida.

8. Reconozca puntos de referencia

  • Identifique y memorice puntos de referencia como ríos, formaciones rocosas, miradores o señalizaciones.

9. Siga las recomendaciones de los guardaparques

  • Escuche y acate las indicaciones del personal del parque en todo momento.

10. Actúe con calma en caso de extravío

  • Si siente que se ha perdido, permanezca en un lugar seguro, conserve la calma y trate de comunicarse con los servicios de emergencia del parque.

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