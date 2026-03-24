La Policía capturó a hombre buscado por hurto agravado que se hacía pasar por ‘limpiavidrios’

La intervención de los sistemas de vigilancia permitió que las autoridades sorprendieran a un sujeto que simulaba limpiar vidrios y seleccionaba automóviles mientras buscaba pertenencias de valor en una vía de alta movilidad en el occidente de Bogotá - crédito @SeguridadBOG/X

En la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá, cámaras de seguridad permitieron la captura de un hombre que se hacía pasar por ‘limpiavidrios’ y que tenía una orden judicial vigente por hurto agravado y calificado.

El individuo fue detectado en un semáforo de la calle 80, en la que se acercaba a los vehículos con el objetivo de identificar posibles objetos de valor, según información de la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El seguimiento en tiempo real, realizado desde el Centro de Control C4, alertó a los operadores sobre movimientos inusuales en un punto considerado crítico por las denuncias de conductores.

La descripción y ubicación exacta del sospechoso fueron entregadas a la Policía Nacional, cuyos patrulleros acudieron de inmediato al lugar.

El implicado fingía ser limpiavidrios y seleccionaba vehículos para robar objetos de valor, según la Secretaría de Seguridad de Bogotá - crédito captura pantalla/@SeguridadBOG/X

Tras la verificación de antecedentes, confirmaron que existía una orden de captura en su contra y procedieron a su detención, dejándolo a disposición de la autoridad competente, según detalló la Secretaría de Seguridad.

La zona en la que ocurrió la detención cuenta con 542 cámaras instaladas para prevenir y responder ante hechos delictivos, de acuerdo con datos oficiales citados por la Secretaría de Seguridad.

El secretario de Seguridad, César Restrepo afirmó: “Con más tecnología y capacidades en terreno estamos atacando a los delincuentes que afectan la seguridad en la ciudad. No vamos a parar en la lucha contra los criminales”.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Distrital publicó el video en el que se evidencia el seguimiento hecho al hombre, en el que también quedó registrado el momento de la captura.

A través de un mensaje publicado en X la entidad indicó: “Haciéndose pasar por “limpiavidrios” cayó en la Calle 80 este sujeto, quien tenía orden judicial por hurto agravado y calificado. Sus movimientos sospechosos fueron captados por cámaras del #C4Bogotá y @PoliciaBogota llegó y lo capturó. Con las 542 cámaras instaladas en Engativá se han logrado prevenir delitos y atrapar más delincuentes como este”.

Según las cifras más recientes difundidas por la Policía Nacional, hasta el 28 de febrero se registraron 20.607 hurtos a personas en Bogotá, lo que representa una disminución del 2,3% frente al mismo periodo del año anterior. La articulación entre tecnología y reacción policial ha fortalecido la capacidad de monitoreo y respuesta, según expresaron voceros del Distrito.

Desde la administración local destacaron que la integración de sistemas de videovigilancia con la acción policial permite anticipar delitos y actuar con rapidez. “Este resultado evidencia cómo la articulación entre tecnología y reacción policial permite anticiparse al delito y actuar de manera oportuna”, señalaron fuentes oficiales del Distrito.

El caso evidencia el uso de herramientas tecnológicas como apoyo a la labor de los cuerpos de seguridad en la capital y su impacto en la gestión de puntos priorizados por reportes de robos a conductores y peatones.

La Policía de Bogotá detuvo a dos hombres tras asalto en ruta del Sitp

Uno de los arrestados portaba los equipos sustraídos durante el robo a usuarios de transporte público, hecho ocurrido la noche del 22 de marzo mientras las víctimas se dirigían a sus destinos en el sur de la ciudad - crédito @SeguridadBOG/X

Dos hombres fueron detenidos en un operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá tras un robo a pasajeros de una ruta del Sitp en la localidad de Kennedy, en la que fueron recuperados ocho celulares valorados en más de 10 millones de pesos.

El asalto ocurrió al sur de la capital durante la noche del domingo 22 de marzo, cuando los pasajeros alertaron a las autoridades luego de ser intimidados con arma de fuego y objetos cortopunzantes, según informó la Policía Nacional.

La localización de los sospechosos fue posible gracias al rastreo en tiempo real de uno de los dispositivos robados y a la rápida comunicación de las víctimas con el CAI Castilla, lo que permitió ubicar y detener a los presuntos responsables a pocos metros del lugar, detalló el teniente coronel Juan Montilla, comandante de la estación de Kennedy.

Ocho celulares robados fueron recuperados y puestos bajo custodia para determinar su propiedad, informa la Policía Nacional - crédito @SeguridadBOG/X

Durante la inspección, los uniformados hallaron los ocho móviles en poder de uno de los capturados, quienes fueron entregados a la autoridad judicial correspondiente. La mercancía fue recuperada y permanece bajo custodia policial para la verificación de la propiedad, destacaron los reportes oficiales.

El teniente coronel Juan Montilla exhortó a la ciudadanía a seguir informando de manera oportuna cualquier delito a las líneas de emergencia, al recalcar que la denuncia fue fundamental para la rápida respuesta y recuperación de los objetos sustraídos.