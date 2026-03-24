Colombia

Gregorio Eljach volvió a responder a Petro por cuestionamientos sobre el sistema electoral: “La democracia es sólida”

El jefe del Ministerio Público aseguró que las elecciones legislativas se realizaron con normalidad, y respondió a las dudas del presidente sobre la transparencia del sistema electoral

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Elijach afirmó que la jornada
Elijach afirmó que la jornada electoral transcurrió con normalidad y sin alteraciones del orden público - crédito @PGN_COL/X

El procurador General, Gregorio Eljach, se pronunció en medio del debate nacional sobre la transparencia del sistema electoral en Colombia y rechazó las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre posibles irregularidades.

El jefe del Ministerio Público sostuvo que las recientes elecciones legislativas se desarrollaron sin alteraciones significativas y con garantías para los ciudadanos, al tiempo que defendió la confiabilidad de los resultados.

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En su intervención desde un evento en Cartagena, Eljach indicó que el proceso electoral transcurrió en condiciones normales y destacó el comportamiento de los votantes durante la jornada. “No hubo, figuradamente, un solo grito en Colombia que perturbara la tranquilidad de los colombianos a la hora de ir a las urnas”, afirmó, al referirse al ambiente en el que se llevaron a cabo las votaciones.

El pronunciamiento del procurador se da en un contexto de cuestionamientos reiterados por parte del presidente, que ha manifestado dudas sobre la transparencia del sistema electoral, incluyendo aspectos como la cadena de custodia de los votos, el funcionamiento del software de escrutinio y la actuación de algunos jurados.

Respuesta institucional a denuncias de irregularidades

El pronunciamiento se da en
El pronunciamiento se da en medio de tensiones institucionales por las denuncias del presidente Petro - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

Eljach también abordó las versiones de fraude que circularon antes y después de los comicios, señalando que no existen evidencias que respalden esas afirmaciones. Según explicó, los datos del preconteo y del escrutinio presentan diferencias mínimas, lo que, a su juicio, confirma la estabilidad del proceso.

El procurador detalló que, con más del 99% del escrutinio avanzado, la variación entre los resultados no supera el 0,2%, cifra que —indicó— ha sido validada tanto por autoridades nacionales como por observadores internacionales que hicieron seguimiento a la jornada electoral.

En ese sentido, sostuvo que las instituciones han actuado conforme a los procedimientos establecidos y reiteró que no se han encontrado indicios de fraude sistemático. “Muy a pesar del uso de instrumentos públicos para desprestigiar las elecciones y a los candidatos, Colombia demostró que su democracia es sólida”, agregó.

Asimismo, Eljach hizo referencia al incremento en el número de testigos electorales y expresó su expectativa de que este aumento también se refleje en una mayor participación ciudadana en futuros procesos. “Si el número de testigos subió tanto, esperamos que el número de votantes también lo haga”, señaló durante su intervención.

Pronunciamiento sobre el siniestro aéreo en Putumayo

Un avión con 114 militares
Un avión con 114 militares se accidentó en Putumayo, al sur de Colombia, cuando despegaba de Puerto Asís - crédito Daniel Rios/JetPhotos

Durante su agenda en la Gat Expo Colombia, el procurador también se refirió al accidente del avión Hércules ocurrido en el departamento de Putumayo, al que calificó como un hecho que impacta a nivel nacional. Eljach describió el siniestro como una situación que trasciende el ámbito aeronáutico y afecta a la sociedad en su conjunto. “Se ha constituido en una verdadera calamidad y una catástrofe no solamente desde el punto de vista de la aviación, sino también desde el punto de vista social y especialmente desde el punto de vista humano”, expresó.

En ese contexto, hizo un llamado a la solidaridad con las familias de las víctimas y pidió evitar señalamientos anticipados sobre responsabilidades. “No es el momento de empezar a buscar culpables a través de la cuenta de X, no es mirando hacia atrás como se puede establecer sobre el humo de los cadáveres que allí encontraron hace un rato los cuatro que faltaban, endilgarle a quien sea que sea responsabilidades hacia adelante o hacia atrás. Es el momento de la solidaridad, de la colombianidad, de abrazar a esas familias de esos muchachos que en cumplimiento de su deber perecieron”, manifestó.

El jefe del Ministerio Público informó que ya se ordenó la apertura de una indagación para esclarecer las causas del accidente, en coordinación con las Fuerzas Militares y la Policía. Según explicó, se trata de un proceso técnico que requiere tiempo para obtener resultados concluyentes.

Desde anoche se dio la orden de abrir una indagación para establecer, con el concurso de las Fuerzas Militares y la Policía, qué pudo haber sucedido, pero eso lleva tiempo, es un tema muy técnico, hay que hacer unas diligencias que no son tan rápidas como uno quisiera, pero los resultados se conocerán cuando estén listos”, indicó en declaraciones a medios de comunicación.

El procurador confirmó la apertura
El procurador confirmó la apertura de una indagación para establecer las causas del siniestro - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Finalmente, durante el evento, el procurador solicitó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas mortales del siniestro, que hasta el momento ascienden a 70 personas, en un acto de reconocimiento a quienes perdieron la vida en el cumplimiento de sus funciones.

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