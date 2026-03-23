Colombia

Nueva asonada en Cauca, luego de operativo contra laboratorio de coca: Ejército denuncia que las disidencias de las Farc sería la responsable

El episodio tuvo lugar durante una intervención para desmantelar infraestructura ilegal vinculada al narcotráfico, lo que motivó el desplazamiento del personal militar hacia la vía Panamericana por motivos de seguridad

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El Ejército señala que la
El Ejército señala que la estructura Carlos Patiño, disidencia de las Farc, habría instrumentalizado a la comunidad local en Cauca - crédito Ejército

La vereda Campo Alegre en el municipio de Mercaderes, Cauca, fue escenario de un incidente durante una operación antinarcóticos del Ejército Nacional.

Mientras los uniformados avanzaban en la destrucción de un laboratorio de cocaína, un grupo de civiles rodeó a las tropas, generando una situación tensa en la zona.

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De acuerdo con los reportes oficiales, “en la vereda Campo Alegre, municipio de Mercaderes, Cauca, tropas de la Brigada 29 fueron objeto de una asonada por parte de un grupo de personas, quienes, al parecer, estarían siendo instrumentalizadas por el GAO-r Estructura Carlos Patiño para generar presión sobre las operaciones que se adelantan en este sector”.

Las autoridades sostienen que la presión civil busca obstaculizar la ofensiva estatal contra las economías ilícitas.

Fuerza Pública advierte sobre la persistente tensión en Cauca debido a la presencia de estructuras armadas ilegales y su impacto en la población - crédito Ejército

El Ejército explicó que estos hechos ocurrieron tras la destrucción de un laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca, una acción que, según la institución, forma parte de una estrategia sostenida para debilitar las finanzas ilegales en la región.

“Estos hechos se registran tras la destrucción de un laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca en la zona, acción que hace parte de la ofensiva sostenida contra las economías ilícitas”, agregaron las autoridades.

En respuesta al hostigamiento, los militares optaron por replegarse de manera organizada hacia un punto seguro sobre la vía Panamericana. La institución aseguró que la maniobra se realizó “manteniendo el control de la situación y bajo los parámetros de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario”.

El Ejército manifestó su rechazo ante lo ocurrido y anunció que pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades competentes.

La Brigada 29 del Ejército
La Brigada 29 del Ejército incauta y destruye un laboratorio de cocaína en un punto clave del corredor del narcotráfico regional - crédito Ejército

En palabras de la institución: “El Ejército Nacional rechaza de manera categórica estas acciones que buscan afectar la misión constitucional de las tropas y anuncia que los hechos serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes para las investigaciones a que haya lugar”.

Actualmente, en esa zona del Cauca persiste la tensión debido a la influencia de grupos armados ilegales y al control territorial que ejercen sobre las comunidades. La situación evidencia los retos de la Fuerza Pública para operar en enclaves dominados por economías ilícitas y estructuras armadas.

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

El uso de drones con explosivos en una cancha de fútbol rural de Jamundí elevó la preocupación entre las autoridades y la comunidad local. El hecho, registrado en video y difundido ampliamente en redes sociales, dejó en evidencia una nueva modalidad de ataque implementada por grupos armados ilegales en el sur del Valle del Cauca.

Las imágenes muestran cómo al menos dos dispositivos aéreos, adaptados para transportar explosivos, sobrevolaron un espacio donde la población suele reunirse para actividades recreativas.

La circulación en plataformas digitales de imágenes que exhiben dispositivos aéreos tripulados a distancia en espacios comunitarios desató temor en la comunidad, que denuncia violaciones al Derecho Internacional Humanitario y limitaciones para la presencia de organizaciones humanitarias - crédito

Según datos preliminares de las autoridades, los responsables serían integrantes de la disidencia Jaime Martínez, quienes utilizaron la tecnología para intentar atacar a la fuerza pública instalada en la zona montañosa del municipio.

El incidente generó alarma debido a que la cancha de fútbol, ubicada en una zona rural, es frecuentada por habitantes de la región y niños, lo que incrementa el riesgo de daños a civiles. La operación de los drones habría partido del sector conocido como Berlín, en las inmediaciones del corregimiento La Liberia, una zona identificada por las autoridades como estratégica para el control territorial de estos actores armados.

En Jamundí, el uso de drones armados representa una escalada en la táctica de los grupos ilegales que buscan mantener su influencia y dificultar la presencia institucional. La circulación del video puso en evidencia ante la opinión pública la capacidad logística y la intención de estos grupos de desafiar abiertamente a la fuerza pública en zonas rurales.

Los drones, según las versiones de los organismos de seguridad, fueron manipulados para transportar y posiblemente detonar explosivos en áreas donde hay presencia policial o militar. El objetivo de estos ataques sería debilitar el despliegue estatal y reforzar el dominio territorial de la disidencia señalada.

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