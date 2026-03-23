Colombia

Monserrate en Semana Santa 2026: horarios, restricciones y recomendaciones para visitar el templo por el sendero peatonal

Un operativo de seguridad y restricciones en el ingreso, junto con el uso de rutas autorizadas y recomendaciones sanitarias, buscan facilitar el flujo de visitantes durante el principal periodo religioso del año en la capital

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El sendero peatonal de Monserrate
El sendero peatonal de Monserrate funcionará del 29 de marzo al 5 de abril, con horario de 5:00 a. m. a 1:00 p. m. - crédito Cerro de Monserrate

Con la llegada de la Semana Santa 2026, el Cerro de Monserrate se consolida nuevamente como uno de los destinos más emblemáticos para visitantes, peregrinos y turistas en Bogotá. Este santuario, situado en los Cerros Orientales, es punto de encuentro de fe, tradición y turismo, acogiendo cada año a miles de personas que buscan recogimiento espiritual, vistas panorámicas de la ciudad y una experiencia única en la capital colombiana.

Para la temporada comprendida entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril de 2026, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) anunció los horarios y recomendaciones especiales para quienes deseen recorrer el tradicional sendero peatonal de Monserrate, una de las rutas más concurridas durante estas festividades.

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Horarios oficiales del sendero de Monserrate en Semana Santa

El sendero estará habilitado para el público desde el domingo de ramos, 29 de marzo, hasta el domingo de resurrección, 5 de abril, en un horario de 5:00 a. m. a 1:00 p. m. Cabe destacar que, por motivos de seguridad y aforo, el ingreso podría cerrarse antes de la 1:00 p. m. si se alcanza la capacidad máxima permitida. El descenso estará habilitado hasta las 4:00 p. m. El martes 31 de marzo el sendero permanecerá cerrado por labores de mantenimiento.

Las autoridades estiman la asistencia
Las autoridades estiman la asistencia de más de 200.000 visitantes y reforzarán controles de seguridad y aforo en Monserrate - crédito Idrd

Para 2026, el Idrd proyecta una asistencia superior a 200.000 personas, por lo que las autoridades han dispuesto controles adicionales para garantizar el orden, la seguridad y el flujo adecuado de visitantes en el cerro tutelar.

Recomendaciones generales para los visitantes

El Idrd recomendó a quienes planeen ascender por el sendero tener en cuenta las siguientes indicaciones para una experiencia segura:

  • No ingresar con mascotas.
  • Llevar hidratación, protector solar y gorra.
  • Utilizar exclusivamente la ruta autorizada.
  • No tomar fotos ni videos durante el recorrido; solo está permitido en la parte superior del sendero.
  • No está permitido el ingreso de niños menores de un metro de estatura, personas mayores de 75 años ni personas con dificultades de movilidad (a quienes se recomienda el uso de funicular o teleférico).
  • Prohibido el ingreso con coches o caminadores.
  • Está restringido el consumo de bebidas alcohólicas.

Desde el punto de vista de la salud, se recomienda abstenerse de realizar el ascenso a mujeres en embarazo, personas con enfermedades cardíacas, hipertensión, hipotensión, diabetes descontrolada, enfermedades respiratorias crónicas (asma, Epoc) o movilidad reducida.

Se recomienda llevar hidratación, protección
Se recomienda llevar hidratación, protección solar y usar exclusivamente la ruta autorizada al ascender el Cerro de Monserrate - crédito Idrd

Alternativas de ascenso y descenso: funicular y teleférico

Además del sendero, los visitantes de Monserrate pueden optar por el funicular o teleférico para subir o bajar del cerro. Los horarios de operación durante la Semana Santa 2026 son:

  • Lunes a sábados: 6:30 a. m. a 10:00 p. m. (taquilla hasta las 10:00 p. m.)
  • Domingos: 5:30 a. m. a 5:00 p. m. (taquilla hasta las 5:00 p. m.)
  • Festivos: 6:30 a. m. a 5:00 p. m. (taquilla hasta las 5:00 p. m.)

Las tarifas para ida y regreso son de $35.000 para adultos y $21.000 por trayecto. El costo para adultos mayores (mayores de 62 años) es de $29.500 y hay tarifas preferenciales para grupos y colegios. El servicio de transporte de mascotas no estará disponible los domingos ni festivos debido al alto flujo de visitantes.

El ingreso al sendero de
El ingreso al sendero de Monserrate estará restringido para menores de un metro de estatura, mayores de 75 años y personas con movilidad reducida - crédito Idiger

Además del recorrido religioso y panorámico, en la cima del cerro se puede disfrutar de propuestas gastronómicas, artesanías y la visita al Santuario del Señor Caído, donde se venera una de las imágenes más icónicas del país. Toda la información sobre la programación de la Semana Mayor podrá ser consultada en los canales oficiales del distrito así como en los medios de la Arquidiócesis de Bogotá.

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