Bogotá tomará medidas tras muertes por contaminación: estas son las zonas de la ciudad donde el aire acorta la vida

Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Antonio Nariño presentan las mayores concentraciones de contaminación y mortalidad atribuible a PM 2.5 en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá y Secretaría Distrital de Ambiente

El más reciente estudio sobre la calidad del aire en Bogotá, coordinado por las Secretarías de Ambiente y Salud en alianza con la Alianza de Ciudades Saludables, reveló que la exposición al material particulado fino (PM 2.5) causó un alto impacto en la salud de la población capitalina.

El informe estima que, si la ciudad hubiera cumplido las guías de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre 2018 y 2022, se podrían haber evitado más de 13.000 muertes prematuras.

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El estudio, el primero en cuantificar de manera integrada y por localidades los niveles de contaminación y mortalidad evitable, permitió identificar las zonas más críticas. Las localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Antonio Nariño presentan los mayores promedios de concentración de contaminantes y tasas de mortalidad atribuibles a PM 2.5. Por ejemplo, en 2018, Ciudad Bolívar alcanzó niveles de 59 µg/m³ de PM₁₀ (microgramos por metro cúbico) y Tunjuelito 51,2 µg/m³, muy por encima del valor guía de la OMS de 15 µg/m³.

Más de 13.000 muertes prematuras en Bogotá se podrían haber evitado siguiendo las guías de calidad del aire de la OMS entre 2018 y 2022 - crédito @CamiloPrietoVal

Entre 2018 y 2022, estas localidades registraron las tasas más altas de mortalidad atribuible a la contaminación del aire en personas mayores de 30 años:

Tunjuelito: 111,3 muertes por cada 100.000 habitantes

Ciudad Bolívar: 104,3 muertes por cada 100.000 habitantes

Antonio Nariño: 102,5 muertes por cada 100.000 habitantes

La exposición al material particulado fino es especialmente peligrosa por su capacidad de ingresar al sistema respiratorio y pasar a la sangre, afectando órganos vitales. A corto plazo, puede provocar exacerbaciones en pacientes con asma y Epoc, aumentar síntomas alérgicos y complicar infecciones respiratorias o eventos cardiovasculares.

El material particulado PM 2.5 puede ingresar al sistema respiratorio y causar enfermedades cardiovasculares, cáncer de pulmón y daño en el neurodesarrollo - Colprensa

A largo plazo, incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer de pulmón, deterioro pulmonar, enfermedades neurodegenerativas y bajo peso al nacer en bebés de madres gestantes. En la infancia, se asocia con alteraciones en el desarrollo pulmonar y el neurodesarrollo.

Los costos indirectos de la contaminación del aire en Bogotá superan los USD 4.500 millones, incluyendo pérdida de productividad, mortalidad prematura y presión sobre el sistema de salud. La exposición a PM 2.5 afecta especialmente a población infantil, adultos mayores, mujeres gestantes y personas con enfermedades crónicas o condiciones de riesgo.

Acciones del distrito para mejorar la calidad del aire

Frente a estos hallazgos, la Alcaldía distrital puso en marcha estrategias focalizadas para reducir la exposición de la ciudadanía al material particulado. “Hemos identificado que en el suroccidente de Bogotá, localidades como Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Antonio Nariño son las de mayor exposición a este material particulado fino, por eso es allí donde concentramos nuestros mayores esfuerzos con estrategias ya en marcha como las Zonas Urbanas por un Mejor Aire (Zuma), para que sean estas zonas las que más se beneficien de su reducción”, señaló la secretaria de Ambiente, Adriana Soto.

La contaminación del aire en Bogotá genera costos indirectos que superan los USD 4.500 millones, impactando en productividad, salud y bienestar ciudadano - crédito Secretaría de Salud de Bogotá

Las Zuma consisten en intervenciones integrales que incluyen:

Restricción y control de fuentes móviles e industriales contaminantes.

Incremento en la vigilancia y monitoreo de la calidad del aire.

Promoción del uso de transporte público y movilidad activa.

Plantación de árboles y recuperación de espacios verdes.

Regulación de actividades de construcción y control de polvo en vías sin pavimentar.

El distrito también liderará campañas educativas para el manejo adecuado de residuos y reducción de quemas, así como el fortalecimiento de la red de monitoreo ambiental para orientar acciones específicas en tiempo real.

Recomendaciones para la población vulnerable

La Alcaldía de Bogotá implementa Zonas Urbanas por un Mejor Aire (Zuma) para reducir la exposición a contaminantes con control industrial y recuperación de espacios verdes - crédito Secretaría de Salud de Bogotá

Desde el sector salud, se recomienda a las personas más sensibles —menores de 5 años, adultos mayores, gestantes y pacientes con enfermedades crónicas— mantener sus tratamientos médicos, evitar la exposición en zonas de alto tráfico o actividad industrial, y acudir oportunamente a los servicios de salud ante complicaciones.

Finalmente, para las autoridades es clave mantener el esquema de vacunación actualizado, realizar lavado frecuente de manos, evitar ejercicio intenso al aire libre en horas de alto tráfico y ventilar los espacios cerrados.