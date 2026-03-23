Amaranta Hank advirtió sobre el acoso en medios de comunicación tras el escándalo de Caracol: “Periodistas aprovechados y morbosos”

Amaranta Hank pide a la industria adoptar medidas efectivas en la prevención y sanción de estos hechos - crédito @amaranta.hankx/Isntagram

Las recientes denuncias de periodistas en Colombia volcaron la atención de la opinión pública en los medios de comunicación y la situación de acoso sexual y abuso de poder en los diferentes canales y portales. Amaranta Hank, que trabajó varios años en medios de Bogotá, señaló que las condiciones laborales para mujeres al comienzo de su carrera suelen exponerlas de manera reiterada a agresiones e impunidad.

Sus declaraciones revelan un fenómeno que tiene persistencia en distintos medios y ámbitos culturales, donde el respaldo institucional ha resultado insuficiente para proteger a las víctimas.

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Durante su intervención en el programa Kien Es Kien, de Kienyke, la recordada actriz de producciones para adultos que logró ganar un lugar en el Senado, precisó que la precariedad laboral afecta especialmente a las periodistas jóvenes.

“Las condiciones laborales que uno tiene como periodista jovencita que no se ha terminado de graduar. Entonces vaya y ‘freelancee’ y espere. La cantidad de periodistas aprovechados y morbosos que hay dentro del periodismo, que tú sabrás también que eso ha pasado mucho con las periodistas jóvenes y el periodista viejo. Eso pasa y pasaba demasiado”, expresó la popular senadora.

La reciente decisión de iniciar investigaciones internas coincidió con una oleada de testimonios públicos - crédito @AmarantaHankTw / X

Además de estas declaraciones, la periodista aprovechó su notoriedad en su cuenta de X para indicar que el volumen de denuncias en las últimas semanas resulta abrumador y que los relatos actuales sirven tanto para prevenir a otras candidatas como para denunciar a depredadores habituales.

“Es abrumador leer todas las denuncias de las periodistas acosadas. En medio del desazón, aplaudo que hoy se unan a alzar la voz, porque esa voz colectiva cambia realidades, previene a otras compañeras que con inocencia e ilusión se acercan a esos poderosos depredadores”, expresó Hank en la red social.

Del mismo modo, explicó que, aunque la denuncia pública no constituye el procedimiento ideal, muchas víctimas recurren a ese canal como única opción para ser escuchadas.

Así también, atribuyó la imposibilidad de acudir a vías formales a fallas estructurales tanto en empresas como en el aparato legal: “Denunciar ante redes sociales y medios de comunicación es un gran comienzo, no es el proceso ideal, pero es lo que queda cuando los grandes medios de comunicación siguen encubriendo y el sistema judicial es revictimizante”.

La periodista reiteró que la problemática no se limita a la televisión sino que abarca medios escritos, editoriales y el ambiente cultural.

Los testimonios de las afectadas visibilizan un drama que por años fue ignorado en diversos medios- crédito @AmarantaHankTw/X

El debate cobró intensidad el mismo día en que Caracol anunció la activación de protocolos internos para investigar acusaciones recientes de acoso sexual. La compañía afirmó que puso en marcha los mecanismos legales vigentes y que garantizará el debido proceso, la confidencialidad y la protección de las eventuales víctimas.

En respuesta, varias reporteras con experiencia en el canal advirtieron que los casos no son episodios aislados y que durante años el problema fue ignorado en instancias internas.

El auge de relatos recientes invita a repensar la cultura interna y la protección real a mujeres en prensa - crédito @amaranta.hankx/Instagram

Cabe mencionar que Amaranta Hank, periodista con trayectoria en distintos medios y reconocida por su activismo, denunció que el silencio ha protegido a los agresores e insistió en la necesidad de asumir colectivamente la transformación de los entornos laborales.

“Tenemos la gran tarea de cambiar esa realidad, por todas a las que ya nos pasó y para que no le pase a quienes vienen”, subrayó en X, atribuyendo la persistencia del problema a la pasividad de la industria mediática y del sistema judicial colombiano.

La escalada de testimonios dirigidos a situaciones de acoso sexual ocurridas dentro de los grandes medios de comunicación demuestran las tensiones entre el ejercicio profesional y el peso de las estructuras jerárquicas. Con la investigación aún en curso en Caracol Televisión, el debate atraviesa a toda la industria mientras crece la presión para que se tenga un verdadero cambio.