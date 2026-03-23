Colombia

Amaranta Hank advirtió sobre el acoso en medios de comunicación tras el escándalo de Caracol: “Periodistas aprovechados y morbosos”

El incremento de testimonios sobre abusos en canales generó una discusión nacional acerca de la necesidad de protección a las trabajadoras y de reformas en las empresas

Guardar
Amaranta Hank pide a la
Amaranta Hank pide a la industria adoptar medidas efectivas en la prevención y sanción de estos hechos - crédito @amaranta.hankx/Isntagram

Las recientes denuncias de periodistas en Colombia volcaron la atención de la opinión pública en los medios de comunicación y la situación de acoso sexual y abuso de poder en los diferentes canales y portales. Amaranta Hank, que trabajó varios años en medios de Bogotá, señaló que las condiciones laborales para mujeres al comienzo de su carrera suelen exponerlas de manera reiterada a agresiones e impunidad.

Sus declaraciones revelan un fenómeno que tiene persistencia en distintos medios y ámbitos culturales, donde el respaldo institucional ha resultado insuficiente para proteger a las víctimas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante su intervención en el programa Kien Es Kien, de Kienyke, la recordada actriz de producciones para adultos que logró ganar un lugar en el Senado, precisó que la precariedad laboral afecta especialmente a las periodistas jóvenes.

“Las condiciones laborales que uno tiene como periodista jovencita que no se ha terminado de graduar. Entonces vaya y ‘freelancee’ y espere. La cantidad de periodistas aprovechados y morbosos que hay dentro del periodismo, que tú sabrás también que eso ha pasado mucho con las periodistas jóvenes y el periodista viejo. Eso pasa y pasaba demasiado”, expresó la popular senadora.

La reciente decisión de iniciar
La reciente decisión de iniciar investigaciones internas coincidió con una oleada de testimonios públicos - crédito @AmarantaHankTw / X

Además de estas declaraciones, la periodista aprovechó su notoriedad en su cuenta de X para indicar que el volumen de denuncias en las últimas semanas resulta abrumador y que los relatos actuales sirven tanto para prevenir a otras candidatas como para denunciar a depredadores habituales.

“Es abrumador leer todas las denuncias de las periodistas acosadas. En medio del desazón, aplaudo que hoy se unan a alzar la voz, porque esa voz colectiva cambia realidades, previene a otras compañeras que con inocencia e ilusión se acercan a esos poderosos depredadores”, expresó Hank en la red social.

Del mismo modo, explicó que, aunque la denuncia pública no constituye el procedimiento ideal, muchas víctimas recurren a ese canal como única opción para ser escuchadas.

Así también, atribuyó la imposibilidad de acudir a vías formales a fallas estructurales tanto en empresas como en el aparato legal: “Denunciar ante redes sociales y medios de comunicación es un gran comienzo, no es el proceso ideal, pero es lo que queda cuando los grandes medios de comunicación siguen encubriendo y el sistema judicial es revictimizante”.

La periodista reiteró que la problemática no se limita a la televisión sino que abarca medios escritos, editoriales y el ambiente cultural.

Los testimonios de las afectadas
Los testimonios de las afectadas visibilizan un drama que por años fue ignorado en diversos medios- crédito @AmarantaHankTw/X

El debate cobró intensidad el mismo día en que Caracol anunció la activación de protocolos internos para investigar acusaciones recientes de acoso sexual. La compañía afirmó que puso en marcha los mecanismos legales vigentes y que garantizará el debido proceso, la confidencialidad y la protección de las eventuales víctimas.

En respuesta, varias reporteras con experiencia en el canal advirtieron que los casos no son episodios aislados y que durante años el problema fue ignorado en instancias internas.

El auge de relatos recientes
El auge de relatos recientes invita a repensar la cultura interna y la protección real a mujeres en prensa - crédito @amaranta.hankx/Instagram

Cabe mencionar que Amaranta Hank, periodista con trayectoria en distintos medios y reconocida por su activismo, denunció que el silencio ha protegido a los agresores e insistió en la necesidad de asumir colectivamente la transformación de los entornos laborales.

Tenemos la gran tarea de cambiar esa realidad, por todas a las que ya nos pasó y para que no le pase a quienes vienen”, subrayó en X, atribuyendo la persistencia del problema a la pasividad de la industria mediática y del sistema judicial colombiano.

La escalada de testimonios dirigidos a situaciones de acoso sexual ocurridas dentro de los grandes medios de comunicación demuestran las tensiones entre el ejercicio profesional y el peso de las estructuras jerárquicas. Con la investigación aún en curso en Caracol Televisión, el debate atraviesa a toda la industria mientras crece la presión para que se tenga un verdadero cambio.

Temas Relacionados

Amaranta HankAcoso sexualCaracolPeriodistasColombia-Noticias

Más Noticias

James Rodríguez sumó apenas 13 minutos en nuevo partido del Minnesota: técnico explicó por qué no le dio más rodaje al 10 de la selección Colombia

La suplencia del experimentado mediocampista, que entró en remate del empate sin goles ante Seattle Sounders como local, alimentó las preguntas sobre su adaptación al fútbol estadounidense y su preparación para los próximos amistosos de la ‘Tricolor’

James Rodríguez sumó apenas 13

Centro Democrático criticó a Iván Cepeda por silencio sobre la Segunda Marquetalia: “Se refugia en entrevistas cómodas”

La colectividad liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez afirma que la transparencia en sus presuntas relaciones con exguerrilleros es indispensable

Centro Democrático criticó a Iván

Wingo vinculó la emergencia aérea presentada en Barranquilla con el posible impacto de un ave en el motor

La mañana del domingo, una aeronave que se dirigía a San Andrés debió regresar al aeropuerto Ernesto Cortissoz después de que la tripulación identificara una anomalía en un motor durante la etapa inicial del trayecto. La aerolínea ofreció alternativas a los pasajeros

Wingo vinculó la emergencia aérea

Hasta qué edad se puede afiliar a hijos y padres en la caja de compensación en 2026 y cómo hacerlo

La cobertura se amplía dando la opción a trabajadores de proteger a más miembros de su familia, bajo ciertas condiciones y entregando los soportes requeridos

Hasta qué edad se puede

Periodistas siguen rompiendo el silencio en medio del escándalo de acoso sexual en Caracol: “Me manoseó”

Reconocidas periodistas aseguran haber sido víctimas de hostigamiento por parte de sus superiores no solo a nivel personal, sino laboral, lo que tiene en alerta a las directivas del canal

Periodistas siguen rompiendo el silencio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video muestra que disidencias estarían

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

Autoridades desactivaron 18 artefactos explosivos en zona rural de Huila: disidencias de ‘Iván Mordisco’ los habrían instalado

ENTRETENIMIENTO

Paola Jara sorprendió a Jessi

Paola Jara sorprendió a Jessi Uribe con emotiva celebración de cumpleaños a distancia: “Mi amante, mi complemento”

Reconocido cantante se puso nervioso en plena transmisión en vivo con Maluma y sacó risas al paisa

Novia de Epa Colombia se pronunció sobre la investigación en contra de la empresaria por excesos en prisión: “Difícil callar”

Karol G y Greeicy encendieron las redes sociales con particular gesto durante una gala en Miami

El tierno mensaje de Luis Alfonso a sus hijos por el Día del Hombre: “Los amo”

Deportes

James Rodríguez sumó apenas 13

James Rodríguez sumó apenas 13 minutos en nuevo partido del Minnesota: técnico explicó por qué no le dio más rodaje al 10 de la selección Colombia

Luis Suárez extendió su imparable racha con Sporting de Lisboa: el samario se despidió con gol antes de irse a la selección Colombia

Minnesota United vs. Seattle Sounders: 15 minutos para James Rodríguez antes de unirse a la selección Colombia

Richard Ríos es la portada de todos los diarios deportivos de Portugal previo a los partidos con la selección Colombia

Nairo Quintana “fue el punto máximo” del ciclismo colombiano: expertos analizan su retiro y el futuro de este deporte en Colombia