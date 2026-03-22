Una frase de Uribe sobre Cepeda Y Petro generó polémica en evento político: “Esa mirada de odio a mí me da miedo”

Uribe protagonizó una polémica al comparar la actitud de Iván Cepeda con figuras históricas y reiterar su histórica oposición al comunismo - crédito Catalina Olaya - Lina Gasca/Colprensa - Presidencia

El exmandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez protagonizó un nuevo episodio de confrontación política al referirse al Gobierno de Gustavo Petro y al candidato presidencial Iván Cepeda Castro durante un acto público en Montería, departamento de Córdoba.

El también líder del Centro Democrático abordó temas ligados a la recuperación de la región tras los efectos de la ola invernal, pero sus declaraciones incluyeron cuestionamientos directos a la administración nacional y a figuras del Pacto Histórico.

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Una frase dirigida a Iván Cepeda provoca reacciones

En medio de la intervención, un comentario de uno de los presentes sobre Iván Cepeda motivó una respuesta que generó atención mediática. Uribe expresó: “Por lo menos Petro a veces se ríe, pero esa mirada de odio de Cepeda a mí me da miedo”.

Las diferencias entre Álvaro Uribe y el senador Iván Cepeda han sido constantes y marcaron el tono confrontativo del acto público en Córdoba - crédito Reuters/Colprensa

El exmandatario utilizó un tono distendido para agregar: “Díganle que me le quito porque me da miedo”, lo que fue recibido con risas entre los asistentes.

Las diferencias entre Uribe y Cepeda han sido públicas y constantes. En una entrevista previa con El Colombiano, el expresidente ya había sido consultado sobre sus percepciones frente a los líderes del Pacto Histórico.

Ante la pregunta “¿a quién le tiene más miedo, a Petro o a Cepeda?”, el dirigente respondió: “Yo no sé. Petro a ratos se ríe, Petro a ratos espabila. Ah, esa mirada fija de Cepeda, como la de Idi Amín, que miraba al hígado de la contraparte. Yo le tengo pánico al comunismo”.

Antecedentes de la rivalidad entre Uribe y Cepeda

La relación entre Álvaro Uribe Vélez y Iván Cepeda Castro se ha caracterizado por un antagonismo de larga data. El senador del Pacto Histórico es uno de los principales críticos del uribismo y promovido investigaciones judiciales y políticas en su contra.

Uribe, por su parte, manifiesta su rechazo a las ideas asociadas al comunismo y recordó en la entrevista con el medio citado: “En la Universidad de Antioquia, cuando mis compañeros admiraban al Che Guevara, yo era anti eso. A mí me horrorizaba el paredón. O sea que yo he estado en la orilla contraria desde siempre”.

Uribe protagonizó una polémica al comparar la actitud de Iván Cepeda con figuras históricas y reiterar su histórica oposición al comunismo - crédito Colprensa/Captura de Video @AlvaroUribeVel/X

Cuestionamientos al manejo económico y social del Gobierno

Durante su intervención, Uribe criticó la reciente reducción en el precio de la gasolina, medida que atribuyó a fines electorales.

“Eso no es bueno, pero es que él está dejando al país sin plata, bastante quebrado. Paloma Valencia tiene que estudiar muy bien la política de combustibles, porque es que no solo subió la gasolina, sino es que se está acabando el petróleo”, afirmó el exjefe de Estado. Para el dirigente, la gestión actual compromete la estabilidad fiscal y el futuro energético del país.

El exmandatario también responsabilizó a Gustavo Petro y a su gabinete por el freno en los programas de vivienda, especialmente tras la suspensión del plan Mi Casa Ya. “Paloma quiere revivir eso y para las personas que no alcanzan, procurar darles una casa básica de muy buenas condiciones y que ellos la puedan ir ampliando”, expuso Uribe ante los asistentes.

De acuerdo con su perspectiva, la paralización de estos proyectos afecta el acceso a vivienda digna para miles de familias.

Uribe cuestionó el papel del gabinete de Gustavo Petro y sugirió que las recientes medidas buscan fines electorales más que beneficios sociales - créditos Lina Gasca y Catalina Olaya / Colprensa

Propuesta de crecimiento urbano y vivienda en Montería

En el evento, Uribe planteó la necesidad de impulsar el desarrollo hacia “suelos suaves” en Montería. “Vamos a ver Paloma cómo empieza aquí con un proyecto importante de una casa básica”, sostuvo el exjefe de Estado, aludiendo a la senadora Paloma Valencia.

Para el líder del Centro Democrático, la reactivación de la política habitacional debe orientarse a ofrecer soluciones que permitan el crecimiento progresivo de las viviendas para sectores populares.

El contexto de las declaraciones estuvo marcado por el impacto de la ola invernal en Córdoba. Es preciso recordar que la región afronta retos significativos tras las lluvias y necesita intervenciones urgentes en materia de infraestructura y vivienda.