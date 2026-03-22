Colombia

TransMilenio explica cómo no perder su saldo si extravía o le roban su tarjeta TuLlave: siga estos pasos

El sistema masivo de transporte cuenta con un sistema de bloqueo de la tarjeta personalizada, para evitar pérdidas de dinero

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El saldo de las tarjetas
El saldo de las tarjetas Tu Llave puede salvarse si la tarjeta se bloquea - crédito Colprensa

Perder la tarjeta TuLlave, y más si es personalizada y tiene saldo, puede ser un dolor de cabeza. Representa un desafío para quienes dependen diariamente del sistema TransMilenio y del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) y no tienen la facilidad de tiempo de comprar la tarjeta y hacer todo el protocolo de personalización.

Sin embargo, existe un procedimiento específico que permite bloquear la tarjeta extraviada y recuperar el saldo, siempre que se trate de una tarjeta personalizada.

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De acuerdo la información emitida desde TransMilenio, el primer paso tras extraviar la tarjeta TuLlave consiste en reportar la pérdida inmediatamente. Este reporte puede realizarse llamando a la línea (601) 4824304, disponible de lunes a domingo entre las 5:00 a. m. y las 11:00 p. m.

También es posible acercarse a un punto de personalización o utilizar el chat oficial para generar una Pqrs (Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia). La agilidad en este trámite resulta fundamental para proteger los fondos cargados en la tarjeta.

Los saldos en la tarjeta
Los saldos en la tarjeta pueden salvarse en caso de hurto, si llama a los números de atención - crédito Transmilenio

Una vez bloqueada la tarjeta, la recuperación del saldo requiere asistir al día siguiente a un punto de atención autorizado. Es indispensable presentar la cédula y adquirir una nueva tarjeta. Los operadores trasladan en ese mismo momento el saldo registrado en la tarjeta anterior, de modo que el usuario puede continuar usando el sistema sin perder los recursos acumulados.

Desde luego, este procedimiento solo aplica para tarjetas personalizadas, ya que las básicas no cuentan con la opción de recuperación de saldo, al no tener la facilidad de identificación con los datos personales que están registrados.

Los tipos de tarjeta Tu Llave

El sistema ofrece diferentes tipos de tarjeta TuLlave, cada una con características y beneficios específicos. La tarjeta básica tiene un costo de 8.000 pesos, pero no está asociada al nombre del usuario y no da acceso a la recuperación de saldo ni a beneficios adicionales.

Por el contrario, la versión personalizada, conocida como Plus, también cuesta 8.000 pesos, pero permite acceder a transbordos, viajes a crédito y la posibilidad de recuperar el saldo en caso de pérdida.

Existen además tarjetas especiales dirigidas a adultos mayores y personas con discapacidad, así como la tarjeta Sisbén, que otorga subsidios en el pago de pasajes, y la TransMiPass, que habilita hasta 65 viajes al mes por 160.000 pesos. Finalmente, la tarjeta híbrida cumple funciones de medio de pago en alianza con algunos bancos.

La tarjeta TransMiPass ahorra hasta
La tarjeta TransMiPass ahorra hasta un 23% en comparación con la tarifa regular de $3.200 por pasaje - crédito TransMilenio

Para los que deseen asegurar sus fondos y acceder a los beneficios que ofrece el sistema, la recomendación es registrar la tarjeta TuLlave a nombre propio. Según el procedimiento, dado a conocer oficialmente en los canales de información del sistema, este proceso se puede iniciar en la página web oficial y finalizar en una taquilla, o realizarse por completo en un punto de personalización, presentando el documento de identidad.

La tarjeta personalizada brinda ventajas adicionales, más alla de la recuperación de saldo y la posibilidad de acceder a beneficios exclusivos para usuarios frecuentes de TransMilenio y Sitp.

Se iniciaron recargas de Tu Llave con el celular

Transmilenio en Bogotá inició la fase de prueba de un método para pagar el pasaje del transporte público usando celulares con tecnología NFC, lo que elimina la necesidad de la tarjeta física TuLlave.

El sistema permite a los usuarios validar su ingreso simplemente acercando el dispositivo móvil al lector de los torniquetes, agilizando el acceso y diversificando las alternativas de pago digital.

Voceros de TransMilenio ratificaron la
Voceros de TransMilenio ratificaron la puesta en marcha del pago de pasaje sin usar tarjeta Tu Llave - crédito TransMilenio/Facebook

La opción está disponible, por el momento, únicamente en dos estaciones del sistema, Portal Norte, Unicervantes y en la estación El Tiempo – Cámara de Comercio de Bogotá, donde se han instalado dispositivos capaces de identificar pagos desde teléfonos compatibles con NFC.

Esta función reconoce tarjetas vinculadas a billeteras digitales, incluyendo débito, crédito o la propia TuLlave, y el proceso de validación toma solo unos segundos, replicando la rapidez de otros pagos sin contacto en el sector comercial, conforme detalló el sistema de transporte.

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