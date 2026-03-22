Por realización de carrera Enel X Night Race 10K se anuncian cierres y desvíos en el occidente de Bogotá

La carrera tendrá un recorrido de 10 kilómetros e incorporará novedades como medalla finisher con diseño renovado y linternas recargables - crédito Secretaría Movilidad Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá anunció una serie de cierres y desvíos viales para el domingo 22 de marzo de 2026, debido a la realización de la Carrera Enel X Night Race 10K.

El evento, que espera reunir a 12.000 corredores, provocará afectaciones temporales en las principales vías del occidente de la capital, lo que implica movilizarse informado para realizar los cambios sin contratiempos.

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Entre las vías que estarán cerradas se encuentran la calzada de servicio sur de la avenida calle 26, entre las carreras 66 y 59, desde las 4:00 hasta las 10:00 p. m. Igualmente, la avenida carrera 60, entre la avenida calle 24 y la avenida calle 26, estará inhabilitada desde las 6:00 hasta las 9:00 p. m.

Otros tramos afectados, con cierres totales entre las 6:45 y las 7:40 p. m., incluyen la carrera 59, la carrera 57, la carrera 54 y la calzada norte y sur de la calle 24A, entre la carrera 51 y la avenida carrera 60.

Cambios viales y desvíos autorizados durante la carrera

Las autoridades distritales informaron que los usuarios que se desplacen por la avenida calle 24 (avenida La Esperanza) en sentido oriente-occidente, deberán tomar la avenida carrera 50 al norte y continuar por la avenida calle 26 al occidente. Quienes circulen en el sentido sur-norte por la avenida carrera 60 y deseen tomar la avenida calle 24 al occidente, deberán dirigirse primero al oriente y luego al norte por la carrera 50, finalizando en la calle 26.

Los que se desplazan en sentido oriente – occidente por la avenida calle 24 (avenida La Esperanza) deberán tomar la avenida carrera 50 al norte – avenida calle 26 al occidente - crédito Secretaría de Movilidad Bogotá

Para los vehículos que transiten de occidente a oriente por la avenida calle 24 y tomen la carrera 60 al norte, la ruta sugerida es continuar por la calle 24 al oriente, seguir al norte por la carrera 50 y luego tomar la calle 26 al occidente. Los usuarios que se movilicen por la carrera 68 en sentido sur-norte y busquen la avenida calle 24 al occidente, tendrán que seguir por la carrera 68 hasta la calle 26 al occidente.

Las personas que vayan en sentido norte-sur por la carrera 68 y pretendan girar hacia la avenida calle 24 al occidente, deberán tomar la carrera 68A al norte y luego dirigirse por la calle 25 al occidente.

Quienes avancen por la carrera 68B en sentido sur-norte y requieran ingresar a la avenida calle 24, deberán continuar por esta vía al oriente, tomar la carrera 68 al norte y la calle 26 al occidente. Finalmente, para quienes circulen por la carrera 68D en sentido sur-occidente, la Secretaría de Movilidad sugiere tomar la calzada sur al occidente.

Asimismo, recomendaron a los ciudadanos planificar sus desplazamientos y atender la señalización y orientación del personal logístico dispuesto en el área de influencia de la competencia.

Los que se movilizan en sentido occidente – oriente por la avenida calle 24 (avenida La Esperanza) y toman la avenida carrera 60 al norte, deberán continuar por la avenida calle 24 (avenida La Esperanza) al oriente – avenida carrera 50 al norte – avenida calle 26 al occidente - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

Recorrido y horarios de la Enel X Night Race 10K

La carrera tendrá un recorrido de 10 kilómetros que inicia en la avenida calle 26, atravesando avenidas como la carrera 60, la calle 24A y la avenida La Esperanza. Se espera que las principales restricciones se concentren entre las 4:00 y las 10:00 p. m., con ventanas específicas por tramos y horarios puntuales.

La calzada norte de la avenida calle 24, entre la avenida carrera 50 y la carrera 69D, estará cerrada desde las 6:00 hasta las 9:00 p. m. Otros cierres parciales, como los de la carrera 69 y la carrera 68A, se aplicarán entre las 6:00 y las 8:30 p. m. Los recorridos alternativos y la logística buscan minimizar el impacto sobre la movilidad, especialmente en sectores cercanos al centro comercial Gran Estación y zonas residenciales aledañas.

Los usuarios que circulen en sentido sur – norte por la avenida carrera 68 y desean tomar la avenida calle 24 (avenida la Esperanza) al occidente deberán continuar al norte por la avenida carrera 68 y avenida calle 26 al occidente - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

Carrera nocturna, tradición y novedades en 2026

La edición número 12 de la tradicional competencia marca el inicio del calendario de la Federación Colombiana de Atletismo en el centro del país. A lo largo de su historia, más de 60.000 atletas han participado en la carrera, que transforma las calles de Bogotá en una pista urbana iluminada.

Según la organización, el evento incorpora novedades como una medalla finisher con diseño renovado y linternas de banda recargables. El recorrido pasa por vías emblemáticas como la Avenida La Esperanza, la paralela de la calle 26 y la carrera 50, e incluye cuatro “puntos de energía” con hidratación, asistencia médica y logística cada dos kilómetros, además de carriles compartidos para reducir el impacto en el tráfico cerca de Gran Estación.

Angie Orjuela, atleta de experiencia en la competencia, señaló que “correr de noche es un poco más fresco y que se disfruta muchísimo y sé que esta carrera da la posibilidad de mejorar una marca porque es un recorrido plano y el clima puede ayudar”.

El vigente campeón, Andrés López, manifestó: “Nos hemos venido preparando de una manera excelente y vamos a intentar ganar por tercera vez en esta edición 2026”.