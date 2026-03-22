Operadora del Mio se hace viral por poner orden en el ingreso de los buses: “Por orden de llegada, por favor”

La escena de una trabajadora del MIO organizando con un megáfono a los pasajeros para que suban “uno a uno, por orden de llegada” se ha viralizado en Cali, reflejando tanto los esfuerzos por imponer disciplina en el transporte público como la frecuencia de enfrentamientos y desórdenes que han marcado las últimas semanas en el sistema - crédito Cali Noticias Uno / Facebook

El transporte masivo de Cali vuelve a estar bajo la mirada pública tras difundirse escenas que muestran tanto intentos de imponer orden como episodios de confrontación en el MIO.

En las últimas semanas, los videos de peleas y de esfuerzos por instaurar la cultura ciudadana en buses y estaciones han circulado ampliamente, mostrando la compleja realidad que vive el sistema.

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En uno de los registros más recientes, se observa a una trabajadora con chaleco azul y megáfono en mano dirigiendo el acceso de los usuarios a un bus. Ella se planta al frente de la multitud y, con voz firme, solicita colaboración: “Pase despacio, vamos ahí, vamos entrando por orden de llegada, me respeta la fila, por favor. Uno a uno, orden de llegada, por favor. Vamos subiendo”. Esta intervención ha sido ampliamente comentada por los caleños en redes sociales.

Las opiniones de los usuarios del sistema no tardaron en llegar. Algunos celebran el gesto y animan a replicarlo: “Excelente promovamos esa cultura mío”, se lee en los comentarios. Otros destacan la actitud de la trabajadora: “Tiene una amabilidad”. Pero también surge la crítica sobre la necesidad de educar a los adultos: “Increíble tener que ‘educar’ personas casi de la tercera edad”. Hay quienes piden que estas acciones se implementen en momentos de mayor afluencia: “Eso está muy bien, pero deberían hacer eso en hora pico”.

La mujer con megáfono en mano pidió a las personas respetar la fila - crédito Cali Noticias Uno / Facebook

El fenómeno también despierta nostalgia y reflexión sobre la cultura cívica local. “Volviendo al Cali Cívico que éramos”, escribe un usuario. Otro respalda la conducta de quienes siguen las normas: “Muy bien por la chica y por aquellos que sí respetan!”. Sin embargo, abundan los escépticos respecto a la posibilidad de un cambio duradero: “Eso es bueno... Pero durarán una semana haciéndolo. Y la gente no tiene la cultura”.

La dificultad para mantener el orden en el sistema de transporte se refleja en comentarios como: “Está muy bien, pero en Cali es difícil, muy difícil, en universidades, unidad deportiva y Andrés Sanín el despelote total, la gente en su gran mayoría cero cultura, mujeres peleando, se agarran del pelo por una silla”.

La convivencia en el MIO se ha visto alterada por sucesivos incidentes de intolerancia. El 16 de marzo, una discusión entre 2 mujeres por un asiento en la ruta T57, al oriente de la ciudad, terminó en una pelea que requirió la presencia de la Policía Metropolitana de Cali.

Según lo que se observa en el video viralizado, todo comenzó con reclamos verbales relacionados con un supuesto maltrato hacia la madre de una de las involucradas.

Según el registro, las mujeres habrían iniciado la pelea por una silla del bus y pasado a agresiones verbales y físicas - crédito yacelacanto / Instagram

Cuando parecía que la tensión bajaba, el conflicto se reavivó. Un hombre intervino para separar a las mujeres, aunque sin éxito. La situación se agravó al sumarse un acompañante de una de las protagonistas, quien agredió físicamente a la otra mujer. Otro pasajero intentó detener la pelea, pero tampoco logró calmar el enfrentamiento.

El incidente escaló aún más cuando un niño, que portaba un flotador y aparentemente viajaba con una de las implicadas, trató de intervenir mientras gritaba con desesperación. El menor, en medio del tumulto, resultó golpeado. La riña concluyó únicamente tras la llegada de uniformados.

También, durante la primera semana de marzo, otra confrontación entre usuarias del MIO fue grabada en la ruta alimentadora A17B. Testigos relataron que la disputa se inició por un asiento libre.

En cuestión de segundos, los insultos dieron paso a empujones y forcejeos. Las dos mujeres se sujetaron el cabello y se resistieron a soltarse, incluso ante la intervención de patrulleros y pasajeras.

La pelea escaló a tal nivel que las mujeres se agarraron del cabello y la policía no las pudo separar - crédito MIO Usuarios / Facebook

La grabación muestra cómo, pese a la llegada de la autoridad, ninguna de las involucradas cedió en el forcejeo. Mientras tanto, varios usuarios permanecieron fuera del autobús, presenciando la escena.

Este tipo de episodios no es aislado. En las últimas semanas, los casos de conflictos y comportamiento violento han aumentado en el sistema MIO, lo que ha generado preocupación entre los usuarios y ha puesto en evidencia los desafíos para mantener la convivencia en el transporte público de Cali.

Metrocali ha reforzado la presencia de gestores de convivencia y seguridad en estaciones y terminales. Estos promotores de la cultura ciudadana orientan a los pasajeros sobre la utilización de túneles peatonales y el acceso correcto a los buses. El objetivo es mejorar la experiencia de viaje y reducir los conflictos.

La situación actual del MIO evidencia tanto la necesidad de fortalecer la cultura ciudadana como de mantener la vigilancia para prevenir episodios de violencia. Las imágenes que circulan en redes sociales muestran que la convivencia en el sistema sigue siendo un reto urgente para Cali.