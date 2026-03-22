En video quedó registrado el volcamiento de una embarcación turística, tras fuerte oleaje en Santa Marta

Las fuertes olas del mar de leva sorprendieron a una lancha turística frente a El Rodadero, Santa Marta, el 21 de marzo - crédito Gobernación del Magdalena/Captura video Diario Magdalena

El mar Caribe sorprendió a propios y turistas en Santa Marta (Magdalena) el sábado 21 de marzo, cuando una lancha de transporte turístico volcó cerca de la orilla.

El incidente ocurrió frente al sector de El Rodadero y fue consecuencia de un fenómeno conocido como mar de leva, que elevó el oleaje de forma repentina.

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Las imágenes del suceso muestran cómo el agua ingresó de inmediato a la embarcación y los pasajeros terminaron en el mar.

Todos los ocupantes lograron salir sin ayuda externa y fueron rescatados en buen estado. No se reportaron personas heridas tras el vuelco.

Pasajeros de la lancha volcada lograron salir por sus propios medios, sin reporte de lesiones, según organismos de rescate - crédito Diario Magdalena

Mientras la ciudad disfrutaba de cielos despejados y temperaturas elevadas durante la mañana, el mar presentaba un comportamiento diferente. Aunque no se registraron lluvias ni tormentas en tierra, el oleaje aumentó por efecto de vientos alisios y sistemas de presión a varios kilómetros de la costa.

Según explican autoridades marítimas, la dinámica meteorológica en esta temporada puede producir discrepancias notables entre el clima en tierra firme y las condiciones en el mar. El hecho demuestra cómo el mar de leva suele llegar a la costa pese a la aparente calma atmosférica local.

¿Por qué ocurre el mar de leva en Santa Marta?

El mar de leva se origina cuando vientos persistentes en mar abierto generan olas que se desplazan grandes distancias y alcanzan la orilla con energía superior a la habitual. Este fenómeno no requiere tormentas locales ni lluvias para manifestarse en la zona costera.

De acuerdo con la información oficial, es posible que la ciudad muestre estabilidad climática y, al mismo tiempo, el mar experimente condiciones peligrosas para embarcaciones pequeñas. Así, quienes se encuentren en tierra pueden percibir un clima apacible, sin advertir el riesgo latente en el mar cercano.

Las autoridades marítimas advierten que las olas superaron los niveles habituales para embarcaciones menores en Santa Marta - crédito Kayak

Recomendaciones para turistas y embarcaciones

Las autoridades reiteran la importancia de consultar los reportes marítimos antes de embarcarse, especialmente en temporadas donde los vientos y sistemas de presión pueden alterar el estado del mar sin señales visibles en la ciudad. Este tipo de oleaje puede sorprender a quienes no estén atentos a los boletines de seguridad y a las restricciones emitidas por las capitanías de puerto.

El incidente no dejó lesionados, pero evidencia la necesidad de mantener la precaución y respetar las advertencias ante fenómenos naturales que, aun sin manifestaciones atmosféricas evidentes, pueden poner en riesgo la seguridad de tripulantes y pasajeros.

Las advertencias de la Capitanía de Puerto de Santa Marta y el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (Cioh) de la Armada Nacional – Dimar alertaron sobre un incremento notable en el oleaje del mar Caribe colombiano.

La situación afecta especialmente a quienes navegan en pequeñas embarcaciones, pues las olas superan los niveles habituales debido a la fuerza de los vientos persistentes del noreste.

Las autoridades reiteran que el mar de leva puede presentarse en Santa Marta sin señales previas desde tierra, alertando a embarcaciones - crédito: Colprensa

Las autoridades han insistido en la necesidad de consultar diariamente los boletines oficiales del Estado del Mar, así como las alertas emitidas por el Ideam, para evitar incidentes durante cualquier actividad náutica. La recomendación es mantenerse informado, ya que la intensidad del mar puede variar de forma inesperada en los próximos días.

El Cioh ha explicado que este fenómeno no obedece a un frente frío intenso que afecte de manera extensa la región, sino a la interacción de varios sistemas atmosféricos. Esta combinación ha provocado un aumento en la energía de la superficie marina y, como consecuencia, el mar se ha tornado más agitado, aunque no se han presentado lluvias significativas en zonas costeras.

La Capitanía de Puerto y la Alcaldía de Santa Marta han reiterado su llamado a la prudencia, especialmente durante el fin de semana largo, cuando la presencia de turistas en la zona suele ser mayor. El mensaje central es evitar la navegación en embarcaciones de pequeño tamaño si no cuentan con el equipo adecuado y prestar atención continua a las señales y banderas ubicadas en las playas.