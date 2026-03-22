Colombia

Condenan a cabecilla de Los Pelusos a 37 años por secuestro de candidato al Concejo en Norte de Santander

Según la Fiscalía, el cabecilla de la estructura criminal exigía $1.500 millones a los familiares de la víctima por su liberación.

Guardar
El hombre fue condenado a
El hombre fue condenado a 37 años y 10 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y secuestro extorsivo agravado - crédito Fiscalía

La participación de Víctor Manuel Sánchez Quintero, conocido como alias Armando, en secuestros y cobros de extorsiones como cabecilla de la estructura de Los Pelusos quedó establecida a partir de pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación.

Estas actividades delictivas ocurrieron en el Catatumbo y otras regiones de Norte de Santander, entre 2016 y junio de 2020.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La Fiscalía General de la Nación presentó en juicio oral pruebas que dan cuenta de la participación de Víctor Manuel Sánchez Quintero, alias Armando, cabecilla de estructura de la organización criminal Los Pelusos, en secuestros y cobros de extorsiones en el Catatumbo y otras regiones de Norte de Santander, entre 2016 y junio de 2020″, indicó el ente acusador.

La Fiscalía General de la
La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas que acreditan que Víctor Manuel Sánchez Quintero, identificado como alias Armando, ejerció funciones de líder en la estructura de ‘Los Pelusos’, implicándose en secuestros y cobros de extorsiones - crédito Fiscalía

Uno de los hechos atribuidos a Sánchez Quintero ocurrió el 26 de abril de 2019, cuando Reinel Blanco Rodríguez, entonces candidato al Concejo de Los Patios (Norte de Santander), fue engañado con la promesa de una reunión para financiar su campaña.

La víctima fue citada a una discoteca de Cúcuta y posteriormente trasladada a un inmueble de Sardinata, donde permaneció retenida en contra de su voluntad.

Sánchez Quintero custodiaba a la víctima durante los cuatro días de cautiverio y exigió $1.500 millones a los familiares de Blanco Rodríguez por su liberación.

La situación concluyó gracias a una operación conjunta del Ejército Nacional y la Policía Nacional, que permitió rescatar al político sin que se concretara el pago exigido por los delincuentes.

“Sánchez Quintero custodió a la víctima durante cuatro días de cautiverio, al tiempo que exigió 1.500 millones de pesos a sus familiares por la liberación. Finalmente, el político fue rescatado en una operación realizada por el Ejército Nacional y la Policía Nacional”, afirmó la Fiscalía.

Por estos hechos, alias Armando fue condenado a 37 años y 10 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y secuestro extorsivo agravado. Además, se le impuso una multa equivalente a 14.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad de 20 años para ejercer derechos y funciones públicas.

Alias Armando fue condenado a 37 años y 10 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y secuestro extorsivo agravado - crédito Fiscalía

“La sentencia conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley”, señaló el ente acusador.

Quiénes son Los Pelusos

Los Pelusos es el nombre con el que las autoridades colombianas identifican a un grupo armado ilegal que actúa principalmente en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander.

Su origen está ligado a disidencias del Ejército Popular de Liberación (EPL), una guerrilla de inspiración marxista-leninista que se desmovilizó de manera oficial en 1991. Un sector, conocido como el frente Libardo Mora Toro, decidió no acogerse a la desmovilización y con los años se transformó en una estructura dedicada al narcotráfico, la extorsión y el secuestro.

Colombia Reports señala que, a pesar de conservar simbología y discursos propios de los movimientos guerrilleros, la motivación principal de la estructura es económica.

El capturado es señalado como
El capturado es señalado como uno de los principales financiadores del frente Libardo Mora Toro del grupo armado Los Pelusos - crédito Ejército Nacional

Bajo el liderazgo de Víctor Navarro, alias Megateo, Los Pelusos establecieron rutas para el tráfico de drogas entre Colombia y Venezuela y forjaron alianzas tácticas con otros grupos armados como el ELN y las Farc para la producción y distribución de cocaína.

Aunque conservan símbolos y algunos discursos de origen guerrillero, la Fiscalía sostiene que sus intereses son principalmente económicos, enfocados en el control de territorios estratégicos para el tráfico de estupefacientes y otras actividades ilícitas.

El grupo ha sido señalado por las autoridades como responsable de ataques contra la Fuerza Pública, amenazas a la población civil y restricciones a la movilidad en la zona.

Además, utiliza la violencia para asegurar el dominio sobre corredores del narcotráfico. Su presencia se fortaleció tras la desmovilización de las Farc, ocupando territorios que antes estaban bajo el control de esa organización insurgente.

Temas Relacionados

Los PelusosSecuestro extorsivoNorte de SantanderFiscalíaColombia-Noticias

Más Noticias

Karol G y Greeicy encendieron las redes sociales con particular gesto durante una gala en Miami

La Bichota elogió la apariencia de la cantante vallecaucana, que no dudó en agradecerle sus palabras, pero un movimiento con las manos de la paisa llamó la atención generando reacciones en redes sociales

Karol G y Greeicy encendieron

Minnesota United vs. Seattle Sounders - EN VIVO: siga aquí el partido de James Rodríguez, el primero como local, en la MLS de Estados Unidos

El capitán de la selección Colombia podría ser titular en los Loons en el último partido antes del parón internacional por la fecha FIFA en donde la Tricolor enfrentará a Croacia y Francia en Estados Unidos

Minnesota United vs. Seattle Sounders

El lío que tiene Dimayor para programar el clásico entre Santa Fe y Millonarios en la Liga BetPlay: los equipos no tendrían tres días de descanso

La programación de los partidos de los torneos Conmebol obliga a que la Dimayor reprograme algunos partidos para garantizar el descanso a los jugadores, acordado entre FIFA y la FIFPro

El lío que tiene Dimayor

Camioneta envistió a un ciclista, y en lugar de ayudar, aceleró y lo dejó abandonado

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un ciclista es arrollado por un vehículo particular en Bogotá. El conductor aceleró y abandonó la escena, mientras la Secretaría de Movilidad anunció acciones para identificar y sancionar al responsable

Camioneta envistió a un ciclista,

Así está la contienda para las fórmulas vicepresidenciales, según encuesta del CNC: Aída Quilcué y Juan Daniel Oviedo lideran

La medición señala una fuerte polarización en las candidaturas más visibles, mientras que las fórmulas restantes presentan niveles considerablemente inferiores de reconocimiento y aceptación ciudadana

Así está la contienda para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministro de Defensa rechazó paro

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

Autoridades desactivaron 18 artefactos explosivos en zona rural de Huila: disidencias de ‘Iván Mordisco’ los habrían instalado

Indepaz calificó como “preocupante” que disidencias de ‘Iván Mordisco’ restrinjan el ingreso de misiones de ONU, OEA y Defensoría del Pueblo en zonas donde operan

ENTRETENIMIENTO

Karol G y Greeicy encendieron

Karol G y Greeicy encendieron las redes sociales con particular gesto durante una gala en Miami

El tierno mensaje de Luis Alfonso a sus hijos por el Día del Hombre: “Los amo”

Expareja de Carmen Villalobos se pronunció sobre su supuesta infidelidad con otra famosa: “Estoy tranquilo”

Sara Uribe reveló por quiénes podría votar en las elecciones presidenciales y por qué: “Me encanta la fórmula que hizo”

Melissa Martínez contó cómo descubrió la infidelidad de Matías Mier y por qué firmó el divorcio en solo 4 días

Deportes

Minnesota United vs. Seattle Sounders

Minnesota United vs. Seattle Sounders - EN VIVO: siga aquí el partido de James Rodríguez, el primero como local, en la MLS de Estados Unidos

El lío que tiene Dimayor para programar el clásico entre Santa Fe y Millonarios en la Liga BetPlay: los equipos no tendrían tres días de descanso

Duvan Vergara habló con Dios y le dijo a dónde atajar el penalti en contra de Racing en el último partido de la liga de Argentina: esta es la historia

Histórica medalla de Natalia Linares en el Mundial de Atletismo Indoor 2026 en Polonia: así le fue a la colombiana en la prueba de salto largo

América de Cali anuncia los precios para la Copa Sudamericana: hinchas alistan el bolsillo