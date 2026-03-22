Condenan a cabecilla de Los Pelusos a 37 años por secuestro de candidato al Concejo en Norte de Santander

El hombre fue condenado a 37 años y 10 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y secuestro extorsivo agravado - crédito Fiscalía

La participación de Víctor Manuel Sánchez Quintero, conocido como alias Armando, en secuestros y cobros de extorsiones como cabecilla de la estructura de Los Pelusos quedó establecida a partir de pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación.

Estas actividades delictivas ocurrieron en el Catatumbo y otras regiones de Norte de Santander, entre 2016 y junio de 2020.

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“La Fiscalía General de la Nación presentó en juicio oral pruebas que dan cuenta de la participación de Víctor Manuel Sánchez Quintero, alias Armando, cabecilla de estructura de la organización criminal Los Pelusos, en secuestros y cobros de extorsiones en el Catatumbo y otras regiones de Norte de Santander, entre 2016 y junio de 2020″, indicó el ente acusador.

La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas que acreditan que Víctor Manuel Sánchez Quintero, identificado como alias Armando, ejerció funciones de líder en la estructura de ‘Los Pelusos’, implicándose en secuestros y cobros de extorsiones - crédito Fiscalía

Uno de los hechos atribuidos a Sánchez Quintero ocurrió el 26 de abril de 2019, cuando Reinel Blanco Rodríguez, entonces candidato al Concejo de Los Patios (Norte de Santander), fue engañado con la promesa de una reunión para financiar su campaña.

La víctima fue citada a una discoteca de Cúcuta y posteriormente trasladada a un inmueble de Sardinata, donde permaneció retenida en contra de su voluntad.

Sánchez Quintero custodiaba a la víctima durante los cuatro días de cautiverio y exigió $1.500 millones a los familiares de Blanco Rodríguez por su liberación.

La situación concluyó gracias a una operación conjunta del Ejército Nacional y la Policía Nacional, que permitió rescatar al político sin que se concretara el pago exigido por los delincuentes.

“Sánchez Quintero custodió a la víctima durante cuatro días de cautiverio, al tiempo que exigió 1.500 millones de pesos a sus familiares por la liberación. Finalmente, el político fue rescatado en una operación realizada por el Ejército Nacional y la Policía Nacional”, afirmó la Fiscalía.

Por estos hechos, alias Armando fue condenado a 37 años y 10 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y secuestro extorsivo agravado. Además, se le impuso una multa equivalente a 14.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad de 20 años para ejercer derechos y funciones públicas.

Alias Armando fue condenado a 37 años y 10 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y secuestro extorsivo agravado - crédito Fiscalía

“La sentencia conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley”, señaló el ente acusador.

Quiénes son Los Pelusos

Los Pelusos es el nombre con el que las autoridades colombianas identifican a un grupo armado ilegal que actúa principalmente en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander.

Su origen está ligado a disidencias del Ejército Popular de Liberación (EPL), una guerrilla de inspiración marxista-leninista que se desmovilizó de manera oficial en 1991. Un sector, conocido como el frente Libardo Mora Toro, decidió no acogerse a la desmovilización y con los años se transformó en una estructura dedicada al narcotráfico, la extorsión y el secuestro.

Colombia Reports señala que, a pesar de conservar simbología y discursos propios de los movimientos guerrilleros, la motivación principal de la estructura es económica.

El capturado es señalado como uno de los principales financiadores del frente Libardo Mora Toro del grupo armado Los Pelusos - crédito Ejército Nacional

Bajo el liderazgo de Víctor Navarro, alias Megateo, Los Pelusos establecieron rutas para el tráfico de drogas entre Colombia y Venezuela y forjaron alianzas tácticas con otros grupos armados como el ELN y las Farc para la producción y distribución de cocaína.

Aunque conservan símbolos y algunos discursos de origen guerrillero, la Fiscalía sostiene que sus intereses son principalmente económicos, enfocados en el control de territorios estratégicos para el tráfico de estupefacientes y otras actividades ilícitas.

El grupo ha sido señalado por las autoridades como responsable de ataques contra la Fuerza Pública, amenazas a la población civil y restricciones a la movilidad en la zona.

Además, utiliza la violencia para asegurar el dominio sobre corredores del narcotráfico. Su presencia se fortaleció tras la desmovilización de las Farc, ocupando territorios que antes estaban bajo el control de esa organización insurgente.