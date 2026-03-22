Camioneta envistió a un ciclista, y en lugar de ayudar, aceleró y lo dejó abandonado

Cámara de seguridad capta a conductor que arrolla a ciclista y huye sin asistirlo en una vía de Bogotá - crédito @PasaenBogota/ X

Un video de una cámara de seguridad captó el momento en que un ciclista fue arrollado por una camioneta negra en una vía residencial del suroccidente de Bogotá, hecho que ha generado preocupación y rechazo en la opinión pública.

El incidente ocurrió temprano el 21 de marzo, alrededor de las 6:11 a. m., según la hora registrada en el clip difundido en redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las imágenes muestran cómo el ciclista, que vestía una chaqueta verde neón, transitaba por la vía cuando, tras doblar por una esquina, fue alcanzado por el vehículo. El conductor aceleró y embistió al biciusuario, que perdió el equilibrio y cayó sobre la acera, mientras la camioneta continuó su marcha, sin detenerse ni verificar el estado de la víctima.

Una persona que se encontraba en el lugar se acercó para auxiliar al ciclista, que permanecía tendido en el suelo, aparentemente consciente. Hasta el momento, no se conoce el estado de salud del afectado ni si hubo algún altercado previo entre las partes.

Una cámara de seguridad registró el momento en que una camioneta embistió a un ciclista en el suroccidente de Bogotá y se dio a la fuga, generando rechazo ciudadano - crédito Colprensa

En los comentarios del video, algunos internautas señalaron que el ciclista habría estado huyendo del vehículo tras un posible altercado no registrado por la cámara, lo que, según esas versiones, podría haber motivado la reacción del conductor. Por el momento, estas afirmaciones corresponden a especulaciones.

La cámara de vigilancia que registró el hecho ubicó la escena en el suroccidente de la ciudad. Aunque inicialmente no se conocía la localización exacta, la interfaz del video permitió identificar la zona, lo que facilitará las labores de investigación por parte de las autoridades.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá se pronunció, rechazando el hecho y anunciando que adelantará las investigaciones correspondientes para sancionar la conducta del conductor involucrado. La entidad solicitó colaboración ciudadana para recabar más información, videos o datos que permitan identificar la placa del vehículo y al responsable del siniestro.

“Rechazamos de manera contundente este hecho que atenta contra la vida de un ciclista. Desde @SectorMovilidad, junto con las autoridades y entidades correspondientes, adelantaremos las investigaciones y acciones necesarias para sancionar esta conducta, identificar al responsable y garantizar que enfrente las consecuencias legales. Agradecemos si nos comparten más videos y placas, esta información nos ayudará en la investigación", escribió la Secretaría de Movilidad.

Secretaría de Movilidad investiga atropello a ciclista en Bogotá; conductor no prestó ayuda y se dio a la fuga - crédito @PasaenBogota/ X

Además, recordó que la omisión de socorro constituye un agravante legal, por lo que el conductor enfrentaría consecuencias judiciales.

El caso ha provocado indignación en redes sociales, donde usuarios piden a la Policía de Tránsito y a las autoridades competentes que rastreen las cámaras cercanas para esclarecer los hechos y garantizar que el responsable sea sancionado conforme a la ley. Por ahora, las autoridades continúan recolectando pruebas y testimonios para avanzar en la investigación.

“Falta la primera parte de esa pelea”, ”Venían peleando y al ciclista le salió uno más bravo", “Uy jueputa,eso es un asesino en potencia”, “Intento de homicidio clarísimo”, “¡Criminal al volante! Urgente las placas y la denuncia del afectado”, “Ese ciclista no vuelve a tocar un espejo de un carro”, dicen algunas de las reacciones en redes sociales.

Motociclista intenta agredir a un vehículo en Bogotá y termina lesionado en un nuevo caso de intolerancia vial

La intolerancia vial y los episodios de violencia cotidiana continúan siendo motivo de preocupación en Bogotá. Recientemente, un motociclista protagonizó un altercado con el conductor de un vehículo en una de las principales vías de la ciudad.

El hecho, registrado en video y difundido en redes sociales, muestra al motociclista intentando patear el automóvil tras una discusión en movimiento. La maniobra resultó fallida y el hombre perdió el equilibrio, terminando sobre el andén y cerca de un barandal, lo que puso en riesgo su integridad física. Por fortuna, solo habría resultado lesionado.

Un testigo grabó cómo la furia del motociclista le jugó una mala pasada - crédito @Sebastianrolitotin/Tiktok

Este incidente provocó numerosos comentarios en plataformas digitales, donde usuarios condenaron la reacción impulsiva del motociclista y advirtieron sobre el peligro que representan este tipo de comportamientos para la seguridad vial y la convivencia en la ciudad. En redes sociales, algunos señalaron que este tipo de acciones son frecuentes cuando los conductores cierran el paso a motociclistas, quienes a veces optan por responder con agresividad.