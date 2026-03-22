Colombia

Alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, anunció acciones tras denuncias de estafas en “concesionarios”: ”No están solos”

El jefe del distrito antioqueño coordinará una mesa priorizada con la Fiscalía y la Policía Judicial para investigar los hechos, que involucran al menos tres empresas fachada y sumas millonarias no pagadas a los afectados

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El alcalde Gutiérrez aseguró que
El alcalde Gutiérrez aseguró que van a reunirse con las autoridades para poder seguir a los que montaron los tres concesionarios fachada - crédito @FicoGutierrez/X

El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, se refirió públicamente a las denuncias de presunta estafa masiva que involucran al menos tres concesionarios de vehículos en la ciudad.

A través de sus redes sociales, emitió un mensaje para las víctimas de los casos de estafa, cuyas denuncias comenzaron a hacerse visibles y escalaron hasta llegar al Distrito de Medellín.

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“No están solos. Ya hemos hablado desde la Alcaldía con algunas de las víctimas. Son muchas y se trata de un caso que involucra al menos tres empresas fachada”, afirmó el mandatario local.

Las denuncias, que actualmente investiga la Fiscalía, surgieron luego de que numerosos ciudadanos reportaran la desaparición de vehículos y el incumplimiento de pagos tras realizar negocios con un concesionario ubicado en la avenida El Poblado, en el suroriente de la capital antioqueña.

Mensaje de Fico Gutiérrez a
Mensaje de Fico Gutiérrez a los afectados - crédito @FicoGutierrez/X

Uno de los casos más representativos, reportado en Telemedellín, es el de Agustín Vásquez, que vendió su camioneta Volkswagen Amarok y solo recibió una fracción del dinero acordado, en contrato con la marca Autos MG. Al regresar al concesionario, encontró que los vehículos y equipos ya no estaban en las sedes de San Diego ni en la Milla de Oro.

Además, recibió como respuesta un comunicado donde se informaba sobre el fallecimiento del propietario del establecimiento, hecho corroborado por medios locales.

El alcalde detalló que las autoridades están agrupando las denuncias y trabajando en una mesa priorizada junto a la Fiscalía, la Policía Judicial y equipos de analistas municipales. Estos equipos han recopilado información relevante como placas de vehículos, recorridos, valores de las estafas, números de celulares, modus operandi y nombres relacionados con cada caso.

Esta publicación de la empresa
Esta publicación de la empresa cuestionada ya no está disponible en redes sociales - crédito captura de pantalla Google

Gutiérrez enfatizó que “los encontraremos y tendrán que responder ante la justicia”. La alcaldía también ha establecido canales de contacto y seguimiento con las víctimas, mientras los denunciantes impulsan la conformación de una denuncia colectiva para quienes puedan haberse visto afectados.

Por su parte, el concesionario investigado respondió a algunos medios que está realizando una auditoría interna, sin dar mayores explicaciones sobre el destino de los vehículos ni sobre los pagos pendientes a los afectados.

Las autoridades locales insisten en que la investigación avanza y reiteran el llamado a quienes hayan sido víctimas a sumarse a la denuncia colectiva para fortalecer las acciones legales.

Autos MG concesionario Medellín: esta
Autos MG concesionario Medellín: esta publicación también fue bajada de la web - crédito captura de pantalla Google search

Más de 113 personas denunciaron ante las autoridades

Uno de los testimonios fue compartido por el medio antiqueño. Se trata de una pareja que hizo negocio con la misma empresa: “Este concesionario que es AutoSur o Autos MG comienza a dilatar el proceso ya sabiendo que le habíamos entregado 11 millones de pesos para la compra del vehículo en donde se empiezan a presentar diferentes irregularidades”, informaron.

De la misma manera, información comunicada por el medio Alerta Paisa indicó que una pareja de Medellín denunció ante la Fiscalía General de la Nación haber sido víctima de la presunta estafa tras entregar su vehículo a un concesionario ubicado en la Milla de Oro, en la avenida El Poblado.

Camila Moreno y su esposo relataron al medio digital que acordaron la venta de un Toyota Corolla híbrido 2021 por 77 millones de pesos. Tras firmar un contrato autenticado en notaría, recibieron solo un anticipo de tres millones, con la promesa de que el resto del dinero sería consignado en el mes siguiente, algo que nunca ocurrió.

Según Moreno, el concesionario contactaba a los interesados a través de plataformas digitales, ofrecía descuentos y solicitaba la entrega del vehículo para completar la transacción. La pareja verificó en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) que el carro seguía a nombre del esposo, lo que indica que tampoco se realizó el traspaso a un nuevo propietario.

Con un solo carro estafan a dos personas: a nosotros, que nunca recibimos el dinero, y a quien supuestamente lo compra, porque tampoco lo ponen a su nombre”, explicó la denunciante.

Esta es una publicación en
Esta es una publicación en redes de la marca de concesionarios que estafó a una treintena de personas - crédito autosmeg_concesionario/Instagram

El caso no sería aislado. Al menos otras 30 personas aseguran haber vivido situaciones similares con el mismo concesionario, que actualmente tiene su sede cerrada y solo ofrece un número de contacto para reclamos. Hasta el momento, la administración del establecimiento no ha dado respuesta a los medios de comunicación que han intentado consultarla.

La Fiscalía General de la Nación adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los implicados. Las víctimas solicitan celeridad en el proceso y la identificación de los presuntos responsables para evitar que más ciudadanos resulten afectados.

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