Petro reaccionó al fallo contra Cielo Rusinque y arremetió contra el Consejo de Estado: “Se trata de debilitar mi gobierno”

Cielo Rusinque y Gustavo Petr0 - crédito Infobae

El presidente Gustavo Petro reaccionó al fallo del Consejo de Estado que declaró la nulidad del nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio, cuestionando los argumentos de la decisión y sugiriendo que se trata de un golpe contra su gobierno.

“El fallo contra Cielo no solo insulta las instituciones académicas más legítimas del mundo (…) se trata de debilitar mi gobierno a como dé lugar”, afirmó el mandatario en su cuenta de X, en referencia al cuestionamiento sobre la validez de estudios realizados en Francia.

Por su parte, Cielo Rusinque expresó su inconformidad con la decisión judicial y cuestionó el análisis jurídico del Consejo de Estado, señalando que el fallo se aparta del derecho estricto, según lo expuesto en su pronunciamiento público.

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Petro cuestiona fundamentos del fallo

El presidente Gustavo Petro criticó abiertamente la decisión judicial, especialmente en lo relacionado con la valoración de los estudios académicos de Rusinque. En su pronunciamiento, el mandatario hizo referencia al origen del Consejo de Estado y contrastó esa tradición con lo que consideró una postura que desconoce títulos obtenidos en instituciones internacionales.

“El Consejo de Estado como institución nació en Francia (…) pero el Consejo de Estado de Colombia considera que no son creíbles los títulos obtenidos en las más prestigiosas universidades de Francia”, afirmó el jefe de Estado.

En esa línea, Petro planteó que el fallo tiene implicaciones más allá del caso particular, al considerar que afecta la independencia de la Superintendencia de Industria y Comercio frente a actores económicos. Además, insistió en que la decisión tiene un trasfondo político.

Rusinque habla de “decisión cuestionable”

Cielo Rusinque - Ministerio de Comercio Industria y Turismo - crédito @MincomercioCo/X

Cielo Rusinque, por su parte, emitió un extenso pronunciamiento en el que expone sus reparos frente a la sentencia. La exfuncionaria señaló que la decisión presenta inconsistencias en su argumentación y que se aparta del análisis normativo y probatorio que, a su juicio, debería regir este tipo de fallos.

“Quiero expresar mi honda preocupación por la distancia del marco del derecho estricto que se advierte en la providencia (…) termina por conferir apariencia jurídica a una decisión que resulta muy cuestionable”, afirmó.

Uno de los puntos centrales de su crítica se enfoca en la valoración de su formación académica. Rusinque cuestionó que se considere que su maestría en Ciencias Políticas y Sociales no guarda relación con las funciones del cargo, argumentando que estas disciplinas están directamente vinculadas con temas de mercado, competencia y consumo.

Debate por títulos académicos

La exsuperintendente también cuestionó que el Consejo de Estado haya desestimado certificaciones tanto del Ministerio de Educación como de la Universidad Paris II Panthéon-Assas sobre el alcance de su título. Según su pronunciamiento, esto constituye un defecto procedimental.

Rusinque insistió en que sus estudios cuentan con reconocimiento internacional y que su validez no debería estar en discusión. Además, señaló que el fallo desconoce el régimen aplicable a la convalidación de títulos de posgrado, al imponer exigencias que, según ella, no están contempladas en la normativa vigente.

“Resulta jurídicamente cuestionable que unos magistrados pongan en entredicho la validez (…) de un título conferido por una institución de reconocido prestigio internacional”, sostuvo.

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Cuestionamientos sobre experiencia profesional

Otro de los puntos señalados por Rusinque tiene que ver con la valoración de su experiencia profesional. En su pronunciamiento, afirmó que el fallo impone exigencias excesivas que terminan por desconocer su trayectoria como docente investigadora en el ámbito del derecho público y constitucional.

Según explicó, aunque se le reconocieron 8 años y 6 meses de experiencia relacionada con el cargo, el análisis habría excluido más de cuatro años adicionales que, en su criterio, eran suficientes para cumplir con los requisitos exigidos.

Este aspecto, de acuerdo con su argumento, refleja un estándar restrictivo en la valoración probatoria que afecta la integralidad del análisis realizado por el alto tribunal.

Salvamento de voto y lectura política

Rusinque también destacó que dentro de la decisión hubo un salvamento de voto por parte del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, lo que, a su juicio, evidencia que no hubo unanimidad en la interpretación jurídica del caso.

Finalmente, planteó una lectura más amplia sobre el fallo, señalando que este tipo de decisiones pueden responder a dinámicas políticas. En su pronunciamiento, expresó preocupación por lo que considera un uso de las instituciones judiciales en medio de disputas ideológicas.

El caso, tanto por las reacciones del Gobierno como por los argumentos de la exfuncionaria, abre un nuevo capítulo en el debate sobre la relación entre decisiones judiciales, requisitos de acceso a cargos públicos y el contexto político en el país.