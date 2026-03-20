Fiscalía alista dos nuevas capturas relacionadas con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: identificaron a quien le pagó a los sicarios

Fiscalía insiste en que el asesinato de Miguel Uribe Turbay fue un magnicidio político y avanza en acusaciones formales - crédito Colprensa

La Fiscalía General de la Nación ha materializado nueve capturas relacionadas con el asesinato del precandidato presidencial y senador de oposición Miguel Uribe Turbay, y se prepara para divulgar un avance crucial en la identificación de quienes ordenaron que se cometiera el hecho criminal durante un evento político en Bogotá el 7 de junio de 2025.

La fiscal General Luz Adriana Camargo anticipó ante la Corte Suprema de Justicia que nuevas investigaciones permitirán esclarecer la autoría intelectual de un caso que transformó la agenda institucional de la justicia penal en Colombia.

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Al cierre del segundo año de gestión de Camargo, el énfasis estuvo puesto en los pasos dados en la investigación del magnicidio. Según El Tiempo, ya están listas al menos dos órdenes de captura adicionales, incluida la del supuesto pagador que financió la acción criminal.

La persona señalada como pagador mantiene un vínculo directo con José Aldinever Sierra Sabogal, conocido como alias Zarco Aldinever, quien, según el esquema de poder, responde bajo las órdenes de Luciano Marín Arango o alias Iván Márquez en la estructura de mando de la facción disidente denominada Segunda Marquetalia.

La persona señalada de financiar la acción criminal mantiene un vínculo directo con alias Zarco Aldinever, quien responde bajo las órdenes de ‘Iván Márquez’, máximo cabecilla de la Segunda Marquetalia- crédito Colprensa

“La hipótesis más fuerte establece que la orden para asesinar a Uribe Turbay provino directamente de los líderes de la ‘Segunda Marquetalia’, encabezados por ‘Iván Márquez’”, dijo una fuente cercana al proceso en diálogo con el medio citado. Los fiscales, junto a sus equipos, han obtenido valiosa información mediante los acuerdos de colaboración de algunos de los detenidos, facilitados en parte por el cambio de defensa legal de al menos uno de los implicados.

Avances judiciales y nuevas conexiones transnacionales

El balance actual muestra que, tras las nueve capturas de ejecutores y planificadores concretadas, la Fiscalía se acerca a los niveles superiores de la planificación del atentado. Entre quienes buscan beneficios judiciales, a través de la figura del principio de oportunidad, surgieron confesiones que permitieron identificar a nuevos involucrados, incluido el pagador, muy cercano a alias Zarco Aldinever.

Alias Zarco Aldinever está vinculado cn el magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito Insight Crime y Miguel Uribe Turbay/Instagram

Diversas versiones intentan instalar la idea de que Zarco Aldinever habría fallecido y que alias Iván Márquez quedó malherido tras un atentado en Venezuela. No obstante, “del primero no hay cadáver y del segundo no hay evidencia de su estado”, precisó la fuente de EL Tiempo, lo que mantiene abiertas todas las hipótesis en la cadena de mando.

El ente acusador también sigue una pista internacional. En Ecuador, las autoridades realizaron la incautación de una libreta en un centro de operaciones de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de la banda ecuatoriana los Choneros.

En ese cuaderno apareció mencionado el alias Churco, como conexión clave con Elder José Arteaga Hernández, alias Chipy o el Costeño, que fue el encargado de contratar tanto al sicario material del magnicidio como a alias Gabriela, responsable de entregar el arma a quien ejecutó el ataque.

Alias y estructuras criminales: la ruta del crimen y las conexiones internacionales

Se han realizado nueva capturas en el marco de la investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito composición fotográfica

El testimonio de Carlos Eduardo Mora, alias el Veneco, recogido por el mismo medio, puso claridad sobre los nexos entre diferentes actores. Mora ubicó a ‘el Churco’ como un ladrón de tractomulas con relaciones en Ecuador, identificándolo como quien lo presentó al ‘Costeño’ durante una fiesta. Además, relató que sabía que Arteaga Hernández seguía instrucciones enviadas desde Ecuador por una persona identificada con ese mismo alias.

La investigación sigue en curso y, de confirmarse los vínculos con estructuras criminales extranjeras, como ‘los Choneros’, la responsabilidad por el asesinato de Uribe Turbay podría extenderse más allá del territorio colombiano, comprometiendo actores regionales en una red delictiva de alcance internacional.

Hasta el momento, la estrategia judicial se orienta a confirmar la implicación de quienes figuran como autores intelectuales, mientras la Fiscalía y la Policía evalúan el peso de la información surgida en Ecuador para integrar una visión más amplia de la conspiración.