Colombia

Fiscalía alista dos nuevas capturas relacionadas con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: identificaron a quien le pagó a los sicarios

La persona señalada de financiar la acción criminal mantiene un vínculo directo con alias Zarco Aldinever, quien responde bajo las órdenes de ‘Iván Márquez’, máximo cabecilla de la Segunda Marquetalia

Guardar
Fiscalía insiste en que el
Fiscalía insiste en que el asesinato de Miguel Uribe Turbay fue un magnicidio político y avanza en acusaciones formales - crédito Colprensa

La Fiscalía General de la Nación ha materializado nueve capturas relacionadas con el asesinato del precandidato presidencial y senador de oposición Miguel Uribe Turbay, y se prepara para divulgar un avance crucial en la identificación de quienes ordenaron que se cometiera el hecho criminal durante un evento político en Bogotá el 7 de junio de 2025.

La fiscal General Luz Adriana Camargo anticipó ante la Corte Suprema de Justicia que nuevas investigaciones permitirán esclarecer la autoría intelectual de un caso que transformó la agenda institucional de la justicia penal en Colombia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Al cierre del segundo año de gestión de Camargo, el énfasis estuvo puesto en los pasos dados en la investigación del magnicidio. Según El Tiempo, ya están listas al menos dos órdenes de captura adicionales, incluida la del supuesto pagador que financió la acción criminal.

La persona señalada como pagador mantiene un vínculo directo con José Aldinever Sierra Sabogal, conocido como alias Zarco Aldinever, quien, según el esquema de poder, responde bajo las órdenes de Luciano Marín Arango o alias Iván Márquez en la estructura de mando de la facción disidente denominada Segunda Marquetalia.

La persona señalada de financiar
La persona señalada de financiar la acción criminal mantiene un vínculo directo con alias Zarco Aldinever, quien responde bajo las órdenes de ‘Iván Márquez’, máximo cabecilla de la Segunda Marquetalia- crédito Colprensa

“La hipótesis más fuerte establece que la orden para asesinar a Uribe Turbay provino directamente de los líderes de la ‘Segunda Marquetalia’, encabezados por ‘Iván Márquez’”, dijo una fuente cercana al proceso en diálogo con el medio citado. Los fiscales, junto a sus equipos, han obtenido valiosa información mediante los acuerdos de colaboración de algunos de los detenidos, facilitados en parte por el cambio de defensa legal de al menos uno de los implicados.

Avances judiciales y nuevas conexiones transnacionales

El balance actual muestra que, tras las nueve capturas de ejecutores y planificadores concretadas, la Fiscalía se acerca a los niveles superiores de la planificación del atentado. Entre quienes buscan beneficios judiciales, a través de la figura del principio de oportunidad, surgieron confesiones que permitieron identificar a nuevos involucrados, incluido el pagador, muy cercano a alias Zarco Aldinever.

Alias Zarco Aldinever está vinculado
Alias Zarco Aldinever está vinculado cn el magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito Insight Crime y Miguel Uribe Turbay/Instagram

Diversas versiones intentan instalar la idea de que Zarco Aldinever habría fallecido y que alias Iván Márquez quedó malherido tras un atentado en Venezuela. No obstante, “del primero no hay cadáver y del segundo no hay evidencia de su estado”, precisó la fuente de EL Tiempo, lo que mantiene abiertas todas las hipótesis en la cadena de mando.

El ente acusador también sigue una pista internacional. En Ecuador, las autoridades realizaron la incautación de una libreta en un centro de operaciones de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de la banda ecuatoriana los Choneros.

En ese cuaderno apareció mencionado el alias Churco, como conexión clave con Elder José Arteaga Hernández, alias Chipy o el Costeño, que fue el encargado de contratar tanto al sicario material del magnicidio como a alias Gabriela, responsable de entregar el arma a quien ejecutó el ataque.

Alias y estructuras criminales: la ruta del crimen y las conexiones internacionales

Se han realizado nueva capturas
Se han realizado nueva capturas en el marco de la investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito composición fotográfica

El testimonio de Carlos Eduardo Mora, alias el Veneco, recogido por el mismo medio, puso claridad sobre los nexos entre diferentes actores. Mora ubicó a ‘el Churco’ como un ladrón de tractomulas con relaciones en Ecuador, identificándolo como quien lo presentó al ‘Costeño’ durante una fiesta. Además, relató que sabía que Arteaga Hernández seguía instrucciones enviadas desde Ecuador por una persona identificada con ese mismo alias.

La investigación sigue en curso y, de confirmarse los vínculos con estructuras criminales extranjeras, como ‘los Choneros’, la responsabilidad por el asesinato de Uribe Turbay podría extenderse más allá del territorio colombiano, comprometiendo actores regionales en una red delictiva de alcance internacional.

Hasta el momento, la estrategia judicial se orienta a confirmar la implicación de quienes figuran como autores intelectuales, mientras la Fiscalía y la Policía evalúan el peso de la información surgida en Ecuador para integrar una visión más amplia de la conspiración.

Temas Relacionados

Miguel Uribe TurbayFiscaliaOrdenes de capturaAlias Zarco AldineverColombia-Noticias

Más Noticias

Alias Castor, líder de Los Costeños, se pronunció desde la cárcel de Cómbita por atentado contra su entorno familiar en Barranquilla: “No cederé”

Jorge Eliécer Díaz Collazos, líder de Los Costeños, pidió a las autoridades actuar contra los responsables de nuevos hechos violentos en la capital del Atlántico

Alias Castor, líder de Los

Drogas y alcohol: los señalamientos de excesos y presuntas adicciones que salpicaron al gobierno de Gustavo Petro

Por videos, chats, denuncias y confesiones, la administración del primer mandatario de izquierda de Colombia ha sido blanco de críticas y señalamientos

Drogas y alcohol: los señalamientos

Este es el calendario de los equipos colombianos en la Copa Sudamericana 2026: Millonarios y América de Cali son los principales protagonistas

El segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica también determinó el camino de Embajadores y Diablos Rojos en la fase de grupos

Este es el calendario de

Mujer torturó su hijo de 12 años con un cuchillo caliente: la Policía la capturó por agredir al menor durante años

La investigación judicial descubrió un prolongado patrón de agresión, lo que llevó a la intervención inmediata de los entes judiciales y a la imposición de medidas para proteger a la infancia en la región

Mujer torturó su hijo de

Iván Duque y Gustavo Petro terminaron agarrados por quién tuvo mayor apoyo popular en su elección: “Más de 2 millones de votos de diferencia”

El expresidente Iván Duque reaccionó a los cuestionamientos de Gustavo Petro sobre los debates en segunda vuelta y recordó la contundencia de su triunfo en 2018

Iván Duque y Gustavo Petro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Triple homicidio en Belén de

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

Autoridades desactivaron 18 artefactos explosivos en zona rural de Huila: disidencias de ‘Iván Mordisco’ los habrían instalado

Indepaz calificó como “preocupante” que disidencias de ‘Iván Mordisco’ restrinjan el ingreso de misiones de ONU, OEA y Defensoría del Pueblo en zonas donde operan

Estas son las implicaciones de las restricciones territoriales impuestas por ‘Mordisco’ a la misiones humanitarias, según analista

Paro armado del ELN encierra a miles en Chocó y desató una crisis sin alimentos ni atención médica, así lo alertó la Defensoría

ENTRETENIMIENTO

Hermana del ‘influencer’ Yeferson Cossio

Hermana del ‘influencer’ Yeferson Cossio sufrió accidente mientras esquiaba: el momento quedó grabado en video

En pleno escenario, la actriz Mariana Gómez anunció que será madre: “Lo que algún día soñé”

Top de los 10 hombres más ‘papacitos’ de Colombia: los galanes que encienden las redes sociales en el Día del Hombre

Carolina Ramírez le dio la espalda a la polémica por la muerte de su personaje en ‘La reina del flow’: “Le hice duelo hace rato”

Carlos Vives recibió visita de alto perfil en su bar en Bogotá y le dedicó un concierto privado: así fue el momento

Deportes

Este es el calendario de

Este es el calendario de los equipos colombianos en la Copa Sudamericana 2026: Millonarios y América de Cali son los principales protagonistas

Este es el calendario de los equipos colombianos en la Copa Libertadores 2026: Santa Fe, Junior, Tolima y Medellín ya tienen fecha para sus partidos

Millonarios se enfrentará a São Paulo, Boston River y O’Higgins en la Copa Sudamericana: así analizó el grupo el técnico ‘azul’

La selección Colombia presentó la camiseta alternativa que usará en el Mundial 2026: estos son los detalles de la prenda

Medellín vence 2–0 a Junior en el Atanasio Girardot, con goles de Serna y Chaverra