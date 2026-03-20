Condenaron a ‘El Viejo’, pieza clave del asesinato de Miguel Uribe Turbay, pagará más de 22 años de prisión

La Fiscalía informó que el condenado fue intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado contra - crédito Fiscalía

En Colombia siguen avanzando los juicios contra los capturados por el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 y falleció el 11 de agosto en la Fundación Santa Fe Bogotá.

El 20 de marzo, la Fiscalía General de la Nación informó que una jueza condenó a 22 años y 5 meses de prisión a Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, por su participación en la coordinación del crimen del senador de la República.

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“En atención a las pruebas recopiladas por la Fiscalía General de la Nación, Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, aceptó mediante preacuerdo su responsabilidad en la organización y coordinación del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá. Una juez penal de conocimiento avaló la negociación judicial y lo condenó a 22 años y 4 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones“, informó la Fiscalía.

En el comunicado, el ente acusador informó que con la investigación se confirmó que “El Viejo” fue el encargado de comunicarse con Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, para definir la logística y los roles que cumplirían los demás implicados en el asesinato.

Además, realizó labores de seguimiento a la víctima, más específicamente durante marzo de 2025, cuando el precandidato fue vigilado y fotografiado durante una reunión política en el suroccidente de Bogotá.

“Fue el encargado de entregar a Katherine Andrea Martínez Martínez el arma de fuego utilizada en el hecho, la cual fue modificada para aumentar su letalidad. Posteriormente, una semana después del ataque, el hoy sentenciado le suministró dinero y un celular a Martínez Martínez, y facilitó su huida a Caquetá, donde sería entrenada en tácticas de francotirador y manejo de drones por la estructura Segunda Marquetalia de las disidencias de la Farc”.

'El Viejo' hizo un acuerdo con la Fiscalía antes de ser condenado - crédito X/Fiscalía

Después de conocer el tiempo que pasará en prisión, “El Viejo” tuvo un espacio en el que pidió perdón a Colombia por haber participado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay, destacando la importancia que pudo haber tenido el político para el futuro del país.

“Me dirijo a Colombia porque de una u otra manera, pues fue un daño letal y que quizá este hombre (Miguel Uribe Turbay) hubiese podido aportar algo positivo a nuestro país, y pues ya no está. El daño fue para todos. También pido perdón; esto lo hago no solo ante los hombres, sino ante Dios. Esto lo hago realmente de corazón. También me quiero dirigir a mi familia, porque de una u otra manera ellos también son víctimas, por el solo hecho de verme acá en esta situación. Les pido perdón y muchísimas gracias por el espacio, gracias por permitirme expresarme, aunque quizá las palabras no sean suficientes, pero lo hago de corazón”.

La captura se logró a través de una operación coordinada en el departamento del Meta - crédito @DirectorPolicia / X

A pesar de la condena contra Simeón Pérez Marroquín, las autoridades siguen sin identificar a los autores intelectuales del asesinato de Miguel Uribe Turbay. En las hipótesis se menciona a los cabecillas de las disidencias de la Segunda Marquetalia o estructuras criminales de origen ecuatoriano como posibles responbles del crimen que fue perpetrado por un menor de edad.

Cabe recordar que el candidato presidencial recibió varios disparos, dos de ellos en la cabeza, y fue hospitalizado en estado crítico. El responsable, un joven de 15 años, fue detenido en el lugar de los hechos, mientras Uribe Turbay falleció el 11 de agosto.