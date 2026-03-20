Colombia

Empresario argentino armó gigantesca polémica tras indicar cuál es la peor ciudad de Colombia: “Me van a odiar”

Las afirmaciones realizadas por Tino Mossu desencadenaron un debate sobre las condiciones urbanas y la percepción de la capital, mostrando opiniones divididas entre defensores y detractores de la ciudad

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Empresario argentino desató polémica al
Empresario argentino desató polémica al elegir la peor ciudad de Colombia - crédito @tinosinfiltro/IG

Una oleada de reacciones se desató en redes sociales luego de que el empresario argentino Tino Mossu calificara a Bogotá como la peor ciudad del país, en medio de una conversación que rápidamente se viralizó y dividió opiniones entre usuarios.

Las declaraciones se dieron durante una charla con Luisa, quien le lanzó una pregunta directa que encendió la controversia: “Tino, para ti, ¿cuál es la peor ciudad de Colombia?”, y la respuesta no tardó en llegar y fue contundente desde el inicio:

Me van a odiar, Luisa, por esto, pero lo tengo que decir. Bogotá es horrible”, confesó el empresario, experto en Closer de ventas, es decir un profesional especializado en convertir clientes potenciales (leads) en compradores finales, enfocado en las etapas finales del proceso, especialmente en productos o servicios de alto valor.

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El empresario no solo mantuvo su postura, sino que la reforzó con una descripción crítica de la capital colombiana, según lo que él ha vivido durante sus visitas.

El empresario Tino Mossu genera polémica al criticar a Bogotá - crédito @tino.mossu03/tiktok

“Perdón que lo diga, ¿eh? Esa ciudad es horrible. Tiene sus partes como toda ciudad, la zona T, preciosa, los restaurantes preciosos, las discotecas enormes,”, aclaró el empresario.

Sin embargo, aclaró que, a su juicio, los aspectos positivos no logran contrarrestar lo que considera problemas estructurales de la ciudad.

“Pero la ciudad como tal, hasta el mismo Rolo (los bogotanos) lo dice, ¡es una mierda! El taco, el tráfico, uy, Dios”, expresó Tino Mossu.

Ante la reacción de su interlocutora, quien calificó la situación como “terrible”, Mossu insistió en su percepción negativa, incluyendo factores como el clima y la movilidad.

“Es terrible. Además, el clima, frío, lluvioso. Un frío yo he pasado en Bogotá y eso que vengo de Argentina, ¿eh? Pero no, para mí la peor ciudad de Colombia es Bogotá. Es horrible”, confesó el argentino.

Las declaraciones de Tino Mossu
Las declaraciones de Tino Mossu sobre Bogotá dividen a usuarios en redes sociales - crédito @tinosinfiltro/IG

Las declaraciones no se quedaron solo en críticas a la capital. El empresario también estableció una comparación directa con Medellín, ciudad que destacó por varias de sus características.

“Tiene sus zonas como toda ciudad, pero vos ves Medellín, el clima es bueno, es muy verde, la gente te atiende muy bien”, indicó el empresario, pues la ciudad de la eterna primavera es una de las que más visita, según muestra en sus redes sociales.

Uno de los puntos que más llamó la atención de su relato fue una experiencia personal que utilizó para contrastar la atención de los ciudadanos en ambas ciudades.

“El rolo una vez me pasó. Yo como extranjero me quedé sin datos. Me quedé sin datos porque mi celular no mandaba acá, el roaming, no sé qué. Le pedí a diez personas si me podía dar una mano, nada más de compartirme internet y ¿cuántas personas crees que me dijeron que no? Todas. Todas. Ni una persona me ayudó”, reveló Mossu.

El debate sobre Bogotá y
El debate sobre Bogotá y Medellín: percepciones, experiencias y tensiones urbanas en Colombia, según empresario argentino - crédito @tino.mossu03/tiktok

En contraste, describió cómo, según su experiencia, sería la reacción de un habitante de Medellín: “Aquí es: ‘ey, mi hermano, obvio, no te preocupes. ¿Qué más necesitas?’”.

En ese momento la persona con la que estaba conversando, antiqueña, según se pudo escuchar, respaldó esa percepción con una frase breve: “Sí, aquí siempre queremos ayudar”. A lo que Mossu respondió reafirmando su idea: “Sí, siempre es así”.

Las declaraciones no tardaron en viralizarse, generando una fuerte discusión entre usuarios que defendieron a Bogotá y otros que coincidieron con algunos de los puntos mencionados por el empresario.

Mientras algunos destacaron los problemas de movilidad y clima de la capital, otros criticaron la generalización y defendieron la diversidad cultural y social de la ciudad. También hubo quienes resaltaron que experiencias individuales no necesariamente reflejan la realidad de millones de habitantes.

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