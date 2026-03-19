Un ritual indígena en Cauca marcará el inicio de campaña de Iván Cepeda y Aida Quilcué para las elecciones en 2026

Aida Quincué, formula vicepresidencial de Iván Cepeda. La actividad espiritual, dirigida por los padres de la senadora y sabios del pueblo Nasa, tiene como finalidad alinear las energías del grupo y obtener respaldo comunitario para los próximos recorridos proselitistas - crédito Luisa Gonzalez / Reuters

El inicio de la campaña de Iván Cepeda y Aida Quilcué estará marcado por un ritual indígena en el resguardo Nasa del municipio de Páez, Cauca.

Los padres de la senadora encabezarán una ceremonia espiritual cuyo propósito es “pedir permiso” a la madre naturaleza antes de emprender el recorrido electoral, reflejando así la relevancia de las tradiciones ancestrales en la política nacional, según informó Semana.

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El ritual con el que inicia la campaña política de Quilcué y Cepeda consiste en una ceremonia guiada por los padres de la senadora y sabios del pueblo Nasa.

Durante aproximadamente una hora, la comunidad busca “armonizar cuerpo y espíritu” de los aspirantes, solicitar equilibrio y sabiduría para enfrentar el proceso electoral y habilitar el inicio de la campaña con total respaldo de las autoridades locales.

La movilización colectiva, junto con representantes del Consejo Regional Indígena del Cauca, refuerza la conexión de los candidatos con las demandas de los territorios rurales y la base comunitaria - crédito @aida_quilcue/X

La petición de permiso a la madre naturaleza, según explicó a Semana un acompañante de Quilcué, representa una etapa indispensable para quienes asumen misiones especiales dentro de la comunidad. “Los sabios espirituales, autoridades y comunidad en general piden permiso a la madre tierra para que alguien que sea escogido por la comunidad para alguna misión especial tenga sanidad, sabiduría, compromiso y responsabilidad en la tarea encomendada”.

El sentido de este acto es eliminar conflictos y procurar claridad entre quienes conforman el equipo de campaña antes del arranque electoral.

La dimensión colectiva del ritual se manifiesta en la intención de unir a diversos sectores sociales. Voces cercanas señalaron a Semana que se trata de una apertura de camino desde el mundo indígena, lo cual permite encontrarse “con los campesinos, con los estudiantes, con los afro, con el resto de la sociedad”. El objetivo final es que tanto Quilcué como Cepeda lleguen fortalecidos a las elecciones del 31 de mayo y aspiren a triunfar en la primera vuelta.

Detalles del ritual y objetivos políticos

El acto en el resguardo de Páez pondrá el acento en la energía colectiva, bajo la guía de los padres de Quilcué y sabios espirituales del pueblo Nasa. La comunidad procurará generar un ambiente favorable para que la palabra circule con armonía y para proyectar la campaña desde una base espiritual sólida.

La conclusión del acto en el resguardo da paso a una gira por Bogotá y otras regiones, donde la minga y demás alianzas comunitarias se suman a la estrategia electoral de los aspirantes - crédito Cristian Garavito/Presidencia

Entre las expectativas principales sobresale la búsqueda de equilibrio físico y espiritual para afrontar la contienda. De acuerdo con lo relatado a Semana, el ritual se realiza para que la campaña avance sin conflictos internos y con el máximo de unidad posible. Se concibe como un momento clave para alinear voluntades en torno a la meta de consolidar una victoria electoral en primera vuelta.

Durante el trayecto posterior al ritual, la minga indígena jugará un papel fundamental. En compañía de representantes del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), la minga otorga identidad colectiva a la movilización política de Quilcué y Cepeda.

Según declaró el senador Alexander López a al medio mencionado, la minga acompañará los recorridos necesarios para amplificar la voz y las demandas de los candidatos en diferentes regiones.

En la tradición de los pueblos indígenas y campesinos, la minga es la base de la organización comunitaria. Gracias a ella, según sus defensores, comunidades han construido viviendas, acueductos y vías rurales. En este proceso electoral, la minga es entendida como una red de apoyo que respalda la candidatura y refuerza la relación directa con las necesidades colectivas de los territorios.

La importancia de la minga como fundamento organizativo fortalece los lazos entre la candidatura y las comunidades originarias, promoviendo una campaña basada en la acción colectiva y la unidad territorial - crédito @aida_quilcue/X

Concluido el ritual en Páez, el itinerario de Aida Quilcué continuará con su desplazamiento inmediato a Bogotá. Allí, junto a Iván Cepeda, liderará un acto público el sábado 21 de marzo en la ciudad de Soacha, dando visibilidad al lanzamiento nacional de la campaña.

Posteriormente, ambos recorrerán múltiples regiones del país, con el acompañamiento recurrente de la minga indígena, representantes del Cric y otras alianzas comunitarias que respaldan el enfoque ancestral y colectivo de su propuesta, como subrayó Semana.

El concepto de minga, presente en toda la campaña, representa la tradición de cooperación que ha permitido a las comunidades originarias fortalecer su vida cotidiana a través de la acción conjunta en beneficio de todos.