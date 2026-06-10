Iván Cepeda aclaró si renovaría a Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol: “Ha mostrado ser exitosa”

El candidato presidencial detalló que habría cambios en las personas que estarán en Ecopetrol - crédito Reuters

Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, se pronunció sobre cuál sería su manejo ante la junta directiva de Ecopetrol (Empresa Colombiana de Petróleos S.A.) si es elegido presidente.

El aspirante a la Casa de Nariño, en una entrevista concedida a Caracol Radio, mencionó que, de ganar la segunda vuelta del 21 de junio donde se enfrentará a Abelardo de la Espriella, no descartó que se presenten cambios en la dirección de la compañía petrolera, que está liderada actualmente por Ricardo Roa, aunque se encuentra en una licencia remunerada.

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Cepeda consideró que el modelo instaurado bajo el gobierno de Gustavo Petro deberá permanecer en Ecopetrol, al considerar que se debe fortalecer la política de transición energética en el país.

“En Ecopetrol habrá cambios, por supuesto, cambios de funcionarios y muy probablemente de acentos. Pero lo que no creo que cambie es la orientación económica en ese sentido. Y no va a cambiar porque ha mostrado ser exitosa. En Colombia tenemos que hacer una transición energética. Ese no es un capricho”, indicó el candidato progresista al citado medio de comunicación.

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