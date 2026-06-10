Colombia viaja rumbo a su base de entrenamiento en Guadalajara para el Mundial 2026: así será la agenda de la selección y el hotel donde se hospedará

La selección Colombia acumuló dos victorias en los partidos amistosos previos a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

La selección Colombia llegará el miércoles 10 de junio a su base de entrenamiento, registrada ante la FIFA en la ciudad de Guadalajara, que servirá de sede durante los días de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026.

La Tricolor tendrá este mismo día, en San Diego, California, Estados Unidos, el primer entrenamiento en terreno luego del partido amistoso del domingo 7 de junio ante Jordania, que terminó en victoria 2-0, con un doblete de Jhon Arias y asistencias de James Rodríguez y Santiago Arias. Luego del partido los jugadores tuvieron jornada de recuperación el lunes 8 de junio y día libre el martes 9 de junio.

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El entrenamiento de la Amarilla, con los 26 convocados en buenas condiciones de salud, está programado para las 9:30 a. m. (hora Local) en la sede del San Diego FC. Del hotel de concentración saldrá rumbo al aeropuerto a la 1:00 p. m. para abordar el vuelo que partirá de Estados Unidos a México a las 2:00 p. m.

La selección Colombia tuvo su última práctica antes de concentrar en la base de entrenamiento en Guadalajara - crédito FCF

La selección Colombia arribará al hotel Grand Fiesta Americana, sitio de concentración en Guadalajara, a las 6:30 p. m. (hora Local) y tendrá su primer entrenamiento en tierras mexicanas el 11 de junio, día de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, desde las 9:40 a. m. Aunque ese día se abrirán las puertas a la prensa para toma de imágenes, no habrá atención de los jugadores ni del cuerpo técnico.

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En la capital del estado de Jalisco, Colombia estará entrenando hasta el 15 de junio, día en el que viajará a la Ciudad de México para concentrar de cara al debut contra Uzbekistán en el estadio Azteca. El 16 de junio Néstor Lorenzo dará la rueda de prensa posterior al reconocimiento del campo de juego y más tarde, en la sede deportiva del Club América, los jugadores darán declaraciones en zona mixta previo al debut.

Sitio de concentración de hinchas de la selección Colombia para el banderazo previo al partido en la Copa Mundial de la FIFA contra Uzbekistán - crédito Fuerza Cafetera

Los hinchas Colombianos planean en la previa del partido algunas actividades de apoyo a la selección en la Ciudad de México. La barra Fuerza Cafetera convocó a los que viajen al partido de debut a reunirse en el Ángel de la Independencia a partir de las 6:00 p. m. (hora Local) del 16 de junio para el banderazo a la selección.

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Entre tanto, otro grupo de hinchas llamados La Fiebre Amarilla invitó a los hinchas que vayan al estadio a reunirse desde las 1:00 p. m. en el parque Libertad 2 de octubre, cerca al estadio de la Ciudad de México, para salir a las 3:00 p. m. hacia el estadio.

Fecha 1

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

Los 26 viajeros de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La nómina incluye a Vargas, Montero, Ospina, Sánchez, Muñoz, Ríos, Lerma, James, Díaz y Suárez, entre otros. Los seleccionados provienen de equipos de México, Argentina, Brasil, España, Francia, Inglaterra, Portugal y Rusia.

Arqueros

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield).

David Ospina (Atlético Nacional).

Camilo Vargas (Atlas FC).

Defensas

Jhon Lucumí (Bologna FC).

Davinson Sánchez (Galatasaray).

Yerry Mina (Cagliari).

Willer Ditta (Cruz Azul).

Daniel Muñoz (Crystal Palace).

Santiago Arias (Independiente de Avellaneda).

Johan Mojica (Mallorca RCD).

Deiver Machado (Nantes).

Volantes

Richard Ríos (Benfica SL).

Jefferson Lerma (Crystal Palace).

Kevin Castaño (River Plate).

Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense).

Gustavo Puerta (Racing Santander).

Jhon Arias (Palmeiras).

James Rodríguez (Minnesota United).

Jorge Carrascal (Flamengo).

Juan Fernando Quintero (River Plate).

Jaminton Campaz (Rosario Central).

Delanteros

Juan Camilo Hernández (Real Betis).

Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama).

Luis Díaz (Bayern Múnich).

Luis Suárez (Sporting CP).

Jhon Córdoba (FK Krasnodar).