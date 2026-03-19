Colombia

Policía frustró millonario hurto a vehículo de valores en Fontibón, Bogotá: delincuente pretendía robar con gato hidráulico

Un operativo permitió detener a un individuo cuando intentaba abrir un vehículo blindado usando herramientas especializadas, luego de que funcionarios de seguridad alertaran sobre actividades inusuales en la zona

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Un hombre con antecedentes fue
Un hombre con antecedentes fue capturado al intentar violentar el automóvil de transporte de valores con un gato hidráulico - crédito Mebog

Un intento de hurto millonario a un vehículo de transporte de valores en el occidente de Bogotá terminó frustrado tras la intervención de la Policía Nacional.

El hecho ocurrió en el barrio Centro Fontibón movilizando a las autoridades locales y evitando la sustracción de una suma cercana a 4 mil millones de pesos.

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La captura de un hombre vinculado al intento de robo se produjo luego de que personal de seguridad alertara a la patrulla de vigilancia sobre movimientos sospechosos en las inmediaciones del vehículo.

Así lo explicó el teniente coronel Julian García Escobar, comandante de la estación de Policía Fontibón: “Bajo el marco de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, unidades adscritas al CAI Macarena de esta localidad logran la captura de un ciudadano, el cual pretendía realizar un hurto a un vehículo de valores”.

Elementos incautados en el operativo, como cuerdas, costales y cizallas, evidencian la planificación del robo frustrado - crédito Mebog

La reacción inmediata de los uniformados permitió ubicar a una persona empleando un gato hidráulico para forzar el vehículo que contenía la elevada cantidad de dinero.

“Gracias a la información de uno de los trabajadores de esta compañía y a la rápida reacción policial, es capturado este ciudadano, quien pretendía ingresar a este vehículo a hurtarse más de 3.400 millones que se encontraban al interior del mismo”, detalló el oficial.

Las autoridades encontraron en el sitio un automóvil tipo Chana con varios elementos usados habitualmente en este tipo de delitos: cuerdas, costales de tela y cizallas figuraban entre los objetos incautados.

El hallazgo refuerza la hipótesis de una operación planificada para vulnerar la seguridad del vehículo de valores. “Este sujeto se movilizaba en un vehículo particular, el cual en su interior tenía los elementos necesarios para lograr cometer este ilícito”, indicó el teniente coronel Julian García Escobar.

La persona detenida fue puesta a disposición de las autoridades competentes. Según el informe policial, el individuo presenta antecedentes judiciales relacionados con secuestro, hurto y porte ilegal de armas de fuego, lo que agrava su situación legal.

El detenido será procesado judicialmente
El detenido será procesado judicialmente por los hechos, sumando a su historial delitos como secuestro y porte ilegal de armas - crédito Mebog

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier actividad sospechosa que pueda poner en riesgo la seguridad y la convivencia en la ciudad. Para ello, recordó la disponibilidad de la línea de emergencia 123 como canal directo de denuncia.

“Gracias a esta reacción policial seguimos mostrando la efectividad de su Policía Nacional en la redul, la reducción de los delitos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana”, concluyó el oficial.

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