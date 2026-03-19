Inpec relanza campaña de resocialización de presos: 900 internos y 124 ciudades serán los beneficiados

A través de la campaña relanzada, el programa comprende jornadas de embellecimiento urbano y servicios comunitarios, subrayando el compromiso institucional con la generación de oportunidades para personas en reclusión - crédito Colprensa

Más de 900 personas privadas de la libertad en Colombia participarán este jueves 19 de marzo de 2026 en actividades de resocialización y embellecimiento en espacios públicos, como parte del relanzamiento de la campaña ‘Buena Esa’ impulsada por el Inpec.

Bajo custodia oficial, los participantes intervendrán parques y calles en las principales ciudades del país, una acción que busca transformar percepciones y fortalecer la reintegración social, según informó el Instituto penitenciario a Semana.

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El relanzamiento de la campaña ‘Buena Esa’ consiste en la salida controlada de más de 900 personas privadas de la libertad a parques y espacios urbanos de Colombia, bajo vigilancia institucional del Inpec y acompañadas por funcionarios penitenciarios.

Las actividades buscan la reparación de espacios públicos y apuntan a cambiar la percepción social sobre quienes han infringido la ley, presentando la resocialización como una oportunidad real.

Objetivos de la campaña ‘Buena Esa’

La campaña ‘Buena Esa’, liderada por el Inpec y su director, el coronel Daniel Gutiérrez, busca ofrecer oportunidades a quienes cumplen condena para romper etiquetas y contribuir positivamente a la sociedad.

Coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec. Enmarcadas en un programa para restablecer vínculos con la sociedad civil, las acciones incluyen limpieza y mejora de parques, impulsando procesos de integración que involucran a funcionarios penitenciarios y actores de la comunidad - crédito Inpec

“Más de 6.500 personas privadas de la libertad, en más de 120 ciudades, han demostrado que la resocialización es una realidad cuando existen oportunidades. Esta campaña se ha convertido en mucho más que una estrategia institucional; es un ejercicio que está transformando territorios y, sobre todo, percepciones”, expresó el director del Inpec a Semana.

Las labores incluyen intervenciones directas en parques y calles, algunos de los cuales fueron dañados en el pasado en incidentes donde participaron los mismos privados de la libertad que hoy buscan enmendar y aportar a sus comunidades.

La institución enfatiza que el proceso de resocialización integra la reparación del daño con la construcción de confianza social.

Durante esta jornada, 900 privados de la libertad trabajarán fuera de los centros penitenciarios, acompañados por 930 funcionarios del Inpec.

El operativo se inició en Bogotá y se ampliará a un total de 124 ciudades del país, abarcando también municipios.

Bajo la coordinación del Inpec, estas acciones incluyen el embellecimiento de lugares públicos y campañas para sensibilizar sobre la importancia de romper estigmas asociados a la población carcelaria.

Durante la jornada, quienes cumplen sentencias participan junto a funcionarios en acciones de restauración, integrando la reparación al entorno con procesos de sensibilización orientados a fortalecer la confianza pública - crédito Camila Díaz/Colprensa

El despliegue institucional evidencia el esfuerzo estatal por lograr avances concretos en la reinserción social y en modificar la percepción ciudadana sobre los procesos de resocialización.

El director del Inpec, coronel Gutiérrez, resaltó el sentido del relanzamiento: “Hoy damos un nuevo paso. No para repetir lo que ya hicimos, sino para ampliar su impacto, fortalecer su alcance y consolidar su mensaje. Nosotros hemos trabajado y lo seguimos haciendo para ampliar las oportunidades, romper estigmas y dejar de encasillar a las personas por su pasado”, declaraciones recogidas por el medio mencionado.

La entidad subraya que la campaña va más allá de la limpieza de entornos urbanos; implica un proceso transformador enfocado en la reparación simbólica y material de las comunidades afectadas.