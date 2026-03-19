Colombia

Gustavo Petro le dio un “no” rotundo al fracking en Colombia a pesar de que aseguró que no se ha encontrado petróleo en los últimos años: “El agua es la gran riqueza nacional”

La postura del jefe de Estado surge tras el anuncio del ministro de Minas sobre la falta de nuevos hallazgos de petróleo y gas, resaltando la necesidad de proteger los recursos hídricos frente a métodos extractivos

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El presidente Gustavo Petro rechaza
El presidente Gustavo Petro rechaza el fracking por el alto consumo de agua, valorando este recurso como riqueza nacional clave - crédito Fernando Vergara/AP

Un día después de que el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, revelara que las exploraciones en Colombia para encontrar nuevos yacimientos de petróleo y gas fracasaron, lo que abrió la puerta a conversaciones sobre la práctica del fracking, el presidente Gustavo Petro sentó su postura sobre el método de extracción.

Según indicó el mandatario en su cuenta de X, el fracking requeriría de grandes cantidades de agua, lo que pondría en jaque uno de los principales recursos del país.

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El fracking es el uso del agua en grandes cantidades para sacar petróleo. El agua es la gran riqueza nacional”, señaló el mandatario.

En su mensaje, Petro reafirmó que el fracaso en la extracción de hidrocarburos es una señal para que el país empiece una transición a las energías limpias, especialmente, por la reducción en la demanda de productos minerales como el carbón.

El Gobierno colombiano reconoce el
El Gobierno colombiano reconoce el fracaso en la exploración de nuevos yacimientos de petróleo y gas en la última década - crédito X

No sé ha encontrado mayor cantidad de petróleo en los numerosos contratos de exploración firmados en la última década. Y la demanda internacional ha disminuido sustancialmente para el carbón. Desde el 2015, Colombia disminuye sus exportaciones de hidrocarburos (sic)”, señaló el presidente.

La declaración ocurre mientras el ministro de Minas y Energía reconoce que la creciente atención al fracking responde a la dificultad de encontrar nuevos energéticos en el territorio nacional.

Palma explicó que el debate se relaciona con la falta de hallazgos recientes de gas y petróleo, y defendió la necesidad de que la política energética se convierta en una política de Estado, más allá de ciclos electorales.

El presidente también cuestionó el desempeño de Ecopetrol en el exterior, al mencionar la “pérdida de mil millones de dólares en proyectos fallidos en el golfo de México y Perú en la pasada administración”. Propuso que la empresa concentre inversiones en tecnología e infraestructura nacional, como el mega data center en Santa Marta, la expansión de la fibra óptica y la ampliación de energías limpias.

La reducción en la demanda
La reducción en la demanda internacional de carbón y petróleo acelera la transición de Colombia hacia energías limpias, según el presidente - crédito X

Asimismo, el mandatario aseguró que el país tiene todo el potencial para reforzar su negocio de energías renovables, en medio de críticas a Ecopetrol por posibles malos manejos.

ISA ha logrado la implementación de la renovación de subestaciones eléctricas de la costa Atlántica para volver eficientes y aptas para energía limpia solar en grandes cantidades, con una inversión de más mil millones de dólares (sic)”, señaló Petro.

Añadió que Colombia podría exportar energías limpias otros países como Panamá y Venezuela. El ministro Palma, por su parte, destacó que el Gobierno busca reglamentar el programa Colombia Solar y avanzar en acuerdos regionales para restablecer el servicio eléctrico y desarrollar la industria en la frontera.

En cuanto a tarifas, el presidente aseguró que “las tarifas de energía han logrado bajar” y anticipó un modelo similar para la reducción de tarifas de agua potable.

No es un fracaso un país que transite con éxito hacia las energías limpias, al contrario estamos en la vanguardia del desarrollo energético. La matriz energética de Colombia es hoy casi 100,% limpia y hay que lograrlo en épocas de sequía (sic)”, señaló el presidente.

Ecopetrol enfrenta críticas del gobierno
Ecopetrol enfrenta críticas del gobierno por pérdidas millonarias en proyectos internacionales y la necesidad de enfocarse en infraestructura local - crédito X

En el mismo mensaje, el presidente alertó sobre supuestos intereses de particulares que buscarían perpetuar el negocio de la extracción de hidrocarburos, lo que pondría en riesgo los recursos naturales del país.

Las tarifas de energía han logrado bajar, nos acercamos a un modelo similar de reducción de tarifas en agua potable. El futuro energético de Colombia es brillante y sostenible. ISA, Internexa y Ecopetrol se encuentran bajo presión de intereses particulares que quieren volver anacrónicamente al viejo modelo fósil. Sería un desastre para el agua y la sostenibilidad vital de la nación (sic)”, comentó Petro.

El mandatario defendió la diversificación de la economía con el crecimiento de las exportaciones agrarias, industriales y turísticas, que han compensado la caída de divisas por menores ventas de hidrocarburos. “La economía colombiana hoy es la segunda, después de Uruguay, en diversificación productiva en América Latina (sic)”, afirmó.

El mandatario concluyó que el reto inmediato es bajar la tasa real de interés para impulsar la producción y fortalecer el equilibrio fiscal, al tiempo que reiteró la meta de consolidar a Colombia como referente de desarrollo energético sostenible.

“Solo queda bajar la tasa real de interés real para acelerar más la producción y la riqueza y lograr un mejor equilibrio fiscal al bajar el costo del endeudamiento externo (sic)”, concluyó el mandatario

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