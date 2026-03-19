⁠Feid anunció para este jueves 19 de marzo el lanzamiento de ‘Feid Vs Ferxxo’, su nuevo álbum: “¿Cómo iba a hacer un tour sin música nueva?"

El cantante anunció el lanzamiento del álbum 'Feid Vs. Ferxxo' como parte de la promoción de su concierto gratis en Medellín - crédito @feid/ Instagram

El cantante colombiano Feid realizará un concierto gratuito en Medellín el 20 de marzo de 2026, como inicio de su nueva gira Falxo Tour.

El evento se llevará a cabo en el teatro al aire libre Carlos Vieco, ubicado en el Cerro Nutibara, y está diseñado para reunir a sus seguidores en un ambiente más cercano y exclusivo, lejos de los escenarios masivos habituales.

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Para asistir al concierto, los interesados debieron inscribirse previamente a través del sitio web www.elgreenprint.com, completando un formulario para acceder a uno de los cupos disponibles. La inscripción fue gratuita y los lugares se agotaron en pocas horas debido a la alta demanda, reflejando la expectativa generada por el anuncio.

Feid, también conocido como Ferxxo, señaló que esta presentación está dedicada a sus fanáticos más fieles, quienes han seguido su carrera desde sus comienzos. El concierto en Medellín será, además, la ocasión para presentar oficialmente su nuevo álbum, Feid Vs Ferxxo, cuyo lanzamiento está previsto para el 19 de marzo, un día antes del evento en vivo, anuncio que tomó a los fanáticos por sorpresa.

El propio artista confirmó el lanzamiento con un post en Instagram donde detalló: “El Green Print : La Saga ( Disco 1) FEID VS FERXXO 🅓🅘🅢🅟🅞🅝🅘🅑🅛🅔 19 DE MARZO !!!!!“, revelando que Feid Vs Ferxxo es solo la primera parte de una seria de dicos que planea lanzar.

El cantante anunció la llegada de su nuevo álbum 'Feid Vs Ferxxo' que será estrenado el 19 de marzo - crédito @feid /Instagram

Horas después del anuncio, el cantante apareció en historias de Instagram donde les pidió a sus fanáticos prepararse para el lanzamiento. “¿Cómo iba a hacer yo un tour especial para todos mis reales sin haber sacado música nueva? Pendientes, 19 de marzo. Disco 1: Feid Vs Ferxxo, 20 de marzo nos vemos en el Carlos Vieco con el Falxo Tour", explicó.

El cantante les pidió a sus seguidores tener en cuenta sus canciones más antiguas y conocidas para cantar en el evento. “Lleven todas las letras, les digo que se consigan unos buenos tenis, pañuelitos pa’ chillar y una pareja para que lloren perriendo o perreen llorando”, dijo el cantante ganador del Latin Grammy.

Feid lanza ‘Grabaciones Los Poderosos’, su sello discográfico para impulsar nuevos talentos en la música urbana

El concierto gratuito en Medellín y el lanzamiento del álbum Feid Vs Ferxxo coinciden con una nueva etapa en la carrera de Feid, marcada por el anuncio de su propio sello discográfico, Grabaciones Los Poderosos. El artista colombiano formalizó este proyecto con el objetivo de consolidar su independencia artística y fortalecer su posición como empresario, bajo un acuerdo de distribución internacional con Universal Music Latin Entertainment.

Feid presentó Grabaciones Los Poderosos, un sello discográfico propio orientado a descubrir y apoyar nuevos talentos en la música urbana. - crédito @feid/IG

Feid explicó que crear su propio sello era un objetivo personal de larga data, pensado no solo para controlar su música y sus lanzamientos, sino también para servir como plataforma de impulso para nuevos talentos de la música urbana. El acuerdo le permite mantener la propiedad total de sus masters y desarrollar una infraestructura que abarca áreas como management, organización de giras, booking, estrategias de marketing y servicios audiovisuales, con oficinas principales en Miami y presencia operativa en Medellín.

El modelo de negocio de Grabaciones Los Poderosos otorga a Feid autonomía creativa y control sobre el destino comercial de su catálogo, una situación poco frecuente en la industria. Además, el sello nace con la intención de brindar herramientas y oportunidades para artistas emergentes, con el respaldo de una red de distribución global que facilita el acceso a nuevos mercados sin que los intérpretes deban ceder sus derechos a compañías tradicionales.

Grabaciones Los Poderosos permitirá a Feid mantener la propiedad de sus masters y gestionar su música bajo un modelo de distribución internacional con sede principal en Miami y operaciones en Medellín - crédito @Feid/Instagram

La trayectoria de Feid, respaldada por múltiples éxitos en las listas de música latina y colaboraciones con figuras como J Balvin, Yandel y Karol G, respalda la solidez de este nuevo paso. El lanzamiento de Grabaciones Los Poderosos representa un hito tanto para el artista como para la industria, al posicionarlo como referente de un modelo de gestión independiente y proyección internacional para nuevas voces del género urbano.