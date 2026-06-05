Entrenador de Costa de Marfil no se dejó llevar por la emoción tras su histórica victoria ante Francia: “Vamos a seguir concentrados”

Emerse Faé se mostró satisfecho con el rendimiento de sus dirigidos ante Francia, pero pidió mesura en rueda de prensa, asegurando que su prioridad es el debut ante Ecuador - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

Guela Doué fue la gran figura de la sorprendente victoria de Costa de Marfil sobre Francia, la primera en la historia del país africano.

En el juego disputado en Nantes como amistoso de preparación de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, anotó el empate y asistió a Adam Diallo para decretar el 2-1 final.

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El seleccionado galo había dominado con claridad la primera mitad. Kylian Mbappé generó tres ocasiones en los primeros siete minutos, frenadas por el guardameta marfileño Yahia Fofana, del Rizespor turco, que respondió también ante disparos de Marcus Thuram y Michael Olise. El gol de los Bleus llegó al borde del descanso por medio de Rayan Cherki, que aprovechó un rechazo y un pase de Ibrahima Konaté para batir a Fofana desde la frontal del área.

En el descanso, el técnico Didier Deschamps realizó múltiples cambios en Francia, dando salida a Mbappé, Olise, Aurélien Tchouaméni, Theo Hernández y Dayot Upamecano, entre otros. Los locales perdieron intensidad y Costa de Marfil lo aprovechó. En el minuto 53, un pase de Nicolas Pépé habilitó a Guela Doué en el mano a mano con el portero Mike Maignan, y el jugador de 23 años no falló.

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Fútbol - Internacional amistoso - Francia contra Costa de Marfil - The Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau, Nantes, Francia - 4 de junio de 2026. Guela Doue de Costa de Marfil celebra su primer gol con Yan Diomande REUTERS/Gonzalo Fuentes

A cinco minutos del final, una incursión de Doué por la banda derecha terminó en el área con un remate de primera de Diallo. El delantero del Manchester United selló el 2-1 y consumó la remontada.

En las declaraciones postpartido, el seleccionador Emerse Faé pidió mesura tras la victoria histórica de los Elefantes y puso el foco en lo que viene: el debut mundialista del 14 de junio ante Ecuador en Filadelfia.

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“Trabajamos para llegar lo más lejos posible en el Mundial. No es porque hayamos ganado a Francia esta noche que eso nos vaya a dar puntos de más para pasar la primera ronda”, afirmó Faé en la rueda de prensa posterior al partido.

El técnico reconoció que el triunfo aporta “prestigio y moral”, pero fue categórico sobre las prioridades: “No vamos a empezar a emocionarnos y vamos a seguir concentrados realmente en nuestro primer partido contra Ecuador para llegar lo más lejos posible”.

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El resultado generó amplia repercusión en el ambiente previo al inicio de la Copa del Mundo, especialmente dado el favoritismo de Francia para llevarse su tercer título. Pese a ello, Faé insistió en que la preparación física sigue su curso y que el objetivo real es estar a punto para el estreno en la Copa del Mundo. “Seguimos aumentando físicamente. El objetivo era continuar nuestra preparación para estar mejor, para estar listos el día 14”, señaló.

Eso sí, Faé valoró positivamente la capacidad de reacción del equipo para remontar un marcador adverso. “Ganamos después de haber empezado perdiendo contra un equipo muy bueno. Creo que no son número uno por nada, es lo mínimo que se puede decir. Pero, en cualquier caso, estamos contentos con esta victoria”, completó.

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Estos son los partidos del grupo E en la Copa Mundial de la FIFA 2026

FILE PHOTO: Soccer Football - Africa Cup of Nations - Final - Nigeria v Ivory Coast - Stade Olympique Alassane Ouattara, Abidjan, Ivory Coast - February 11, 2024 Ivory Coast players pose for a team group photo before the match REUTERS/Siphiwe Sibeko/File Photo

Fecha 1

14 de junio: Alemania vs. Curazao - Lincoln Financial Field, Filadelfia.

14 de junio: Costa de Marfil vs. Ecuador- NRG Stadium, Houston.

Fecha 2

20 de junio: Alemania vs. Costa de Marfil - BMO Field, Toronto

20 de junio: Ecuador vs. Curazao - Arrowhead Stadium, Kansas City

Fecha 3

25 de junio: Ecuador vs. Alemania - MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey

25 de junio: Curazao vs. Costa de Marfil - Lincoln Financial Field, Filadelfia

Lista de convocados de Costa de Marfil

Porteros

Yahia Fofana (Rizespor de Turquía)

Mohamed Koné (Charleroi de Bélgica)

Alban Lafont (Panathinaikos de Grecia)

Defensores

Emmanuel Agbadou (Beşiktaş J. K de Turquía)

Clément Akpa (Auxerre de Francia)

Ousmane Diomandé (Sporting Lisboa de Portugal)

Guela Doué (Racing Estrasburgo de Francia)

Ghislain Konan (Gil Vicente de Portugal)

Odilon Kossounou (Atalanta de Italia)

Evan Ndicka (AS Roma de Italia)

Wilfried Singo (Galatasaray S. K. de Turquía)

Volantes

Seko Fofana (F.C Porto)

Parfait Guiagon (Charleroi FC de Bélgica)

Christ Inao Oulai (Trabzonspor de Turquía)

Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest F. C de Inglaterra)

Jean Michaël Seri (N. K. Maribor)

Delanteros

Simon Adringa (A. S. Monaco F. C. de Francia)

Ange-Yoan Bonny (Inter de Milán de Italia)

Amad Diallo (Manchester United de Inglaterra)

Oumar Diakité (Círculo Brujas de Bélgica)

Yan Diomandé (RB Leipzig de Alemania)

Evann Guessand (Crystal Palace de Inglaterra)

Nicolás Pépé (Villarreal de España)

Bazoumana Touré (TSG 1899 Hoffenheim de Alemania)

Elye Wahi (O. G. C. Niza de Francia)