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El Mundial de los nacionalizados: Colombia aparece entre las selecciones sin jugadores nacidos en el exterior para el Mundial 2026

El registro ubica al país junto a otros que tienen 26 convocados nacidos en su territorio, aunque se menciona que algunos futbolistas colombianos integrarán plantillas de otras naciones, como México y Canadá, en la cita orbital

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Nacionalizados - Copa del Mundo
Quiñones y Osorio son de origen colombiano, pero decidieron representar a otros países - crédito Visuales IA

Antes del inicio de la Copa del Mundo, el periodista Jaime Macías fue tendencia al exponer que, tras revisar la lista de convocados de las 48 naciones que van a participar del torneo de naciones, identificó que en 40 equipos hay futbolistas que no nacieron en el país que van a representar.

El comunicador informó que, en comparación con el Mundial Qatar 2022, la cifra de jugadores nacionalizados aumentó al 23% de las nóminas totales, con 289 casos para la cita orbital de 2026.

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El caso más llamativo de esta tendencia es el de Curazao, que cuenta con 25 jugadores que no nacieron en su país, la mayoría de ellos lo hicieron en Países Bajos. El único deportista nativo es el mediocampista Tahith Chong.

Otros casos similares son el de la República Democrática del Congo (rival de Colombia) con 20 futbolistas que nacieron fuera del territorio, mientras que Marruecos tiene en su lista final a 19 con casos de esa índole.

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El extremo tiene cuatro nacionalidades y decidió jugar para Francia - crédito Reuters
El extremo tiene cuatro nacionalidades y decidió jugar para Francia - crédito Reuters

Entre los futbolistas más reconocidos que hacen parte de la lista de 289 casos se destaca Michale Olise, compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich que no nació en Francia, de hecho, ni siquiera maneja por completo el idioma de ese país. Olise cuenta con cuatro nacionalidades, nació en Inglaterra y nunca ha jugado en Francia; sin embargo, tomó la decisión de representar a esa nación por su mamá, que es franco-argelina.

Otro ejemplo de la tendencia es el atacante Erling Haaland, que nació en Leeds, Inglaterra, pero representa a Noruega, de donde son sus padres. En su momento Haaland rechazó la convocatoria del seleccionado británico.

Colombia no tiene nacionalizados, pero sí connacionales que representan a otros países

Quiñones decidió jugar para México y rechazó ser convocado por Colombia - crédito @julian_quiones3/X
Quiñones decidió jugar para México y rechazó ser convocado por Colombia - crédito @julian_quiones3/X

En el caso de Colombia, es llamativo que el país cafetero está junto con Arabia Saudita, Austria, Brasil, República Checa, Panamá, Sudáfrica y Suecia como los países que tienen una lista de 26 futbolistas que nacieron en su territorio; sin embargo, hay jugadores nacidos en el país cafetero que harán parte del equipo principal de otras naciones.

Uno de ellos es Julián Quiñones, atacante que milita en el fútbol de Medio Oriente y que hace parte de los convocados de México para la Copa del Mundo.

Quiñones se formó deportivamente en la nación norteamericana, en donde brilló con Xolos de Tijuana y América, lo que llamó la atención de la FCF que intentó convocarlo, pero el atacante rechazó el llamado de Colombia y decidió representar a México.

Cabe destacar que en la última temporada, Quiñones fue el goleador de la liga de Arabia Saudí, superando en anotaciones a Cristiano Ronaldo y a su compatriota (colombiano) Roger Martínez.

Jonathan Osorio, de nacionalidad colombiana representará a la selección de Canadá en el mundial de Qatar 2022. Imagen: AFP.
Osorio decidió jugar para Canadá a pesar de ser de origen colombiano - crédito AFP

El otro caso es el de Jonathan Osorio, que nació el 12 de junio de 1992 en Toronto, Canadá, en el seno de una familia de origen colombiano: su padre es de Cali y su madre de Medellín.

Creció en Brampton, Ontario, donde comenzó a jugar fútbol desde muy pequeño y se formó en el ambiente multicultural de la región. Osorio desarrolló su carrera futbolística en clubes locales antes de unirse a Toronto FC, donde se consolidó y se convirtió en capitán y máximo referente del equipo.

Aunque sus padres son colombianos y la cultura de Colombia ha sido fundamental en su vida familiar (tiene un tatuaje de Juan Valdez), Osorio eligió representar a Canadá porque es el país donde nació, creció y se formó como futbolista. Él mismo ha expresado sentirse comprometido con el desarrollo del fútbol canadiense y orgulloso de ser parte de una generación que impulsa a la selección nacional en torneos internacionales.

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