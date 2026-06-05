Colombia

Cayó el segundo implicado en la muerte de un universitario durante un robo en la estación de Transmilenio Minuto de Dios

El proceso judicial avanza con la detención de los presuntos atacantes, mientras que la familia de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas hizo un enfático llamado a que el caso no quede impune

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La Fiscalía presentará ante un juez al detenido por el caso Fredy Santiago Guzmán Cárdenas - crédito Secretaría de Seguridad / X
La Fiscalía presentará ante un juez al detenido por el caso Fredy Santiago Guzmán Cárdenas - crédito Secretaría de Seguridad / X

En la tarde del 4 de junio de 2026, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia confirmó que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación capturó al norte de Bogotá a un segundo presunto implicado en el homicidio del universitario Fredy Santiago Guzmán Cárdenas.

El ataque en contra del joven ocurrió sobre las 9:00 p. m. del 15 de abril de 2026, en medio de un hurto en la estación de Transmilenio Minuto de Dios, ubicada en la localidad de Engativá. El hecho fue ampliamente rechazado por los usuarios del sistema que exigen una mayor seguridad.

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Después del operativo realizado el jueves en el sector de Cedritos, el ente judicial informó que el nuevo detenido será presentado ante un juez de control de garantías que se encargará de determinar su futuro mientras avanza la investigación.

“Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá lo presentará en las próximas horas ante un juez de control de garantías y le imputará los delitos de hurto calificado y homicidio, ambas conductas agravadas”, indicó el comunicado oficial.

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Cabe mencionar que los criminales habrían intentado quitarle el celular al estudiante y, en medio del forcejeo, uno de ellos lo hirió con un arma blanca. Posteriormente, huyeron y se mantuvieron ocultos de las autoridades por meses, hasta que se confirmó que quedaron en manos de la policía judicial.

Transmilenio suspende temporalmente el servicio en Portal 80 y dos estaciones por simulacro de emergencia - crédito Colprensa
El universitario fue herido con arma blanca durante un intento de robo - crédito Colprensa

La primera captura por este caso se llevó a cabo el 15 de mayo en el barrio Garcés Navas, en Engativá. Al sospechoso, identificado como Harold Figueroa Ballen, de 22 años, le imputaron cargos por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado agravado en grado de tentativa.

A pesar de la solidez de las pruebas, el primer señalado por participar en el crimen del joven no aceptó su responsabilidad en los delitos. Sin embargo, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.

En esa audiencia, la fiscal del caso hizo un recuento de los hechos ante el procesado, basada en las pruebas presentadas por el equipo de investigación: “Es usted quien aborda al joven Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, lo amedrenta con arma blanca con el objetivo de hurtarle sus pertenencias. La víctima al oponer resistencia a este asalto, usted lo lesiona, lo golpea en varias oportunidades”.

Ilustración de un autobús TransMilenio rojo en una calle lluviosa de la ciudad y una figura encapuchada con las manos en los bolsillos.
La inseguridad en TransMilenio preocupa a la comunidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En la diligencia, el juez indicó que al señalado responsable se le había otorgado una medida no privativa de la libertad por otros delitos un año atrás y argumentó su decisión de enviarlo a un establecimiento carcelario asegurando que era la única forma de evitar que reincidiera.

“La restricción de la libertad como extracción del señor Figueroa de la sociedad es la única manera de proteger al conglomerado y de evitar que él se escabulla como lo ha venido haciendo desde hace aproximadamente un mes”, determinó la justicia.

El presunto asesino del estudiante será imputado con cargos por los delitos de homicidio y hurto calificado, las dos conductas agravadas - crédito Fiscalía General de la Nación
El primer capturado por el asesinato del estudiante no aceptó los cargos - crédito Fiscalía General de la Nación

Tras la primera captura, se pronunció Luz Mery Cárdenas, madre de la víctima, con el fin de pedir justicia en memoria de su hijo y así evitar que más personas tengan que pasar por el dolor de perder a sus seres queridos por causa de la violencia desmedida que tiene azotada a la capital del país y, específicamente, al sistema masivo de transporte en el que se han presentado varios ataques similares.

“El mensaje es que se haga justicia para esa persona que me quitó a mi hijo para que no le siga haciendo más daño a la sociedad ni al mundo entero. No hay perdón mío, no hay perdón ni de mi familia”, expresó la ciudadana en diálogo con Noticias Caracol.

Por ahora, el proceso continúa avanzando con los dos supuestos responsables tras las rejas.

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