Exdirectora del Ipcc, señalada por presuntas irregularidades en contratación de la actriz Yeimy Paola Vargas, no aceptó cargos

La Fiscalía General de la Nación imputó a Carmen Lucy Espinosa Díaz, exdirectora del Ipcc, por irregularidades en un contrato con Yeimy Paola Vargas - crédito Composición fotografica Alcaldía de Cartagena / Sitio web, yeimypv / Instagram

La Fiscalía General de la Nación imputó a la exdirectora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (Ipcc), Carmen Lucy Espinosa Díaz, por su presunta participación en irregularidades en la celebración de un contrato de prestación de servicios con la actriz y exreina Yeimy Paola Vargas.

El proceso judicial gira en torno a la suscripción de un contrato por más de $50 millones en marzo de 2025, en el que se habrían presentado documentos falsos para mejorar la posición salarial de la contratista. Los cargos, que incluyen peculado por apropiación y falsedad en documento privado, no fueron aceptados por la exfuncionaria.

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Investigación por falsedad documental y peculado

Según informó la Fiscalía General de la Nación, la investigación sostiene que Yeimy Paola Vargas Gómez habría presentado un título técnico presuntamente falso para acceder a mejores condiciones en la tabla de honorarios del Ipcc.

El documento, que acreditaba una formación en actuación y teatro supuestamente expedido por una institución de Bucaramanga, le permitió obtener una clasificación salarial superior a la que le habría correspondido con su perfil real.

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La investigación por peculado y falsedad documental se centra en un contrato de prestación de servicios por $55 millones firmado en marzo de 2025 con Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - crédito Ipcc

La Fiscalía indicó que la suscripción del contrato se realizó bajo la dirección de Carmen Lucy Espinosa Díaz, que, de acuerdo con el material probatorio, habría tenido conocimiento de la irregularidad en la documentación presentada. Además, la investigación incluye a Jovanny Bustos Cortés, contratista del instituto en la época, por su presunta colaboración en la conducta investigada.

Contrato cuestionado y liquidación anticipada

El contrato de prestación de servicios firmado entre el Ipcc y la exreina cartagenera se pactó por un periodo de nueve meses y un valor total de $55 millones. La Fiscalía detalló que el contrato fue liquidado anticipadamente en agosto de 2025, sin dejar observaciones sobre las inconsistencias documentales detectadas después.

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Durante este proceso, la artista habría recibido un beneficio económico estimado en $8.647.500, monto que fue posteriormente reintegrado a la entidad.

Yeimy Paola Vargas habría presentado un título técnico presuntamente falso para obtener una mejor clasificación salarial en el Ipcc - crédito @yeimypv / Instagram

Especialistas consultados por El Tiempo subrayan que la devolución de estos recursos no implica el cierre de la investigación penal, ya que la acción judicial se mantiene vigente cuando existen indicios de falsedad documental o afectación al patrimonio público.

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Detalles de las irregularidades detectadas

Las pesquisas adelantadas por la Fiscalía establecieron que el título presentado por Vargas Gómez presentaba inconsistencias, entre ellas diferencias en la tipografía del nombre y la ausencia de registro en las bases oficiales de la institución educativa que supuestamente lo expidió. Estos elementos sirvieron para acreditar una formación que no correspondía a la realidad y lograr una mejor posición contractual.

El caso fue presentado por la Seccional Bolívar del ente acusador, que imputó a Espinosa Díaz los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado. La exdirectora del Ipcc no aceptó los cargos formulados.

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La exdirectora Carmen Lucy Espinosa no aceptó los cargos por peculado y falsedad - crédito Ipcc / Sitio web

Reacción de Yeimy Paola Vargas y contexto social

En medio del proceso judicial, Yeimy Paola Vargas reapareció en sus redes sociales para rechazar los señalamientos y defender su trayectoria profesional. “Aunque intenten dañarme, mi esencia y mi trabajo hablan por mí”, publicó la artista en respuesta a la polémica y al matoneo digital surgido tras la denuncia.

Es preciso mencionar que el 30 de mayo, en Cartagena, la Fiscalía General de la Nación judicializó a la reconocida actriz por su presunta responsabilidad en la presentación de documentación falsa para acceder al contrato con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena.

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El caso atrajo la atención pública en la capital de Bolívar, ya que involucra a la máxima autoridad de la entidad responsable de liderar políticas culturales en la ciudad. Las autoridades judiciales continúan la investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de los implicados.