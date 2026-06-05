Colombia

Enrique Vargas Lleras reforzó su respaldo a De La Espriella: “No vamos a permitir que Petro y sus secuaces se roben las elecciones”

El nuevo director de Cambio Radical, hermano del fallecido Germán Vargas Lleras, enfatizó la importancia de la vigilancia institucional y la participación internacional para garantizar la legitimidad de la segunda vuelta presidencial

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El nuevo director de Cambio Radical denuncia un intento de fraude electoral desde el petrismo - crédito Composición Fotográfica Colprensa
El nuevo director de Cambio Radical denuncia un intento de fraude electoral desde el petrismo - crédito Composición Fotográfica Colprensa

Enrique Vargas Lleras, nuevo director de Cambio Radical, aseguró que no permitirán que “Petro y sus secuaces se roben las elecciones” y ratificó el respaldo del partido a Abelardo de la Espriella como candidato presidencial.

Así lo manifestó en entrevista con Colprensa, en la que abordó el clima político nacional tras el reciente fallecimiento de su hermano Germán Vargas Lleras y la proximidad de la segunda vuelta presidencial en Colombia.

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Según el propio Enrique, la transición al frente del partido se realizó de manera colegiada junto a Fuad Char, mientras se convoca una convención nacional que defina el futuro liderazgo. El nuevo director afirmó a la agencia citada que la coyuntura actual representa una de las fases más trascendentes para el partido y para la vida institucional del país.

“No existía una preocupación más grande en Germán Vargas Lleras que evitar el rompimiento constitucional y que Petro y sus secuaces tomaran el poder o manipularan las elecciones”, relató Enrique. Aseguró que el mejor homenaje a la memoria de su hermano consiste en trabajar para impulsar la candidatura de Abelardo de la Espriella.

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Enrique Vargas Lleras consiguió un fallo favorable del Consejo de Estado, que obliga a Gustavo Petro a corregir sus acusaciones hechas en octubre sobre su supuesta participación en un sorteo arbitral - crédito Cámara de Comercio de Bogotá/Flickr
Enrique Vargas Lleras asumió la dirección de Cambio Radical y ratificó el respaldo del partido a Abelardo De La Espriella como candidato presidencial - crédito Cámara de Comercio de Bogotá

Llamado a la militancia y defensa de la institucionalidad

Enrique Vargas Lleras hizo un llamado enfático a la militancia y a los sectores indecisos para “cuidar los votos y multiplicarlos”, incluyendo a quienes optan por el voto en blanco o a quienes se mantuvieron neutrales tras la primera vuelta. El dirigente subrayó la necesidad de defender la Constitución de 1991 y el sistema democrático ante lo que calificó como una “caterva de bandidos, de ladrones” que, según él, han gobernado en los últimos años.

Para Vargas Lleras, el anuncio de Gustavo Petro al asumir la jefatura de campaña de Iván Cepeda constituye una “sinvergüenzura” y motivó la presentación de una nueva denuncia penal ante la comisión de acusaciones. “Es una vergüenza que el señor Petro pretenda liderar la campaña de Cepeda desde el Gobierno”, afirmó, insistiendo en la importancia de la vigilancia institucional durante el proceso electoral.

Identificación programática con De la Espriella

El respaldo de Cambio Radical a la candidatura de Abelardo De La Espriella se fundamenta en coincidencias programáticas, según lo expuesto por Enrique Vargas Lleras a Colprensa.

Entre los puntos de convergencia destacan el rechazo a reformas constitucionales como la constituyente, la prioridad de la seguridad, la recuperación del sistema de salud, la necesidad de una reforma penal y la reactivación de la infraestructura y la vivienda.

El presidente Gustavo Petro aseguró que Germán Vargas Lleras tenía pocas probabilidades de ganar un sorteo de la Cámara de Comercio - crédito @EnriqueVargasLl/X / Presidencia de la República / Colprensa
Enrique Vargas Lleras vinculó la defensa de la institucionalidad y de la Constitución de 1991 con el legado político de Germán Vargas Lleras - crédito @EnriqueVargasLl/X / Presidencia de la República / Colprensa

“Compartimos la visión de que hay que desmontar impuestos como el 4x1000 y algunos gravámenes al patrimonio”, sostuvo el dirigente. Además, enfatizó que el apoyo a De La Espriella no responde a negociaciones políticas tradicionales, sino a la coincidencia en propuestas y principios.

Debate sobre el reconocimiento de los resultados y el rol de los organismos de control

Consultado por el medio sobre la postura de Gustavo Petro y Iván Cepeda frente a los resultados electorales, Enrique Vargas Lleras consideró que “el Consejo Nacional Electoral es el que proclama al presidente, no el gobierno ni el presidente de turno”. Destacó que los escrutinios realizados coinciden con el preconteo y que los reclamos presentados no inciden en el resultado final.

“Salieron a desconocer los resultados porque no les favorecían, ese es el estilo de estos fachos”, declaró, enfatizando que la institucionalidad debe prevalecer ante cualquier intento de desconocer la voluntad popular.

Peticiones internacionales y garantías para la segunda vuelta

En la entrevista, Enrique Vargas Lleras celebró las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y del secretario de Estado Marco Rubio, que habrían manifestado su disposición a vigilar y garantizar la transparencia del proceso electoral colombiano.

El director de Cambio Radical llamó a la militancia, al voto en blanco y a los sectores neutrales a cuidar los votos en la segunda vuelta presidencial en Colombia - crédito @EnriqueVargasLl/X
El director de Cambio Radical llamó a la militancia, al voto en blanco y a los sectores neutrales a cuidar los votos en la segunda vuelta presidencial en Colombia - crédito @EnriqueVargasLl/X

El dirigente instó a que las misiones internacionales, como la de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), refuercen su presencia en la segunda vuelta.

“No vamos a permitir que Petro y sus secuaces se roben las elecciones por ningún motivo”, subrayó Vargas Lleras, citado por Colprensa, al reiterar la voluntad de su partido de defender la democracia y la autodeterminación del voto.

Perspectivas para la candidatura de De la Espriella

Respecto al crecimiento electoral de Abelardo de la Espriella, el director de Cambio Radical consideró que “la reacción del candidato Cepeda, de Petro y de la izquierda es una vergüenza y llevará a los colombianos a meditar el rumbo del país”. Según sus palabras, sectores de abstención podrían sumarse en la segunda vuelta y fortalecer la votación para la opción respaldada por su partido.

Durante la entrevista, Enrique Vargas Lleras insistió en que la prioridad del partido es evitar cualquier alteración del orden democrático y asegurar que la transición presidencial se desarrolle dentro del marco constitucional.

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