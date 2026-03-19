Colombia

Con video de sus funcionarios, la Registraduría respondió a quienes ponen en duda el sistema electoral: “Yo no hago fraude”

El presidente Gustavo Petro y otras políticos han cuestionado la transparencia del software electoral utilizado para el preconteo y los escrutinios

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El presidente aseguró que en 2018 el Consejo de Estado ordenó que se cuente con un software electoral que ses propio del Estado e indicó que, hasta el momento, esa orden no se ha cumplido - crédito @infopresidencia/X

La Registraduría Nacional del Estado Civil publicó un video en sus redes sociales para desincentivar señalamientos en contra de la autoridad electoral relacionados con dudas sobre su transparencia e idoneidad para garantizar el correcto desarrollo de los comicios. La pieza audiovisual surge en medio de cuestionamientos que ha hecho el presidente Gustavo Petro sobre el software electoral utilizado para el preconteo y el escrutinio de votos.

Desde antes de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, el primer mandatario auguró un fraude electoral. Durante varios días, estuvo alertando al respecto, instando a la población a llenar los puntos de votación de testigos electorales y motivando a los abogados a impugnar en caso de identificar irregularidades en los resultados.

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Los funcionarios de la Registraduría
Los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil advirtieron sobre los riesgos que corren por cuestionamientos a su trabajo - crédito Luisa González/Reuters

Recordó, además, que, por orden del Consejo de Estado, se debería utilizar un software electoral propio del Estado colombiano. Justamente, el mismo día de los comicios, pidió al Legislativo adelantar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a esa orden impartida por el máximo juez de la administración pública.

Yo demando al Congreso de la República el código electoral moderno. Demando a los órganos de control que tengamos un código fuente en propiedad del Estado, listo para auditar técnicamente. Un software, dos o tres, los que sean necesarios, propiedad del Estado, y no una tercerización privada", indicó el jefe de Estado en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Las declaraciones de los funcionarios de la Registraduría

Ante las dudas que surgieron sobre el trabajo de la Registraduría en los procesos electorales de Colombia, varios funcionarios de la entidad se unieron en un mensaje de respaldo a su labor. Indicaron que ninguno de ellos ha incurrido en irregularidades que afecten los comicios.

Los trabajadores de la Registraduría garantizaron la transparencia e idoneidad de la entidad en los proceso electorales - crédito @Registraduria/X

Cada vez que hablas mal de la Registraduría, hablas mal de mí, de mi trabajo. Yo no hago fraude”, precisaron.

Los trabajadores también se refirieron específicamente a los cuestionamientos que hay alrededor del software electoral, buscando dar un parte de tranquilidad a la ciudadanía al aclarar que cumple con los estándares de seguridad necesarios para garantizar la transparencia de los resultados.

Yo estoy acá con el software y te puedo asegurar que es seguro, que no es inviable, ni deplorable”, indicaron los funcionarios de la autoridad electoral.

Aunado a ello, advirtieron sobre los riesgos que corren cuando se pone en duda su trabajo, indicando que cualquier cuestionamiento sobre el sistema electoral puede derivar en actos de violencia perpetrados contra los trabajadores. Recordaron, por ejemplo, el caso de una funcionaria de la Registraduría que murió incinerada en una sede de la entidad del municipio Gamarra, del departamento de Cesar, en 2023. Simpatizantes de un candidato prendieron fuego al lugar, al parecer, por “desinformación”.

Duperly Arévalo Carrascal fue quemada
Duperly Arévalo Carrascal fue quemada por una turba de personas en la sede de la Registraduría en Gamarra, Cesar - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Cada vez que dudas del sistema electoral, en mi casa sienten miedo, porque hace años, por desinformación, quemaron la Registraduría de Gamarra. Yo no quiero que me pase lo mismo”, aseguraron.

En consecuencia, insistieron en que el personal de la Registraduría se caracteriza por su honestidad y por su preparación para cualquier proceso electoral. Explicaron que llevan a cabo todo tipo de gestiones en los meses que anteceden a los comicios para garantizar su adecuado desarrollo y, además, viajan a los territorios para asegurarse de que la población pueda ejercer su derecho al voto.

En ese sentido, instaron a la ciudadanía a respaldar a la Registraduría y a confiar en el trabajo que adelantan sus trabajadores de cara a las elecciones. “No dudes más de lo que hacemos, porque en la Registraduría no somos lo que dicen las redes. Somos a quienes les puedes dar un voto de confianza”, expresaron los funcionarios.

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