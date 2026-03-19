Accidente en la vía al Llano por el volcamiento de un camión obliga a reducir la circulación vial

La concesionaria Conviandina reportó que el incidente ocurrió la mañana del jueves 19 de marzo y afecta la movilidad en una ruta clave - crédito @CoviandinaSAS/X

Durante la mañana del jueves 19 de marzo se registró un accidente de tránsito en la vía al Llano presentando afectaciones en la movilidad, sentido Bogotá-Villavicencio.

De acuerdo con información oficial, el siniestro vial ocurrió cuando un tractocamión perdió el control y terminó volcándose, lo que provocó un cierre parcial en el sector.

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Desde primeras horas, la concesionaria Conviandina, responsable de la gestión de este importante corredor vial, notificó que el incidente ocurrió en el punto identificado como K39+000. El aviso oficial se emitió a las 8:00 a. m., momento en el que ya se registraba una significativa reducción del flujo vehicular.

La entidad comunicó que “se realiza reducción de carril en el K39+000 debido a siniestro vial (volcamiento de vehículo tipo tractocamión)”, situación que requirió la intervención del personal de la concesión y la coordinación directa con la Policía de Tránsito y Transporte.

El tránsito en la vía al Llano permanece restringido mientras equipos de Conviandina y la Policía de Tránsito y Transporte coordinan la circulación - crédito Coviandina/X

En su mensaje, se recomendó a los conductores acatar las indicaciones de las autoridades mientras se facilitaba la atención de la emergencia.

En respuesta al siniestro, las autoridades implementaron la reducción de un carril en el área afectada, permitiendo que solo una parte de los vehículos pudiera avanzar por el corredor mientras los equipos trabajaban en la zona.

La presencia de los agentes buscó garantizar la seguridad y el orden durante la gestión del incidente. El hecho obligó a los conductores a extremar las precauciones y permanecer atentos a la información oficial, ya que la situación generó demoras y alteró los tiempos habituales de desplazamiento por esta vía clave entre Bogotá y el oriente del país.

Cerca de las 9:09 a. m., Coviandina aseguró que “se realiza cierre total en el K35+000 sentido Bogotá-Villavicencio con el fin de realizar el levantamiento del vehículo siniestrado en el K39+000″.

La Policía de Tránsito y Transporte junto al personal de Conviandina permanece en la zona guiando a los conductores tras el accidente del tractocamión - crédito @CoviandinaSAS/X

Suspenden cierres nocturnos en túneles de la vía al Llano por retrasos administrativos

El tránsito nocturno en los túneles de la vía al Llano entre Bogotá y Cáqueza seguirá habilitado tras la suspensión de los cierres previstos para marzo y abril. La decisión se debe a un retraso en la autorización administrativa de las obras de mantenimiento, según informó la concesionaria Coviandina.

La suspensión temporal de los cierres nocturnos, que estaban programados para las semanas del 9 al 12 y del 16 al 19 de marzo, así como del 13 al 16 y del 20 al 23 de abril, fue comunicada por la empresa encargada del corredor. Durante este periodo, la vía mantendrá la operatividad habitual para todos los usuarios.

La medida responde a que, aunque los trabajos técnicos en los túneles del primer sector de la carretera siguen siendo necesarios para garantizar el funcionamiento adecuado de la infraestructura, los permisos requeridos para su ejecución aún no han sido aprobados por las autoridades competentes.

Mientras se resuelve el trámite, la circulación por el corredor vial que conecta a Bogotá con los Llanos Orientales no se verá afectada por restricciones nocturnas. Coviandina reiteró que la normalidad en el tránsito se mantendrá hasta que existan nuevas directrices sobre las intervenciones pendientes.

La concesionaria Coviandina anunció que los cierres previstos para marzo y abril en el corredor Bogotá–Cáqueza quedan cancelados temporalmente- crédito Coviandina / X

La concesionaria, responsable de la operación y mantenimiento de este tramo, destacó que la reprogramación de los cierres dependerá de la pronta autorización de los trabajos. Por ahora, los usuarios pueden desplazarse sin modificaciones en los horarios habituales, hasta que se anuncie una nueva fecha para las labores de mantenimiento en los túneles.

Los planes para modernizar la infraestructura vial en el corredor incluyen la incorporación de nuevas tecnologías y la renovación de equipos clave. Parte de estas acciones tiene como objetivo elevar los niveles de seguridad y hacer más eficiente la circulación en los túneles de la zona.

Dentro de las tareas programadas, figura la actualización de los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), así como el mantenimiento de los equipos electromecánicos que ya se encuentran operando en los túneles. Estas acciones están diseñadas para extender la vida útil de las instalaciones y reducir posibles interrupciones en el servicio.