Colombia

Rolando González se disculpa por llamar “therian” a secretario en Bogotá, pero insiste en que su “gestión es un desastre”

El concejal aseguró que sus comentarios formaron parte de una editorial personal y no de un debate formal en el Concejo, aunque reafirmó sus cuestionamientos a la gestión del funcionario

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El concejal pidió excusas por sus palabras, pero reafirmó que la gestión del secretario de Integración Social ha sido un “desastre”. - crédito cortesía

El concejal de Bogotá por Cambio Radical, Rolando González, se pronunció públicamente tras la controversia que generaron sus declaraciones contra el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, a quien había calificado como “therian” en medio de un debate de control político.

Desde el atril del Concejo, el cabildante inició su intervención ofreciendo disculpas directas al funcionario, reconociendo que sus palabras fueron inapropiadas en el contexto institucional.

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“Doctor Roberto, voy a referirme a su señoría. Yo quiero aprovechar la oportunidad para pedirle excusas en este atril, porque de pronto, en lo acalorado del debate, su jefe de prensa creo que enfocó mal la noticia”, expresó González.

En su declaración, también cuestionó la manera en que el episodio fue difundido en medios de comunicación, señalando que, según su percepción, la situación fue mal interpretada.

“No fue debate, fue una editorial que yo hice”, agregó, intentando contextualizar su intervención dentro de lo que consideró un ejercicio de opinión más que un intercambio formal.

El concejal continuó su intervención reconociendo directamente el uso de términos ofensivos y retractándose de ellos de forma explícita.

“Lo traté de therian y de animal. Por supuesto que le pido excusas. Usted ni es un therian ni es un animal”, afirmó.

Además, reiteró el reconocimiento del cargo y la dignidad del funcionario distrital: “Usted es el secretario de Integración Social de esta ciudad (…) merece todo el respeto, por supuesto, como persona y como funcionario”, sostuvo.

Estas declaraciones marcaron un intento de bajar la tensión generada por el cruce verbal, luego de que sus palabras fueran ampliamente criticadas en distintos sectores políticos y en redes sociales.

González reconoció el uso de
González reconoció el uso de términos despectivos, como “therian”, y pidió excusas al secretario Roberto Angulo. - crédito Alcaldía de Bogotá y Concejo de Bogotá

Pero insiste: “ha sido un desastre su gestión”

A pesar del tono conciliador de las disculpas, González dejó claro que su postura frente a la labor del secretario no ha cambiado y que continuará ejerciendo control político sobre su gestión.

“Caso diferente, eso no es óbice para poder demostrar, como lo vamos a hacer en medio del debate, que ha sido un desastre su gestión”, afirmó con énfasis.

El concejal subrayó que sus excusas no implican un retiro de sus cuestionamientos de fondo: “Pero no, le pido excusas por los apelativos que usted se dio. Ni más faltaba”, puntualizó.

Con esto, González buscó separar el tono de sus expresiones de las críticas estructurales que mantiene frente al manejo de la Secretaría de Integración Social.

La polémica se originó durante
La polémica se originó durante la discusión sobre las Aulas de Apoyo Pedagógico para niños con discapacidad.- crédito Concejo de Bogotá

Origen de la polémica en el Concejo de Bogotá

La controversia se originó el pasado 13 de marzo durante una sesión de la Comisión Primera del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en la que se discutía el manejo de las Aulas de Apoyo Pedagógico para niñas y niños con discapacidad.

En ese contexto, González utilizó el término “therian”, una expresión asociada a personas que se identifican parcial o totalmente como animales, lo que fue interpretado como un calificativo despectivo hacia el funcionario.

El debate se intensificó tras la circulación de un video en el que aparecen el secretario Angulo y la secretaria de Educación, Isabel Segovia, sonriendo durante una sesión en la que madres de menores con discapacidad exponían denuncias por el cierre de estos espacios pedagógicos.

Reacciones y escalada del enfrentamiento

El episodio provocó reacciones inmediatas en el ámbito político. La concejala Quena Ribadeneira cuestionó la actitud de los funcionarios y aseguró que, posteriormente, el secretario Angulo habría respondido en redes sociales con calificativos como “roedores” y “eugenésicos” hacia quienes ejercen control político.

La concejala criticó la respuesta
La concejala criticó la respuesta del secretario en redes sociales y llamó a mantener el respeto institucional. - crédito @QuenaRibadeneir/X

“No es un chiste”, advirtió Ribadeneira, al referirse a la gravedad del término “eugenesia”, históricamente vinculado a prácticas de exclusión.

Por su parte, Angulo rechazó estas acusaciones y aseguró que tales expresiones no provenían de la administración distrital. Además, afirmó que este tipo de confrontaciones “le restan altura a la discusión”.

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