Este es el cartel de los más buscados por homicidio en Bogotá

Cartel de los más buscados por homicidio en Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá anunciaron la convocatoria a una rueda de prensa para revelar el cartel de los más buscados por homicidio en la capital, así como los resultados recientes de las acciones contra este delito.

El evento que se dió sobre el mediodía del 18 de marzo de 2023, contó con la presencia del alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el secretario de Seguridad, César Restrepo Flórez y el comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano.

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Entre los identificados se encuentran Oscar Libardo Rodríguez Rojas, Milton Alonso Millán Piraján conocido como “El Gordo”, Manuel Alejandro Castro Mora alias Chencho, y Juan Carlos García Quitian, alias Juan García. También aparecen Horacio José Crespo Vileros, Harold Manuel Martínez Ayola identificado como “Campanita”, y David Stiven Rivera Cubides.

Las autoridades solicitan la colaboración ciudadana para dar con el paradero de estos individuos y habilitaron la línea segura 305 814 3837 y el correo mebog.sijin-vidajet@policia.gov.co para recibir información bajo absoluta reserva.

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá anunciaron la convocatoria a una rueda de prensa para revelar el cartel de los más buscados por homicidio en la capital, así como los resultados recientes de las acciones contra este delito.- cfrédito Policía Metropolitana de Bogotá

Entrega de resultados

Treinta personas señaladas por homicidio, varias con antecedentes de delitos como feminicidio, tráfico de armas y hurto, fueron identificadas, capturadas y judicializadas en Bogotá en lo que va de 2025, según anunció el alcalde mayor Carlos Fernando Galán en rueda de prensa. El resultado es fruto de la colaboración entre la Policía Metropolitana y la Fiscalía, con el objetivo declarado de frenar el delito de homicidio, priorizado por la administración local tras una reducción del 3 % registrada el año pasado.

El general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana, reveló que en el recorrido de este año han sido capturadas 110 personas por homicidio, de las cuales 44 lo fueron en flagrancia y 66 por orden judicial. El oficial detalló que catorce de esos detenidos son sicarios de organizaciones criminales, cifra que representa un avance en el esfuerzo por desarticular estructuras violentas en la capital.

En la descripción de operativos recientes, Galán precisó la detención de alias John Z, responsable del homicidio de una adolescente en junio de 2025 en Los Mártires y quien tenía antecedentes de hurto y evasión de centros preventivos. Otro caso relevante es la captura de Amauri Javier Suárez Calderón por el asesinato de José Gabriel Cedeño, ejecutado en Usaquén luego de que la víctima se negara a pagar una extorsión.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anuncia la captura y judicialización de 30 personas señaladas por el delito de homicidio, en un operativo conjunto entre la Policía Metropolitana y la Fiscalía - crédito @Bogota/X

El listado incluyó también a dos responsables del homicidio de un comerciante en Kennedy y a Jean Paul Bermúdez Palacio, contratado para ejecutar un asesinato por encargo en Ciudad Bolívar. Todos estos hechos muestran una diversidad de motivaciones, como riñas, extorsiones, hurtos y disputas entre bandas.

La estrategia se refleja también en las cifras de incautación: Cristancho informó que este año han sido decomisadas 315 armas de fuego —un incremento del 25 % respecto al año anterior— y 49.000 armas blancas, doce mil más que en 2024. Además, la policía actualizó el cartel de los más buscados por homicidio con siete personas, entre ellas un feminicida, cinco acusados de crímenes por intolerancia y un sicario ligado a una organización criminal.

El secretario de Seguridad, César Restrepo Flórez, subrayó que los esfuerzos contra el homicidio se integran con la lucha contra otros delitos, ya que muchos responsables tienen historial delictivo previo. Restrepo destacó un dato relevante: en lo corrido de 2025, Bogotá registra una reducción del 14 % en homicidios y una localidad, Antonio Nariño, cumplió 95 días sin casos de ese delito.

Policía y Alcaldía entregan resultados sobre seguridad en Bogotá, luego de revelar el cartel de los más buscados por homicidio en la ciudad - crédito @Bogota/X

Sin embargo, el funcionario advirtió que el sistema judicial otorga frecuentemente medidas domiciliarias a homicidas reincidentes, lo que plantea un riesgo para la sociedad. “Hay tres casos de homicidas que no han perdido la libertad, que están con medida domiciliaria, pero que cometieron actos que le quitaron la vida a otras personas”, sostuvo Restrepo.

Durante la sesión, el alcalde recalcó la urgencia de fortalecer el apoyo ciudadano. Solicitó a los medios de comunicación difundir el cartel de los más buscados y llamó a la sociedad a denunciar, señalando que “la denuncia ciudadana es fundamental para poder identificar el paradero de los delincuentes y llevarlos ante la justicia”.

Por su parte, el general Cristancho Zambrano detalló varios hechos recientes ilustrativos del fenómeno de intolerancia social en Bogotá, destacando casos donde homicidios se cometieron por discusiones menores, como el impago de una cerveza o un simple empujón. “Vemos la intolerancia que tiene la ciudad. Esto no todo obedece a ajuste de cuentas”, enfatizó el oficial.

De acuerdo con la información divulgada por la administración distrital, cada día la policía captura al menos a un homicida en la ciudad, ya sea por hechos recientes o por investigaciones en curso. En los casos presentados, las personas detenidas ya han sido judicializadas y en su mayoría se encuentran recluidas en centros carcelarios, con algunos trasladados a establecimientos penitenciarios nacionales.