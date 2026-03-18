Colombia

Los escombros de Bogotá: la apuesta para enfrentar la emergencia de residuos de construcción

En diálogo con Infobae Colombia, la gerente del Relleno Sanitario Doña Juana habló sobre el proceso que se utiliza para recuperar la mayor cantidad de residuos

Guardar
En Bogotá hay al menos
En Bogotá hay al menos 1.100 frentes de obra - crédito Alcaldía de Bogotá

Bogotá atraviesa una crisis por la acumulación de basura, con más de 23.400 puntos de arrojo clandestino y 478 zonas críticas activas en 2026, la ciudad genera más de 6.600 toneladas de residuos al día, de las cuales solo el 16% recibe algún tipo de aprovechamiento, mientras que el resto termina en el Relleno Sanitario Doña Juana.

Las acciones de la administración, como la instalación de ecopuntos y operativos del Escuadrón de la Limpieza, han logrado retirar hasta 960 toneladas diarias, pero el modelo de gestión sigue centrado en el enterramiento masivo de desechos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la actualidad siguen las críticas contra la administración distrital por todo lo ligado a la recolección, mientras expertos también mencionan la importancia de que los desechos sean recuperados bajo un modelo que priorice la valorización y el aprovechamiento de residuos, para evitar que la crisis ambiental y urbana se agrave.

La propuesta que hacen desde el relleno Doña Juana

Este es el único lugar
Este es el único lugar habilitado para recibir desechos en la ciudad - crédito Gcr Doña juana

Bajo ese contexto, el Relleno Sanitario Doña Juana, ubicado en el sur de Bogotá, resaltó que ha implementado desde el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) un modelo para la gestión y valorización de residuos de construcción y demolición (RCD) con el que se permitirá que los materiales derivados de obras y demoliciones sean reincorporados como insumos para nuevas actividades productivas.

Desde el relleno informaron que el proceso inicia con la clasificación técnica de los materiales, que son recibidos y separados según su potencial de aprovechamiento. Los elementos pétreos, como hormigón, mampostería, asfalto, cerámicos, arenas y gravas, se destinan a la producción de agregados reciclados. Plásticos, PVC, madera, cartón, metales y cauchos se canalizan hacia cadenas externas de reciclaje o transformación. Solo los residuos que no cumplen con los estándares de calidad se depositan en celdas de disposición final bajo medidas de seguridad ambiental.

Andrea Pérez Cadavid, gerente del CGR Doña Juana, indicó a Infobae Colombia que cada residuo que ingresa es evaluado técnicamente con el objetivo de que lo estrictamente necesario llegue a disposición final y que la mayor cantidad posible sea reutilizada bajo estándares de calidad, control y trazabilidad.

La gestión de residuos de gran tamaño, como columnas, vigas y pilotes, representa uno de los principales retos operativos. Estos materiales, que pueden superar los dos metros de longitud, pasan por un protocolo específico que incluye recepción, catalogación, pesaje, selección manual, pretratamiento, trituración y cribado mecánico.

“Trabajamos con protocolos claros que aseguran la homogeneidad y la calidad del material final. No se trata solo de triturar escombros, sino de producir insumos confiables para obras y operaciones”.

La iniciativa busca que se
La iniciativa busca que se reutilice la mayor cantidad de residuos - crédito @BogotaTransito / X

Como resultado de estos procesos, los materiales reciclados se reincorporan al ciclo productivo con propiedades adecuadas. Los agregados reciclados obtenidos —bases, subbases, arenas y gravas— cumplen estándares técnicos como los exigidos por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), lo que reduce la extracción de recursos naturales.

Una parte de estos materiales se utiliza también dentro de las propias operaciones del relleno, en mantenimiento de vías, cierre de celdas antiguas y cobertura de residuos ordinarios, evitando el uso de arcilla o tierra extraída de zonas protegidas.

Cada mes, el centro recibe cerca de 18.000 toneladas de residuos provenientes de arrojo clandestino; de ese total, más de 10.000 toneladas se reincorporan a la cadena de valor. Este volumen anual representa unas 120.000 toneladas de materiales reutilizados, siendo un modelo que busca disminuir la demanda de materias primas y mitigar el impacto de los residuos sobre suelos, cuerpos de agua y espacio público.

“Esta gestión demuestra que es posible convertir un problema urbano en una solución ambiental. La valorización de los RCD es una pieza clave para una Bogotá más sostenible y responsable con su entorno”, puntualizó Pérez Cadavid.

f

Pérez es la gerente del
Pérez es la gerente del Gcr Doña Juanca - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Temas Relacionados

EscombrosBogotáResiduosRelleno SanitarioColombia-Noticias

Más Noticias

Millonarios vs. Atlético Nacional EN VIVO, minuto a minuto del partido por Liga BetPlay: Morelos falló penal y Contreras marcó gol

El clásico del fútbol profesional colombiano se volverá a reeditar por el campeonato local, tras la clasificación del cuadro azul en la Copa Sudamericana

Millonarios vs. Atlético Nacional EN

Durante audiencia, delegado de la Defensoría aconsejó al hombre que insultó a Francia Márquez en X: “Ojalá tomes nota”

El ciudadano Armando Luis Angulo Paternina hizo publicaciones hirientes contra la vicepresidenta, a la que llamó “primate” y “parásito”. Fue absuelto en primera instancia

Durante audiencia, delegado de la

La convicción de Gustavo Puerta para jugar con la Tricolor: “Voy a demostrar que merezco estar en la selección Colombia”

El volante del Racing de España lleva una buena temporada y espera el llamado del técnico Néstor Lorenzo, que también tendría una sorpresa con Falcao

La convicción de Gustavo Puerta

‘La Reina del Flow’ anunció gira por Latinoamérica con su espectáculo en vivo para 2026: esto es lo que se sabe

La adaptación escénica, impulsada por el éxito de la gira en España, prepara su estreno en distintos países de la región mientras la producción televisiva alcanza altos niveles de audiencia en plataformas digitales

‘La Reina del Flow’ anunció

Gobierno Petro generó otra deuda a Colombia por $900.000 millones: esto explicó el Ministerio de Hacienda en medio de críticas

La entidad explicó que el esquema de emisiones de TES TCO tiene como propósito ofrecer liquidez en los plazos más cortos de la curva de rendimientos y fortalecer el mercado de capitales local

Gobierno Petro generó otra deuda
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Primo Gay, líder de

Alias Primo Gay, líder de las disidencias en Antioquia, resultó herido en operativo del Ejército: esto se sabe

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

Conductor está en una UCI de Cali tras omitir un retén ilegal de las disidencias de las Farc en vía de Jamundí, Valle del Cauca

Masacre en Cimitarra, Santander, dejó cuatro muertos: dos eran sospechosos del asesinato de una docente en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

‘La Reina del Flow’ anunció

‘La Reina del Flow’ anunció gira por Latinoamérica con su espectáculo en vivo para 2026: esto es lo que se sabe

Yeferson Cossio está de luto, así le dio el último adiós a uno de sus seres queridos: “Supongo que todo tiene que acabar”

Jhon Alex Castaño celebra 20 años de carrera con su primer concierto en el Movistar Arena: “El trabajo que se ha hecho no ha sido en falso”

Yuli Ruiz hizo fuerte acusación contra Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’: “Sentí maltrato físico”

Asesinado en Cali miembro de la orquesta de Willy García: esto es lo que se sabe

Deportes

Millonarios vs. Atlético Nacional EN

Millonarios vs. Atlético Nacional EN VIVO, minuto a minuto en El Campín por Liga BetPlay: Morelos falló penal y Contreras marcó gol

La convicción de Gustavo Puerta para jugar con la Tricolor: “Voy a demostrar que merezco estar en la selección Colombia”

Álvaro Montero recibe la “bendición” de un ídolo de Vélez: “Está tapando bien el colombiano”

El futuro de Pablo Repetto en Santa Fe quedó en la cuerda floja: “El juego ya genera preocupación”

Nueva Zelanda ya no debutaría en Los Angeles y saldría de Estados Unidos para el mundial: esta es la razón